Новинки ×
  • Представлен кроссовер Infiniti QX65 Monograph, его дизайн навеян культовым Infiniti FX

Представлен кроссовер Infiniti QX65 Monograph, его дизайн навеян культовым Infiniti FX

15.08.2025 150 0 0

Новый паркетник премиального суббренда компании Nissan дебютировал в статусе концепта, но приближенного к производству. Товарную модель должны представить в течение ближайших месяцев.

О том, что в гамме Infiniti появится кроссовер с индексом QX65, впервые стало известно еще в 2022 году, когда марка зарегистрировала соответствующее обозначение. Официально паркетник анонсировали в 2023-м. И вот, наконец, в рамках автомобильного фестиваля в американском Монтерее (Калифорния) состоялась премьера Infiniti QX65. Правда, это пока еще концепт с «фамилией» Monograph. Впрочем, выглядит он как готовый к производству автомобиль. К тому же в Infiniti намекнули на то, что серийная версия появится уже в ближайшие месяцы.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

В пресс-релизе не раз подчеркивается, что дизайн QX65 навеян культовым Infiniti FX (он же QX70 на излете карьеры), который считается основателем сегмента кросс-купе. На деле же перед нами – пятиместный укороченный вариант модели Infiniti QX60. Хотя дизайн у новинки все же свой.

Если трехрядный QX60 имеет привычные фары и раздельные задние фонари, то QX65 досталась двухэтажная головная оптика, а его фонари сделали в виде единой плашки с «насечками». Пятиместный паркетник также получил оригинальные передний бампер и радиаторную решетку, в верхней части решетки вдобавок имеются диодные «штрихи». Ну и конечно, у него иная багажная дверь. Infiniti QX65 «стоит» на 22-дюймовых черных дисках. А вот интерьер пока не продемонстрировали.

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

Размеры Infiniti QX65 еще не раскрыты. Длина актуального Infiniti QX60 (в спецификации для США) равна 5032 мм, колесная база – 2900 мм. Паспортный дорожный просвет – 173 мм.

О технике пятиместного кроссовера тоже пока не рассказали. Скорее всего, как и QX60, новинку предложат с бензиновой турбочетверкой 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия (272 л.с.) и девятиступенчатым автоматом. Трехрядный паркетник бывает с передним или полным приводом. За Infiniti QX60 сейчас просят минимум 51 200 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 4,1 млн рублей по текущему курсу.

Трехрядный Infiniti QX60
1 / 6
Трехрядный Infiniti QX60
2 / 6
Трехрядный Infiniti QX60
3 / 6
Трехрядный Infiniti QX60
4 / 6
Трехрядный Infiniti QX60
5 / 6
Трехрядный Infiniti QX60
6 / 6


К слову, представляя в 2020 году младший купеобразный паркетник Infiniti QX55, компания тоже активно ссылалась на FX. Но «пятьдесят пятый» хитом так и не стал, донорский QX50 тоже растерял покупателей. Так что это семейство, как ожидается, скоро снимут с производства. Посмотрим, придется ли поклонникам марки по нраву QX65.

кроссовер авторынок новинки Infiniti Infiniti QX65 Infiniti QX60
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Главное - не повредить: как, зачем и когда мыть радиаторы Не нужно быть профессиональным механиком, чтобы понимать, насколько важно следить за системой охлаждения автомобиля. В этой связи у нас, как водится, две новости. Начнем с хорошей. Радиатор... 419 1 0 15.08.2025
Статьи / Авто с пробегом BMW 1 Series II (F20) с пробегом: слабые тормоза, неудачная рейка и слишком горячие моторы В первой части материала о подержанной «единичке» BMW поколения F20 мы рассказали о том, что кузов, салон и даже электрика этого автомобиля пока ещё могут быть в достойном состоянии. Означа... 1087 7 1 13.08.2025
Статьи / Мнение без фильтров Тише, люди, я прошу вас, тише: фантазии о штрафах за шумную технику В Думе обратили внимание на шумные автомобили и мотоциклы. Это хорошо. А вот предложенный способ борьбы с ними – не очень. 718 3 1 11.08.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 8485 1 2 25.03.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 8062 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 7251 7 6 18.04.2025
Обсуждаемое
16 5 причин покупать и не покупать Geely Coolray I
14 С сердцем от Ferrari: опыт владения Maserati GranTurismo I (М145)
7 BMW 1 Series II (F20) с пробегом: слабые тормоза, неудачная рейка и сл...
Новые комментарии
Change privacy settings