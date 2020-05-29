Acura TLX второго поколения: новые моторы и платформа, а ещё подушка в виде бейсбольной перчатки

Среднеразмерный седан Acura TLX вышел на американский рынок в 2014-ом, через три года модель пережила серьёзный рестайлинг. Не так давно стало известно, что Акура отказалась от преемника RLX, так как покупательский спрос постепенно уходит к кроссоверам. Однако, как мы видим, это не помешало японской компании разработать новый TLX, несмотря на ощутимый спад в сегменте. Так, по итогам прошлого года автомобиль разошёлся в Штатах тиражом 26 548 шт., что на 12,8% меньше, чем годом ранее. И этот показатель всё-таки больше, чем у конкурентов Infiniti Q50 (25 987 шт., -25,2%) и Lexus IS (14 920 шт., -34,9%).
Автомобиль получил иную пятиугольную решётку радиатора (её рисунок отличается в зависимости от исполнения), светодиодную головную оптику, форма которой стала более узкой, передний бампер с тремя воздухозаборниками. Сзади заметны разнесённые по сторонам патрубки выхлопной системы (у версии Type S они сдвоенные слева и справа), спойлер на крышке багажника, и опять же более узкие задние фонари. В качестве базовых теперь предлагаются 18-дюймовые колёса (у первого поколения – на дюйм меньше), топовую версию оснастили 20-дюймовыми.
В основу «второго» Acura TLX легла новая платформа: передняя подвеска вместо стоек McPherson получила двойные поперечные рычаги, а сзади – «многорычажка» (опционально доступны адаптивные амортизаторы). Длина седана новой генерации составляет 4943 мм, что на 74 мм больше, чем у предшественника. Расстояние между осями тоже увеличилось (на 94 мм) до 2870 мм. В ходе смены поколений объём багажника вырос на 8 литров (до 382 литров).
В салоне появилось новое рулевое колесо, отделанное кожей, а приборная панель осталась аналоговой, но ей добавили 7-дюймовый экран (опционально доступен проекционный экран). Диагональ дисплея мультимедийной системы составляет 10,2 дюйма. На центральной консоли теперь имеется беспроводное зарядное устройство для смартфонов. В отделке (в зависимости от версии) применяются кожа, дерево и алюминиевые детали. Опционально доступны передние кресла с 16 позициями, премиальная аудиосистема, подсветка с 24 схемами и т.д.
Кроме того, Acura TLX второго поколения является первым серийным автомобилем, который оснастили новой фронтальной подушкой безопасности для переднего пассажира: она имеет форму бейсбольной перчатки. Этот четырёхсекционный эйрбэг – совместная разработка Honda и Autoliv. При ДТП голова пассажира попадает в центр подушки, а боковые части прикрывают её таким образом, чтобы снизить риск соскальзывания и перелома шеи.
В ходе смены поколений седану изменили моторную гамму: в роли базового теперь выступает 2,0-литровая «турбочетвёрка» с отдачей 276 л.с. и максимальным крутящим моментом в 379 Нм. Двигатель работает в паре с десятиступенчатым «автоматом». Им же оснащается актуальный кроссовер Acura RDX. Отметим, начальные версии TLX первой генерации комплектуются 209-сильным «атмосферником» объёмом 2,4 литра (247 Нм).
Начальная комплектация «второго» TLX имеет передний привод, опционально доступна фирменная система SH-AWD с двумя индивидуальными муфтами подключения задних колес (на заднюю ось можно отправить до 70% тяги).
Следующей весной на рынок США выйдет топовая версия со знакомой поклонникам Acura приставкой Type S (последний такой автомобиль вышел в 2008-ом). Известно, что она получила новый 3,0-литровый турбомотор V6 с непосредственным впрыском топлива. В компании пока не раскрыли мощность этого двигателя, по предварительной информации, его отдача окажется выше 300 л.с. Этот мотор также идёт в комплекте с десятиступенчатым «автоматом».
Производство новых Acura TLX наладили на заводе Honda в Мэрисвилле (штат Огайо). Автомобиль второго поколения доберётся до американских дилеров осенью 2020-го (кроме «заряженной» версии, которую придётся подождать). Официально компания стоимость новинки пока не назвала. Сейчас стартовый ценник «первого» TLX равен 33 тыс. долларов (эквивалентно примерно 2,3 млн рублей по текущему курсу).
Для комментирования вам необходимо авторизоваться