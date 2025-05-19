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Представлен рестайлинговый Infiniti QX60: дизайн в стиле QX80 и версия «под спорт»

19.05.2025 288 0 0

Принадлежащий компании Nissan премиальный бренд Infiniti обновил свой бестселлер – паркетник QX60. Модель получила дизайн в стиле свежего внедорожника QX80, также расширен список доступного оборудования. Кроме того, у кроссовера появилось исполнение Sport с оригинальным обликом.

В актуальном втором поколении трехрядный паркетник Infiniti QX60 пребывает с 2021 года. Главным рынком для модели, как и в целом для премиального бренда компании Nissan, остаются США. Там QX60 возглавляет личный рейтинг Infiniti, однако кроссовер в «минусе». По итогам 2024-го продажи модели упали на 5% до 27 808 единиц, результат января – марта 2025-го (Infiniti публикует отчеты раз в квартал) – 5779 штук (-9%). Взбодрить спрос призван плановый рестайлинг – такой кроссовер только что представило американское подразделение марки.

Было — стало

Infiniti QX60 досталась новая радиаторная решетка со скошенными вертикальными полосками и подсвеченной эмблемой – как у свежего внедорожника Infiniti QX80, который дебютировал в 2024-м. Кстати, в прошлом же году похожая решетка была заявлена и для китайского QX60, но то речь о спецверсии. Американский паркетник после рестайлинга также обрел другие бамперы, вместо хрома отныне темный декор, а в фарах появились диодные «штрихи». Изменен дизайн дисков, при этом все исполнения теперь имеют 20-дюймовые колеса, тогда как дореформенному базовому кроссоверу положены 18-дюймовые.

Обновленный Infiniti QX60, топ-версия Autograph
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Обновленный Infiniti QX60, топ-версия Autograph
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Обновленный Infiniti QX60, топ-версия Autograph
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Обновленный Infiniti QX60, топ-версия Autograph
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А еще у Infiniti QX60 в Штатах появилась версия Sport, она пришла на смену комплектации Sensory. Фишки нового варианта – решетка с крупной сеткой, чуть более агрессивный передний бампер и оригинальные черные диски.

Infiniti QX60 Sport
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Infiniti QX60 Sport
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Infiniti QX60 Sport
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Infiniti QX60 Sport
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Infiniti QX60 Sport
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Infiniti QX60 Sport
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Infiniti QX60 Sport
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В салоне заменили материалы отделки. Полуанилиновая кожа теперь идет только в топ-версии Autograph (раньше такая обивка была уже в базе) – остальные комплектации (Pure, Luxe и упомянутая Sport) имеют обивку из мягкого материала TailorFit, который на 65% состоит из отходов – разумеется, переработанных. Зато даже самый дешевый обновленный Infiniti QX60 оснащен виртуальной приборкой диагональю 12,3 дюйма, тогда как у прежнего базового кроссовера 7-дюймовый дисплей. Экран мультимедийной системы больше не стал (также 12,3 дюйма), но саму мультимедиа «подружили» с сервисами Google. Вместо аудиосистемы Bose теперь «музыка» Klipsch – «средние» варианты имеют 16 динамиков, топовый паркетник – 20 (включая динамики в подголовниках передних кресел).

Обновленный Infiniti QX60, топ-версия Autograph
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Обновленный Infiniti QX60, топ-версия Autograph
2 / 9
Обновленный Infiniti QX60, топ-версия Autograph
3 / 9
Обновленный Infiniti QX60, топ-версия Autograph
4 / 9
Обновленный Infiniti QX60, топ-версия Autograph
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Обновленный Infiniti QX60, топ-версия Autograph
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Обновленный Infiniti QX60, топ-версия Autograph
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Обновленный Infiniti QX60, топ-версия Autograph
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Обновленный Infiniti QX60, топ-версия Autograph
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В списке стандартного оборудования еще значатся: панорамный люк в крыше, электропривод багажной двери, подогрев руля и передних сидений, трехзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Начиная со второй по старшинству комплектации появляется адаптивный «круиз». Топовый паркетник – это также цифровое салонное зеркало, система бесконтактного открывания багажника, массажер сидений и проекционный дисплей. А за доплату для QX60 Autograph предусмотрен новый комплекс ProPilot Assist 2.1: благодаря ему водитель может убрать руки с руля, но только на «совместимых автомагистралях».

Infiniti QX60 Sport
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Infiniti QX60 Sport
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Infiniti QX60 Sport
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Infiniti QX60 Sport
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Infiniti QX60 Sport
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Техника прежняя, причем у версии Sport она такая же, как у прочих комплектаций. Еще в прошлом году американский Infiniti QX60 лишился атмосферника V6 3.5 (299 л.с., 366 Нм). Сейчас кроссовер оснащается турбочетверкой 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия (272 л.с. и 388 Нм), мотор работает в паре с девятиступенчатым автоматом. Привод передний или полный.

Обновленный Infiniti QX60, топ-версия Autograph

В США продажи рестайлингового QX60 стартуют летом, для этой страны машины производят локально. Цены пока не объявлены. Дореформенный паркетник без учета налогов и доставки сегодня стоит от 50 200 долларов, что эквивалентно примерно 4 млн рублей по текущему курсу.

Тем временем Infiniti готовит к премьере купеобразный кроссовер QX65, который, очевидно, будет сделан на базе модели QX60.

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