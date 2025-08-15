Представлен кроссовер Infiniti QX65 Monograph, его дизайн навеян культовым Infiniti FX

О том, что в гамме Infiniti появится кроссовер с индексом QX65, впервые стало известно еще в 2022 году, когда марка зарегистрировала соответствующее обозначение. Официально паркетник анонсировали в 2023-м. И вот, наконец, в рамках автомобильного фестиваля в американском Монтерее (Калифорния) состоялась премьера Infiniti QX65. Правда, это пока еще концепт с «фамилией» Monograph. Впрочем, выглядит он как готовый к производству автомобиль. К тому же в Infiniti намекнули на то, что серийная версия появится уже в ближайшие месяцы.

В пресс-релизе не раз подчеркивается, что дизайн QX65 навеян культовым Infiniti FX (он же QX70 на излете карьеры), который считается основателем сегмента кросс-купе. На деле же перед нами – пятиместный укороченный вариант модели Infiniti QX60. Хотя дизайн у новинки все же свой.

Если трехрядный QX60 имеет привычные фары и раздельные задние фонари, то QX65 досталась двухэтажная головная оптика, а его фонари сделали в виде единой плашки с «насечками». Пятиместный паркетник также получил оригинальные передний бампер и радиаторную решетку, в верхней части решетки вдобавок имеются диодные «штрихи». Ну и конечно, у него иная багажная дверь. Infiniti QX65 «стоит» на 22-дюймовых черных дисках. А вот интерьер пока не продемонстрировали.

Размеры Infiniti QX65 еще не раскрыты. Длина актуального Infiniti QX60 (в спецификации для США) равна 5032 мм, колесная база – 2900 мм. Паспортный дорожный просвет – 173 мм.

О технике пятиместного кроссовера тоже пока не рассказали. Скорее всего, как и QX60, новинку предложат с бензиновой турбочетверкой 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия (272 л.с.) и девятиступенчатым автоматом. Трехрядный паркетник бывает с передним или полным приводом. За Infiniti QX60 сейчас просят минимум 51 200 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 4,1 млн рублей по текущему курсу.

К слову, представляя в 2020 году младший купеобразный паркетник Infiniti QX55, компания тоже активно ссылалась на FX. Но «пятьдесят пятый» хитом так и не стал, донорский QX50 тоже растерял покупателей. Так что это семейство, как ожидается, скоро снимут с производства. Посмотрим, придется ли поклонникам марки по нраву QX65.