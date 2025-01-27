Infiniti попрощается с кроссоверами QX50 и QX55, чтобы больше зарабатывать

Принадлежащий компании Nissan премиальный бренд Infiniti продолжает сокращать модельную линейку: в декабре текущего года в Мексике завершится производство младших кроссоверов QX50 и QX55, прямых наследников у них не будет.

Компания Nissan сейчас находится в глубочайшем кризисе и борется за собственное существование, вместе с ней в довольно плачевном состоянии находится и марка Infiniti, причём Infiniti переживает кризис самоидентификации уже лет десять и пока никак не может из него выбраться.

Ключевым рынком для Infiniti были и остаются США, именно для этой страны марка Infiniti была создана Ниссаном в 1989 году в расчёте на борьбу с премиальными брендами Хонды и Тойоты — Acura и Lexus соответственно. В 2024 году продажи Infiniti в США составили 58 070 автомобилей, что на 10,2% меньше продаж в 2023 году. Для сравнения скажем, что Acura в прошлом году реализовала в США 132 367 машин (-9,1%), Lexus — 345 669 (+7,9%).

В прошлом десятилетии марка Infiniti неплохо чувствовала себя в Китае и имела большие виды на этот рынок, но сегодня буквально дышит здесь на ладан — в 2024 году продано менее двух тысяч машин.

За последние годы Infiniti методично «выпилила» из модельной линейки все традиционные легковушки — седаны и купе, сейчас американские дилеры распродают последние экземпляры среднеразмерного седана Q50, замены ему нет и в ближайшие годы не предвидится. Выходит, что у Infiniti остались только кроссоверы, но и их руководство бренда решило «почикать»: этот год станет последним для компактных по американским меркам кроссоверов QX50 и QX55 (в РФ и Европе они считаются среднеразмерными).

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Актуальный Infiniti QX50 второго поколения дебютировал в 2017 году, в 2020-м справила премьеру его купеобразная версия с индексом QX55. Оба кроссовера имеют поперечное расположение силового агрегата и оснащаются безальтернативным 2,0-литровым бензиновым двигателем VC-Turbo (272 л.с., 380 Нм) в паре с вариатором. Двигатель VC-Turbo имеет сложную систему регулировки степени сжатия — в своё время эта система подавалась как прорыв в двигателестроении, но реальная польза от неё в виде пониженного расхода топлива практически незаметна.

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Продажи Infiniti QX50 в США в прошлом году составили 10 722 шт. (+7,9%), Infiniti QX55 — 3721 шт. (-31,3%). Infiniti QX50 сейчас стоит от 43 000 долларов без учёта доставки, Infiniti QX55 — от 50 150 долларов.

В минувшие выходные деловое издание Automotive News со ссылкой на представителя Infiniti сообщило, что производство Infiniti QX50 и QX55 в мексиканском Агуаскальентесе завершится в декабре текущего года. Преемников у этих кроссоверов не будет, так как руководство Infiniti приняло решение двигаться вверх по ценовой шкале, то есть продавать меньше машин, но по более высоким ценам. Это значит, что младшей моделью Infiniti через год будет среднеразмерный кроссовер QX60, сделанный на базе Nissan Pathfinder.

Актуальный Infiniti QX60 второго поколения дебютировал в 2021 году, в 2026-м его ожидает плановый рестайлинг, примерно тогда же в модельном ряду появится его купеобразная версия с индексом QX65.

