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  • Новый Acura MDX: сохранённая сложность, более просторный салон и никакой гибридизации

Новый Acura MDX: сохранённая сложность, более просторный салон и никакой гибридизации

09.12.2020 442 2 0

Первые изображения среднеразмерного 7-местного кроссовера Acura MDX четвёртого поколения появились в Сети ещё летом 2019 года, в октябре нынешнего года новинка дебютировала в статусе прототипа, и вот теперь, наконец, представлена серийная версия со всеми сопутствующими подробностями.

 

Кроссовер MDX как и все остальные модели Acura разработан в Америке и для Америки. Собирают эти машины в Ист-Либерти (штат Огайо), двигатели серии J35 («атмосферник» 3,5 л V6 с отдачей в 294 л.с. и 362 Нм) приходят с завода в деревне Анна (штат Огайо), а коробки передач будут поступать из Таллапузы, штат Джорджия — в четвёртом поколении MDX получил 10-ступенчатый «автомат» вместо прежнего 9-ступенчатого.

Отрадно, что марка Acura сохранила в MDX сложную, громоздкую и дорогую систему полного привода SH-AWD с тремя муфтами и повышающими планетарными передачами (они позволяют задним колёсам вращаться быстрее передних и буквально ввинчивать машину в поворот). Бόльшая часть владельцев MDX едва ли понимает принцип работы узла SH-AWD, но активная безопасность с ним определённо лучше, чем у большинства конкурентов с их единственной межосевой муфтой.

Для экономных клиентов будет по-прежнему предлагаться переднеприводная версия MDX, а вот гибридная модификация, у которой на заднем мосту вместо узла SH-AWD стоят два электромотора, в четвёртом поколении кроссовера не заявлена. Зато к концу лета следующего года подоспеет заряженная версия Type-S c 3,0-литровым турбомотором V6 (360 л.с., 480 Нм), у которой по умолчанию будет полный привод SH-AWD, 21-дюймовые колёса и мощные тормоза Brembo.

Улучшенную управляемость, впрочем, обещают на всех версиях MDX: четвёртое поколение кроссовера получило новую платформу от представленного весной нового седана TLX с подобающей премиум-сегменту передней подвеской на двойных поперечных рычагах вместо прежних стоек McPherson. Передняя подвеска теперь к тому же крепится с жёстко зафиксированному подрамнику (прежний был на сайлент-блоках), что по задумке разработчиков должно сделать рулевое управление более точным. Сам рулевой механизм имеет переменное передаточное отношение и снабжён электроусилителем на рейке с ремённым приводом — такая конструкция обеспечивает лучшую обратную связь.

Тормоза теперь снабжены электрическим усилителем вместо гидравлического — привод стал срабатывать на 230 мс быстрее. Передние тормозные диски в штатном исполнении стали на 30 мм больше в диаметре и на 2 мм толще. Базовые колёса теперь 19-дюймовые вместо прежних 18-дюймовых.

Переезд на новую платформу сделал MDX просторнее: колёсная база увеличилась с 2819 до 2891 мм, габаритная длина — с 4983 мм до 5039 мм. Объём багажника в 7-местной конфигурации до полки вырос с 419 до 461 л (в основном благодаря перекомпонованной задней подвеске и более низкому уровню пола). Максимальная грузовместимость со всеми сложенными сиденьями выросла с 2574 до 2690 л.

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В третьем, самом тесном ряду стало на 61 мм больше места для ног и на 10 мм больше места для голов, при том что высота подушки увеличилась на 51 мм, то есть изгиб в коленях пассажиров стал меньше, посадка получилась более удобной. Среднюю секцию второго ряда можно вынуть из салона для обеспечения центрального прохода на третий ряд — это очень удобно когда на боковых сиденьях второго ряда установлены детские кресла и сложить их поэтому невозможно.

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Перед водителем теперь полностью виртуальный 12,3-дюймовый щиток приборов, а в виде опции предлагается ещё и 10,5-дюймовый цветной проекционный экран. Диагональ экрана новой мультимедийной системы — 12,3 дюйма, но управлять ей предлагается через старомодную сенсорную панель на центральной консоли, что расположена рядом с кнопочным пультом управления АКП и лотком беспроводной зарядки для смартфона. В отделке много чёрного глянцевого пластика, который, видимо, призван отражать в темноте светодиодную контурную подсветку.

Штатная аудиосистема мощностью 350 Вт имеет 9 громкоговорителей, а для версии Type S заявлена 1000-ваттная «музыка» с 25 громкоговорителями. Также у версии Type S будут передние кресла повышенной комфортности с 9-режимными встроенным массажёром. А вот пробочный автопилот Traffic Jam Assist вместе с другими электронными ассистентами водителя есть уже в базе, но автопилот 3 уровня по классификации SAE, который анонсирован для Японии и называется Traffic Jam Pilot, американцам пока не предлагают.

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Продажи нового Acura MDX в США начнутся в феврале следующего года, цены уже известны: за переднеприводную версию нужно отдать минимум 46 900 долларов, за полноприводную — 48 900 долларов. Кроссовер на «полном фарше» обойдётся в 60 650 долларов, а пока не дебютировавшая версия Type S будет ещё дороже.

По итогам трёх кварталов этого года Acura MDX третьего поколения разошёлся в США тиражом 32 553 экземпляра (данные с ресурса CarSalesBase). Главный конкурент, Lexus RX, намного успешнее: продано 66 251 шт. Infiniti QX60 отстаёт — 17 505 шт. Позади и немецкие аналоги: Mercedes-Benz GLE — 32 160 шт., BMW X5 — 31 985 шт., Audi Q7 — 16 783 шт. Лучший их американский конкурентов, Lincoln Nautilus, нашёл 16 052 покупателей. В общем, на домашнем рынке Acura MDX чувствует себя неплохо и смена поколений должна позволить ему как минимум сохранить статус-кво.

кроссовер новинки Acura Acura MDX

 

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2 комментария
09.12.2020 16:16
Алексей

Я не понимаю как MDX может быть аналогом Х5 или GLE при 5 метрах длины!
MDX просто огромный вживую и больше конкурент GLS и Х7, имхо.

09.12.2020 17:25
Андрей Ежов

Главный классовый признак - это колёсная база, а не длина.

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