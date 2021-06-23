Старые песни на новый лад: отстающий от конкурентов Infiniti QX60 сменил поколение

В феврале состоялась премьера Nissan Pathfinder пятого поколения , а сегодня дебютировал его премиальный родственник — кроссовер Infiniti QX60 второго поколения. По части техники он практически во всём повторяет Nissan, но имеет более изысканный дизайн интерьера и экстерьера.

Два года назад марка Infiniti, потерпевшая поражение на рынках Европы и Австралии, объявила об отказе от технической оригинальности ради конкуренции с Mercedes-Benz, BMW и Audi и вернулась к своим истокам. Infiniti, напомним, была создана компанией Nissan конце 80-х годов прошлого века, чтобы противостоять на американском рынке премиальным брендам Хонды и Тойоты — Acura и Lexus соответственно. Первые модели Infiniti были всего лишь улучшенными версиями Ниссанов, и теперь, 30 лет спустя, всё то же самое: никаких оригинальных платформ и силовых установок, различия между моделями Nissan и Infiniti сводятся в основном к дизайну и оснащению.

Новый Infiniti QX60, как и новый Nissan Pathfinder, в техническом плане никак принципиально не эволюционировал. В пресс-релизе ничего не сказано по поводу платформы, но, судя по тому, что колёсная база не изменилась (2901 мм) и никаких новшеств по части подвески, полного привода и ходовых качеств не заявлено, в основе QX60 лежит прежняя D-платформа, в лучшем случае слегка модернизированная. Габаритная длина кроссовера за счёт чуть более короткого переднего свеса уменьшилась с 5095 до 5034 мм, чуть шире стала колея колёс. Дорожный просвет — всего 170 мм.



Под капотом — прежний 3,5-литровый атмосферный бензиновый V6 заслуженной серии VQ, его отдача не изменилась: 299 л.с. и 366 Нм. Но в паре с этим мотором теперь стоит не вариатор Jatco, а традиционный гидромеханический 9-ступенчатый «автомат». На сайте Jatco таких коробок нет — стало быть, «автомат» покупной, но поставщик в пресс-релизе не указан. В США Infiniti QX60 можно будет по-прежнему купить с передним либо полным приводом, в последнем случае межосевая муфта отбирает на задний мост до 50% мощности.



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Эволюции в дизайне можно оценить по картинкам, они были засвечены ещё на прошлогоднем концепте QX60 Monograph: облик стал благороднее, при этом рельефный профиль боковин почти такой же, как у нового Pathfinder. Обратите внимание, что серийный кроссовер сохранил концептуальные чудаковатые хромированные заглушки в заднем бампере, напоминающие о выхлопных патрубках. Настоящие патрубки, конечно же, есть, но они стыдливо прячутся за юбкой бампера.



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Радикально современнее стал интерьер: здесь теперь более изящная, отделанная кожей и натуральным деревом передняя панель, наполовину сенсорный блок микроклимата, двухэтажный центральный тоннель с нефиксирумемым селектором АКП и большая площадка беспроводной зарядки для смартфонов. Полностью виртуальный щиток 12,3-дюймовый приборов может быть дополнен 10,8-дюймовым проекционным дисплеем. Диагональ экрана мультимедийной системы — 12,3 дюйма.



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Трёхрядная компоновка салона сохранилась: в среднем ряду может быть как традиционный трёхместный диван, так и два раздельных «капитанских» кресла. Для седоков второго ряда предусмотрен собственный кнопочный пульт управления микроклиматом. Упрощён проход на третий ряд: кресла второго ряда можно откинуть вперёд даже с установленными на них детскими креслами. Объём багажника за третьим рядом кресел по методике SAE (при загрузке под крышу) составляет 410 л, за вторым рядом — 1178 л, за первым — 2135 л. Ёмкость багажного подполья — 54,1 л. Допустимая масса буксируемого прицепа увеличилась с 2268 до 2722 кг.



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Продажи нового Infiniti QX60 в Северной Америке начнутся в конце текущего года, на других рынках — в начале 2022-го. Основное место сборки прежнее — завод Nissan в американском городе Смирна, штат Теннесси. Для китайского рынка производство Infiniti QX60 начнётся в следующем году на заводе Dongfeng, но в Россию, скорее всего, будут завозить кроссоверы американской сборки.



В США в последние три года продажи Infiniti QX60 падают: в 2020-м реализовано всего 22 880 единиц, тогда как лидер сегмента — Lexus RX — разошёлся тиражом 101 059 шт., Acura MDX — 47 816 шт. Смена поколений должна выправить кривую продаж Infiniti QX60, но без технических инноваций догнать конкурентов будет сложно. Acura MDX, к слову, сменил поколение в конце прошлого года.

