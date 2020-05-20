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  • Седан Acura TLX со сменой поколений обрёл «горячую» версию Type S с новой «турбошестёркой»

Седан Acura TLX со сменой поколений обрёл «горячую» версию Type S с новой «турбошестёркой»

20.05.2020 174 0 0

Принадлежащая Хонде премиальная марка анонсировала премьеру TLX второй генерации. Новый седан также ознаменует возвращение серии Type S – с такой приставкой ранее выпускали «заряженные» модели Acura.

 

«Четырехдверка» с индексом TLX в гамме Акуры присутствует с 2014-го, три года назад она претерпела довольно серьезный рестайлинг. В Штатах седан расходится бодрее конкурентов от двух других японских премиум-брендов – Lexus IS и Infiniti Q50, хотя вся троица в «минусе». Так, в прошлом году выбор на TLX остановили 26 548 покупателей (-13% по сравнению с 2018-м), модель Infiniti там обрела 25 987 новых владельцев (-25%), а дилеры Lexus реализовали 14 920 седанов IS. Однако несмотря на то, что покупательский интерес все больше смещается на кроссоверы, японский премиум от своих седанов отказываться не собирается. Ну а первым из вышеназванной тройки привлечь новых клиентов попробует именно TLX: онлайн-презентацию модели второго поколения проведут 28 мая.

Вообще, седан Акуры засветился еще в прошлом году, его изображения обнаружили в прошивке мультимедийной системы последнего паркетника RDX. Ну и сама марка в том же 2019-м намекнула на дизайн следующего TLX с помощью концепта. И все же Acura решила «сыграть в интригу», распространив тизеры новинки. Зато компания начала с козыря: нам показали «заряженную» версию Type S. Напомним, с таким шильдиком ранее выпускали самые мощные исполнения автомобилей бренда, последним его носил седан TL в 2007-2008 гг. (на смену этой модели затем пришел как раз TLX).

Концепт Acura Type S, предвестник нового TLX
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Концепт Acura Type S, предвестник нового TLX
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Концепт Acura Type S, предвестник нового TLX
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TLX Type S предложат с новым бензиновым турбомотором V6 3.0 и фирменным полным приводом SH-AWD с двумя индивидуальными муфтами сзади. Мощность пока не раскрывается, при этом в Acura заявили, что новинка станет самым быстрым седаном в истории бренда. По неофициальным данным, двигатель выдает свыше 300 л.с. Базовый же седан нового поколения, возможно, получил двухлитровую «турбочетверку» (отдача еще неизвестна). Скорее всего, седан комплектуется десятиступенчатым «автоматом».

Концепт Acura Type S и серийный новый TLX Type S
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Концепт Acura Type S и серийный новый TLX Type S
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Концепт Acura Type S и серийный новый TLX Type S
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Предыдущий TLX оснащается атмосферными «четверкой» 2.4 и V6 3.5 мощностью 209 и 294 л.с. соответственно. Первый двигатель работает в паре с восьмиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второй сочетается с 9АКП. Модель с топовым мотором доступна как с передним, так и с полным приводом.

Новый седан стартует в Штатах осенью. Уходящий Acura TLX стоит от 33 000 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 2 355 000 рублей по актуальному курсу.

Предыдущий седан Acura TLX. Длина – 4844 мм, колесная база – 2776 мм
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Предыдущий седан Acura TLX. Длина – 4844 мм, колесная база – 2776 мм
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Предыдущий седан Acura TLX. Длина – 4844 мм, колесная база – 2776 мм
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Между тем, по предварительной информации, «горячую» версию Type S обретет еще и кроссовер Acura MDX – и тоже уже после смены поколений.

В России премиальный суббренд Хонды продержался недолго: на наш рынок Acura вышла в 2014 году, продажи свернули в 2016-м. Возвращение марки в РФ не планируется.

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