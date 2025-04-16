Новый Subaru Outback: оквадраченный кузов, прежняя техника и ещё более злой Wilderness

Главной новинкой Subaru на открывшемся сегодня автосалоне в Нью-Йорке стал кроссовер Outback седьмого поколения, причём сразу представлена и его хардкорная версия Wilderness, адресованная любителям вылазок на дикую природу. В продажу «седьмой» Outback поступит в конце текущего года, версию Wilderness придётся подождать до начала 2026 года.

В седьмом поколении Subaru Outback окончательно превратился из кросс-универсала в кроссовер из-за увеличенной на 5 см крыши и более угловатых форм кузова, при этом конструкция принципиально не изменилась, так что владельцы прежних Аутбеков, обитающие в основном в Северной Америке, наверняка будут довольны новой моделью.

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На данный момент пресс-служба Subaru не опубликовала все технические характеристики нового Аутбека, ограничившись только ключевыми вводными. В частности сообщается, что багажник стал шире и выше, при загрузке до потолка его объём составляет 980 л, для фиксации груза имеются крючки и петли. Места над головами водителя и пассажиров стало больше, новые кресла лучше подходят для дальних поездок, у водительского можно отрегулировать угол наклона подушки. Уровень аэродинамического шума уменьшен на 10%.

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Новая передняя панель имеет весьма замысловатую форму, щиток приборов теперь полностью виртуальный 12,3-дюймовый и он объединён общей толстой чёрной глянцевой рамкой с новым 12,1-дюмовым мультимедийным экраном с альбомной ориентацией вместо прежней портретной. Эргономика по идее стала лучше, так как мультимедийный экран теперь расположен выше и из него изъяты настройки микроклимата — для них теперь есть отдельный классический пульт с крупными физическими клавишами и круглыми рукоятками. Селектор трансмиссии движется по открытому пазу, словно взят из далёких 1990-х. В целом салон выглядит очень консервативно, если не сказать старомодно, но многим клиентам Subaru это понравится.

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Новый Outback, как и его предшественник, будет предлагаться с двумя бензиновыми 4-цилиндровыми оппозитными двигателями на выбор — атмосферным объёмом 2,5 л (183 л.с., 241 Нм) и наддувным объёмом 2,4 л (264 л.с., 376 Нм), коробка передач — только клиноцепной вариатор Lineartronic с восемью фиксированными передаточными отношениями для ручного режима переключений, привод — только полный. Фирменная система выбора ездовых режмов X-Mode перенастроена и теперь быстрее адаптируется к дорожным условиям, нужный режим можно активировать прямо с рулевого колеса. Рулевое управление стало более точным. Стандартный дорожный просвет составляет 221 мм. Максимальный диаметр штатных колёс — 19 дюймов. Рейлинги на крыше рассчитаны на 363 кг статической нагрузки и на 100 кг динамической нагрузки.

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Комплекс фирменных электронных ассистентов водителя EyeSight усовершенствован, в нём теперь есть даже полноценный автопилот второго уровня по классификации SAE, позволяющий на некоторых автомагистралях убирать руки с руля, но при этом водитель обязан всё время смотреть на дрогу. Максимальная скорость езды на автопилоте ограничена на отметке 85 миль/ч (137 км/ч). Если возникнет аварийная ситуация, а водитель никак не будет на неё реагировать, то автопилот сам снизит скорость, перестроится, остановит машину на обочине, разблокирует двери и вызовет спасателей.

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На старте продаж новый Outback будет предлагаться в комплектациях Premium, Limited, Touring, Limited XT, Touring XT и Wilderness. Комплектация Wilderness впервые появилась у Аутбека в 2021 году, она приближает его потребительские характеристики к уровню полноценных внедорожников. Так, новый Outback Wilderness имеет увеличенный до 241 мм дорожный просвет, дополнительную защиту днища, усиленную подвеску с адаптивными амортизаторами, 17-дюймовые колёса с вседорожными шинами и особые настройки ездовой электроники. Версия Wilderness будет предлагаться только в сочетании с 2,4-литровым турбомотором и может буксировать прицеп массой до 1588 кг.

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Снаружи Outback Wilderness легко идентифицировать по расширенному и монструозному на вид защитному пластиковому обвесу, а также по оранжевым вставкам вокруг противотуманных фар, на рейлингах и на багажной двери. Салон версии Wilderness тоже имеет несколько оранжевых вставок, за доплату можно заказать обивку кресел кожей наппа, люк в крыше и камеры кругового обзора.

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Более подробная информация о новых Subaru Outback и Outback Wilderness появится ближе к началу продаж, цены по сравнению с «шестым» Аутбеком наверняка вырастут. «Шестой» Outback пока ещё есть в продаже у американских дилеров, он стоит от 30 430 долларов с учётом доставки.