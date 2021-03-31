Американская дичь: Subaru постаралась сделать из Outback полноценный внедорожник

Компания Subaru представила экстремальную версию Wilderness (переводится как «дикая природа») кросс-универсала Outback для американского рынка. Её отличают увеличенный дорожный просвет, доработанная подвеска и более брутальное оформление кузова.

США — главная страна сбыта для Subaru: при скудном модельном ряде японская компания продаёт здесь больше автомобилей, чем Kia, Volkswagen и Mazda. В 2020 году Subaru реализовала в США 611 942 автомобиля (данные самой компании), наибольшим спросом пользовался кроссовер Forester (176 996 шт.), а кросс-универсал Outback занял второе место с результатом 153 294 проданных экземпляра. Конкурентов в непремиальном сегменте у Subaru Outback просто нет, Volkswagen Passat Alltrack в США официально не поставляется.

Шестое поколение Outback на модульной платформе SGP дебютировало в США весной 2019 года, нынешней весной новый кросс-универсал добрался до Европы, а в России он ожидается ближайшим летом. В США тем временем дебютировала хардкорная версия Wilderness, которая в теории может появиться и на других рынках, где по-прежнему в цене реальные оффроудные качества автомобилей, а не только брутальный антураж, — например, в Австралии и в России, но официальных заявлений по этому поводу пока не было.



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Американский Outback Wilderness будет предлагаться только с топовым 2,4-литровым бензиновым турбомотором (264 л.с., 376 Нм) в паре с клиноцепным вариатором Lineartronic с восемью фиксированными передаточными отношениями, адаптированными к изменённой главной передаче заднего моста — было 4,11, стало 4,44, то есть тяговые возможности на бездорожье стали лучше. Subaru утверждает, что Outback Wilderness может взобраться на 40-процентный уклон (угол 21,8 градуса) по гравийной поверхности. За зацеп отвечают вседорожные шины Yokohama Geolandar A/T с рельефными боковинами, надетые на матовые чёрные 17-дюймовые литые колёса уникального, созданного специально для версии Wilderness дизайна. Под полом багажника хранится полноразмерное запасное колесо — 225/65 R 17.



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Дорожный просвет увеличен с 220 до 240 мм, увеличены ходы подвесок, на 5 мм расширена колея, установлены новые пружины и амортизаторы, появилась штатная металлическая защита двигателя и трансмиссии (за доплату можно установить защиту топливного бака и заднего дифференциала), заново откалиброваны ездовые режимы системы X-Mode. Угол въезда увеличился с 18,6 до 20,0 градуса, угол съезда — с 21,7 до 23,6 градуса, угол рампы — с 19,4 до 21,2 градуса.



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К другим особенностям Outback Wildernes относятся новые бамперы из некрашенного пластика (передний — с утопленными круглыми светодиодными противотуманками), оквадраченные и расширенные колёсные арки, матовая накладка на капоте, сетчатый рисунок фальшрадиаторной решётки и встроенный в багажную дверь светодиодный фонарь. Точки крепления буксирных крюков и экспедиционного багажника прикрыты яркими оранжевыми заглушками.



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В салоне — кресла с износостойкой водоотталкивающей обивкой и контрастными оранжевыми швами, оранжевые вставки на руле и селекторе режимов вариатора, алюминиевые накладки на педалях, хромированные элементы отделка заменены тёмными матовыми, на пол уложены коврики с логотипом Subaru Wilderness, стандартный 11,6-дюймовый мультимедийный экран может показывать углы крена и прочую специфическую оффроудную информацию.



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У американских дилеров Subaru кросс-универсал Outback Wilderness появится во второй половине текущего года, цены пока не объявлены. Оффроудные версии Wilderness в будущем наверняка появятся и у других моделей Subaru.

