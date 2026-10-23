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  • Subaru Outback получил новую базовую версию и подешевел в остальных на фоне падения спроса

Subaru Outback получил новую базовую версию и подешевел в остальных на фоне падения спроса

23.10.2026 1167 0 0
Subaru Outback получил новую базовую версию и подешевел в остальных на фоне падения спроса

Компания Subaru представила в США кроссовер Outback нового модельного года. Суровому SUV расширили линейку комплектаций. Технику реформы не затронули.

Мировая премьера Subaru Outback седьмого поколения состоялась весной прошлого года в Штатах, ведь эта страна остается главным рынком для модели. Там продажи пятидверки, которая окончательно превратилась из внедорожного универсала в полноценный кроссовер, стартовали в конце 2025-го. По итогам сентября года нынешнего Outback в «плюсе»: в США он разошелся тиражом 12 651 экземпляр (+2%). Однако по итогам девяти месяцев спрос на модель упал сразу на 10% до 104 759 единиц. На этом фоне местное подразделение марки представило Outback следующего, уже 2027 модельного года. Дизайн и технику менять не стали, а вот линейка комплектаций пересмотрена.

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Subaru Outback в виде кроссовера начинал свою карьеру в США в шести вариантах исполнения – Premium, Limited, Touring, Limited XT, Touring XT и Wilderness. У Outback-2027 версий больше – появилась новая базовая комплектация под незатейливым названием Base. К слову, в Subaru внедрение этого варианта называют «возвращением», так как аналогичная версия была и у прежнего универсала Outback. Но при этом кроссовер Subaru Outback Base все-таки богаче начального «сарая».

В списке оборудования новой «базы» значатся: электропривод багажной двери с функцией запоминания высоты при открытии, виртуальная приборка на 12,3 дюйма, мультимедийная система с экраном диагональю 12,1 дюйма, тканевая обивка, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль и комплекс систем безопасности EyeSight (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и т.д.). Subaru Outback Base обойдется в 32 995 долларов (здесь и далее – без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 2,7 млн рублей по актуальному курсу.

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Цена версии Premium (она же бывшая базовая) не изменилась – 34 995 долларов (2,8 млн рублей). В остальных комплектациях кроссовер Subaru Outback 2027 модельного года подешевел. В зависимости от версии компания скинула 770 – 1900 долларов (62 тыс. – 154 тыс. рублей). Итого, Outback Limited теперь стоит 39 995 долларов (3,2 млн рублей), за исполнение Touring попросят 43 495 долларов (3,5 млн рублей), Limited XT стоит 43 595 долларов (3,54 млн рублей), Touring XT – 46 595 долларов (3,8 млн рублей), а «хардкорный» Outback Wilderness – 43 995 долларов (3,6 млн рублей). Правда, одновременно выросла плата за доставку – теперь 1545 долларов вместо 1450 долларов (125 тыс. и 118 тыс. рублей соответственно).

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Как бы то ни было, в «средних» комплектациях у кроссовера есть электрорегулировка переднего пассажирского сиденья, подогрев заднего дивана, беспроводная зарядка, навигатор, аудиосистема Harman Kardon. Более дорогие версии – это также обивка кожей наппа, вентиляция передних кресел, камеры кругового обзора и расширенный набор EyeSight. У Subaru Outback Wilderness собственный, еще более внушительный дизайн, увеличенный дорожный просвет, дополнительная защита днища и особые настройки ездовой электроники.

Subaru Outback Wilderness
Subaru Outback Wilderness
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Subaru Outback Wilderness
Subaru Outback Wilderness
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Техника прежняя. Самый дешевый Subaru Outback Base, как и версии Premium, Limited и Touring, оснащен бензиновым оппозитным атмосферником 2.5 мощностью 183 л.с. В комплектациях Limited XT, Touring XT и Wilderness под капотом кроссовера установлен турбомотор 2.4 мощностью 264 л.с. Все версии имеют клиноцепной вариатор Lineartronic и полный привод.

В США Subaru Outback поставляют из Японии. В салонах дилеров кроссовер 2027 модельного года должен появиться до конца осени.

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