Стало известно, когда кроссовер Infiniti QX65 выйдет на рынок

19.12.2025 1029 1 0
Производство нового паркетника QX65 премиального суббренда компании Nissan наладят в Штатах на том же заводе, который делает и родственный трехрядный QX60. В продажу пятиместный SUV должен поступить в середине следующего года.

Кроссовер с индексом QX65 сама марка Infiniti официально анонсировала еще в 2023-м. В статусе концепта с «фамилией» Monograph автомобиль показали в августе текущего года. Тогда же в компании намекнули на то, что серийный паркетник появится в ближайшие месяцы. Увы, конвейерный Infiniti QX65 до сих пор так и не представлен. Но теперь Infiniti хотя бы определилась со сроками появления кроссовера на американском рынке – это произойдет в начале лета 2026 года. Впрочем, премьеру серийной версии наверняка проведут раньше.

Концепт Infiniti QX65 Monograph

Также сообщается, что выпуск Infiniti QX65 будет осуществляться в США, в городе Смирна (Теннеси), где сегодня производят и трехрядный кроссовер Infiniti QX60. Да, пусть в Infiniti и сравнивают QX65 с культовым Infiniti FX (он же QX70 на излете карьеры), который считается основателем сегмента кросс-купе, но на деле грядущий кроссовер окажется лишь пятиместной укороченной версией QX60.

Концепт Infiniti QX65 Monograph

Что же касается дизайна экстерьера, то, скорее всего, от своего предвестника серийный QX65 сильно отличаться не будет. А облик у концепта Infiniti QX65 Monograph все же свой, не такой, как у трехрядного QX60. Так, «купе» досталась двухэтажная головная оптика, задние фонари сделали в виде единой плашки с «насечками». Пятиместный кроссовер также получил оригинальные передний бампер и радиаторную решетку, в верхней части решетки вдобавок имеются диодные «штрихи». Ну и конечно, у него другая багажная дверь.

Концепт Infiniti QX65 Monograph

Интерьер концепта не был продемонстрирован. Не исключено, что у товарного QX65 будет более крупный по сравнению с QX60 планшет мультимедиа. Еще могут заменить материалы отделки.

Концепт Infiniti QX65 Monograph

Технику пятиместный паркетник наверняка разделит с Infiniti QX60. Последнему сегодня положена бензиновая 272-сильная турбочетверка 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия, которая работает в паре девятиступенчатым автоматом. Трехрядный кроссовер бывает с передним или полным приводом.

кроссовер авторынок новинки Infiniti Infiniti QX60 Infiniti QX65

 

1 комментарий
19.12.2025 20:46
Олег

Интересно только как скоро их китайцы раздавят.

