Acura TLX второго поколения: новые моторы и платформа, а ещё подушка в виде бейсбольной перчатки

Среднеразмерный седан Acura TLX вышел на американский рынок в 2014-ом, через три года модель пережила серьёзный рестайлинг. Не так давно стало известно, что Акура отказалась от преемника RLX, так как покупательский спрос постепенно уходит к кроссоверам. Однако, как мы видим, это не помешало японской компании разработать новый TLX, несмотря на ощутимый спад в сегменте. Так, по итогам прошлого года автомобиль разошёлся в Штатах тиражом 26 548 шт., что на 12,8% меньше, чем годом ранее. И этот показатель всё-таки больше, чем у конкурентов Infiniti Q50 (25 987 шт., -25,2%) и Lexus IS (14 920 шт., -34,9%).



Автомобиль получил иную пятиугольную решётку радиатора (её рисунок отличается в зависимости от исполнения), светодиодную головную оптику, форма которой стала более узкой, передний бампер с тремя воздухозаборниками. Сзади заметны разнесённые по сторонам патрубки выхлопной системы (у версии Type S они сдвоенные слева и справа), спойлер на крышке багажника, и опять же более узкие задние фонари. В качестве базовых теперь предлагаются 18-дюймовые колёса (у первого поколения – на дюйм меньше), топовую версию оснастили 20-дюймовыми.



В основу «второго» Acura TLX легла новая платформа: передняя подвеска вместо стоек McPherson получила двойные поперечные рычаги, а сзади – «многорычажка» (опционально доступны адаптивные амортизаторы). Длина седана новой генерации составляет 4943 мм, что на 74 мм больше, чем у предшественника. Расстояние между осями тоже увеличилось (на 94 мм) до 2870 мм. В ходе смены поколений объём багажника вырос на 8 литров (до 382 литров).



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В салоне появилось новое рулевое колесо, отделанное кожей, а приборная панель осталась аналоговой, но ей добавили 7-дюймовый экран (опционально доступен проекционный экран). Диагональ дисплея мультимедийной системы составляет 10,2 дюйма. На центральной консоли теперь имеется беспроводное зарядное устройство для смартфонов. В отделке (в зависимости от версии) применяются кожа, дерево и алюминиевые детали. Опционально доступны передние кресла с 16 позициями, премиальная аудиосистема, подсветка с 24 схемами и т.д.



На фото: Acura TLX Type S

Кроме того, Acura TLX второго поколения является первым серийным автомобилем, который оснастили новой фронтальной подушкой безопасности для переднего пассажира: она имеет форму бейсбольной перчатки. Этот четырёхсекционный эйрбэг – совместная разработка Honda и Autoliv. При ДТП голова пассажира попадает в центр подушки, а боковые части прикрывают её таким образом, чтобы снизить риск соскальзывания и перелома шеи.



В ходе смены поколений седану изменили моторную гамму: в роли базового теперь выступает 2,0-литровая «турбочетвёрка» с отдачей 276 л.с. и максимальным крутящим моментом в 379 Нм. Двигатель работает в паре с десятиступенчатым «автоматом». Им же оснащается актуальный кроссовер Acura RDX. Отметим, начальные версии TLX первой генерации комплектуются 209-сильным «атмосферником» объёмом 2,4 литра (247 Нм).

Начальная комплектация «второго» TLX имеет передний привод, опционально доступна фирменная система SH-AWD с двумя индивидуальными муфтами подключения задних колес (на заднюю ось можно отправить до 70% тяги).



Следующей весной на рынок США выйдет топовая версия со знакомой поклонникам Acura приставкой Type S (последний такой автомобиль вышел в 2008-ом). Известно, что она получила новый 3,0-литровый турбомотор V6 с непосредственным впрыском топлива. В компании пока не раскрыли мощность этого двигателя, по предварительной информации, его отдача окажется выше 300 л.с. Этот мотор также идёт в комплекте с десятиступенчатым «автоматом».

Производство новых Acura TLX наладили на заводе Honda в Мэрисвилле (штат Огайо). Автомобиль второго поколения доберётся до американских дилеров осенью 2020-го (кроме «заряженной» версии, которую придётся подождать). Официально компания стоимость новинки пока не назвала. Сейчас стартовый ценник «первого» TLX равен 33 тыс. долларов (эквивалентно примерно 2,3 млн рублей по текущему курсу).

