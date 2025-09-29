Роскошный гибридный кроссовер Zeekr 9X вышел на рынок: 1400 л.с. и 3,1 с до «сотни»

В Китае стартовали продажи флагманского трёхрядного кроссовера Zeekr 9X, он первым в линейке Zeekr получил plug-in гибридную силовую установку. Zeekr 9X имеет очень богатое оснащение, стоит дорого, но спрос есть — за первые 13 минут после начала продаж на него было собрано более 10 000 оплаченных заказов.

До сего момента премиальный бренд Zeekr, запущенный холдингом Geely в 2021 году, предлагал только электромобили, но глобальное замедление спроса на «электрички» всё более явно ощущается и в Китае. За первые восемь месяцев этого года Zeekr, по данным CAAM, реализовал здесь 115 886 машин, что на 4,7% меньше по сравнению с продажами в январе-августе 2024 года. И вот наконец-то Zeekr выпустил свой первый plug-in гибрид с весьма впечатляющими характеристиками и монументальным дизайном в духе хорошо известного в России электрического минивэна Zeekr 009.

Габаритная длина Zeekr 9X — 5239 мм, ширина — 2029 мм, высота — 1819 мм, колёсная база — 3169 мм. Штатные колёса — 20, 21- либо 22-дюймовые. В основе кроссовера лежит модульная платформа SEA-S с 900-вольтовой электрической архитектурой. Уже в «базе» есть адаптивная, регулируемая по высота пневмоподвеска: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — независимая многорычажная. В самых богатых комплектациях есть также активные стабилизаторы поперечной устойчивости. Дорожный просвет в стандартном положении подвески составляет 200-208 мм в зависимости от оснащения, для удобства входа-выхода предусмотрены выдвижные подножки с электроприводом. Заявленная жёсткость кузова на кручение — 41 600 Нм/градус.

Гибридная силовая установка Zeekr 9X может работать как в последовательном, так и в параллельном режиме, то есть установленный спереди под капотом 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 205 кВт (279 л.с.) может вращать передние колёса через одноступенчатый редуктор, а может и работать в режиме генератора, чтобы заряжать тяговую батарею. Младшие версии кроссовера имеют два электромотора (один спереди, одни сзади), старшие — три электромотора (один спереди, два сзади). Максимальная совокупная отдача силовой установки с двумя электромоторами — 660 кВт (897 л.с.) и 935 Нм, с тремя электромоторами — 1030 кВт (1400 л.с.) и 1410 Нм.

Кроссовер с тремя электромоторами способен разогнаться до 100 км/ч за 3,1 с, с двумя электромоторами — за 3,9-4,2 с в зависимости от оснащения, максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 240 км/ч. Ёмкость тяговой батареи — 55 либо 70 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — от 288 до 380 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полностью заправленным баком (50 л) — от 1160 до 1250 км. Снаряженная масса кроссовера — от 2840 до 3150 кг. Допустимая масса буксируемого прицепа — 2000 кг.

Салон Zeekr 9X имеет посадочную формулу 2+2+2, даже галёрка здесь состоит из двух раздельных «взрослых» кресел, хотя и не таких комфортных как в первом и втором рядах, где есть массаж и прочие удобства. Кресла второго ряда можно разворачивать на 180 градусов, что организовать мобильную переговорную. Бумажки, еду и напитки можно раскладывать на быстро монтируемом столике. Шампанское и минералку можно остудить в бортовом 9-литровом холодильнике. Для пассажиров второго ряда предусмотрены персональные столики в спинках передних кресел и 6,3-дюймовый настроечный планшет. В потолок вмонтирована передвижная консоль с 17-дюймовым телевизором для пассажиров. Штатная аудиосистема мощностью 3868 Вт насчитывает 32 динамика, караоке работает без микрофона.

На передней панели салона установлены овальный 13-дюймовый приборный экран и большое табло, состоящее из двух 16-дюймовых экранов. В распоряжении водителя есть ещё 47-дюймовый проекционный экран дополненной реальности на лобовом стекле. Подсказки вдобавок могут проецировать прямо на дорогу фары автомобиля. Встроенные в кузов многочисленные органы искусственного зрения обеспечивают работу различных электронных ассистентов водителя, заявлен даже автопилот третьего уровня, но автопилоты такого уровня в Китае пока не легализованы — разрешён максимум второй. Объём багажника со всеми задействованными местами составляет 470 л, со сложенными креслами первого и второго рядов — 2148 л.

В Китае Zeekr 9X стоит от 465 900 до 599 900 юаней (от 5,45 млн до 7,02 млн рублей), что примерно соответствует уровню AITO M9 — это главный конкурент Zeekr 9X.