Как безопасно ездить на автомобиле в тёмное время суток

В тёмное время суток водитель позже замечает препятствия и пешеходов, а встречные фары могут на несколько секунд лишить обзора. Чтобы безопасно ездить осенним вечером или ночью, нужно правильно пользоваться светом, держать увеличенную дистанцию и выбирать скорость с учётом видимости. Разберёмся, как действовать при ослеплении, чем опасен мокрый асфальт и когда лучше остановиться, чем продолжать движение вслепую.

В темноте за рулём важно не просто видеть дорогу, но и успевать реагировать на возникающие – порой неожиданно – события. Поэтому главный принцип ночного вождения – ехать с такой скоростью, чтобы успеть остановиться в пределах видимого участка. Если асфальт мокрый, встречный свет ослепляет, а разметка исчезает из поля зрения, скорость нужно снижать ещё сильнее.

Перед поездкой очистите ветровое стекло снаружи и изнутри, протрите зеркала и фары. Проверьте ближний и дальний свет, а также фонари.

Подготовьте свет и стёкла

Грязное ветровое стекло ночью особенно коварно: даже тонкая жирная плёнка превращает встречные фары в большие ореолы. Протрите стекло изнутри, проверьте щётки стеклоочистителя и убедитесь, что фары чистые. Если стёкла быстро запотевают, включите обдув и кондиционер – он помогает осушать воздух.

Ближний свет должен освещать дорогу, а не глаза встречных водителей. Если вам регулярно мигают дальним, хотя вы его не включали, проверьте регулировку фар и соответствие установленных ламп. Более яркая лампа не обязательно светит эффективнее: неподходящий источник может испортить светораспределение и ослеплять других.

На неосвещённой дороге используйте дальний свет, когда это не мешает другим участникам движения. Переключайтесь на ближний заблаговременно при встречном разъезде и приближении к автомобилю впереди. Автоматический дальний свет не отменяет контроля: если система запаздывает, переключите свет вручную.

Что делать, если вас ослепили

Не смотрите прямо на яркий источник света и не пытайтесь разглядеть водителя встречного автомобиля. Сместите взгляд к правому краю своей полосы или линии разметки, сохраняя контроль над направлением движения. Держите руль ровно, не тормозите резко и не совершайте манёвров, пока зрение не восстановится.

Если после разъезда вы всё ещё видите световые пятна и плохо различаете дорогу, плавно сбросьте скорость. Когда безопасно продолжать движение невозможно, остановитесь в подходящем безопасном месте, а не на полосе движения. Не включайте дальний в ответ: это не вернёт видимость, а создаст ещё одну опасность.

Мокрый асфальт и темнота

На мокрой дороге в темноте ещё хуже видны ямы, разметка и края покрытия, а отражения фонарей и фар могут сбивать с толку. Увеличьте дистанцию. На мокром покрытии тормозной путь становится длиннее, а брызги от идущей впереди машины способны на несколько секунд ухудшить обзор.

Если дворники не очищают стекло, используйте омыватель и уменьшите скорость. Когда вы перестаёте различать границы полосы или не успеваете замечать препятствия, лучше переждать ливень в безопасном месте.

Скорость и дистанция

Ориентируйтесь не на разрешённую максимальную скорость, а на то, насколько далеко вы видите. Если в пределах освещённого участка нельзя безопасно остановиться, ваша скорость слишком высока. Особенно важно учитывать этот запас на неосвещённой загородной дороге, в поворотах и на мокром асфальте.

Увеличьте дистанцию до впереди идущего автомобиля. При обгоне учитывайте, что ночью сложнее оценить скорость и расстояние до встречного автомобиля. Если есть сомнения, откажитесь от манёвра. Выигранные несколько секунд не стоят риска, особенно на двухполосной дороге без освещения.

Пешеходы и животные

Пешехода в тёмной одежде можно заметить слишком поздно, особенно на неосвещённой дороге, у остановок, переходов и припаркованных машин. Снижайте скорость заранее возле мест, где люди могут выйти на проезжую часть, и внимательно проверяйте обочины и переходы.

На загородных дорогах следите за краями леса и полями, обращайте внимание на знаки, предупреждающие о диких животных. Если одно животное уже появилось у дороги, уменьшите скорость: за ним могут последовать другие. Не пытайтесь объехать внезапно выбежавшее животное резким поворотом руля.

Интерьер влияет на видимость

Уменьшите яркость мультимедийного экрана и панели приборов до комфортного уровня: слишком яркий дисплей ухудшает адаптацию глаз к темноте. Не смотрите на телефон даже на секунду. Если внутреннее зеркало имеет ночной режим, используйте его, чтобы уменьшить блики от машин сзади.

Если глаза быстро устают, встречный свет надолго оставляет пятна или стало трудно различать знаки и пешеходов, проверьте зрение и состояние автомобильного света. Усталость тоже снижает способность замечать опасность: если клонит в сон, лучше остановиться и отдохнуть, а не пытаться любой ценой дотянуть до финиша.

Что нужно сделать перед ночной поездкой

До выезда: вымойте стёкла и фары, проверьте свет и дворники, уменьшите яркость экранов.

В движении: выбирайте скорость по фактической видимости, держите увеличенную дистанцию, избегайте резких перестроений и следите за обочинами.

При ослеплении: не смотрите на фары, ориентируйтесь по правому краю полосы, держите курс и плавно снижайте скорость.

В дождь: снижайте скорость, остерегайтесь луж и брызг, не маневрируйте резко.

Если видимости недостаточно или клонит в сон: найдите безопасное место для остановки – лучше опоздать, чем продолжать движение вслепую.

Ночью опасность часто скрывается в том, что водитель замечает препятствие слишком поздно. Чистое стекло, правильно настроенные фары, спокойный взгляд и запас скорости не превратят ночь в день, но дадут главное – время на принятие решения.