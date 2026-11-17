Биография у Esteo V27 непростая. В Китае он появился как iCar, для экспорта имя поменяли на iCaur, а в Россию кроссовер приехал вообще под маркой Esteo. Так что подпись на руле или в мультимедийке – не ошибка перевода, а следствие автомобильной натурализации. Ведь V27 для нашего рынка собирают на бывшей площадке Hyundai под Санкт-Петербургом.

Рассматривая многочисленные надписи V27 и прочие пасхалки снаружи и внутри, первым делом я попытался найти информацию о том, что означает название модели. Ведь в случае с Deepal индекс G318 отсылает к самой длинной и живописной дороге Китая – из Шанхая в Тибет. Про V27 ничего подобного найти не удалось. А то, что у модели iCar для китайского рынка автопилот использует 27 датчиков, включая лидар, похоже, просто совпадение. Знаменитый «Клуб 27» здесь тоже не при чём.

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Прямые углы и никаких компромиссов

V27 словно собрали из деталей конструктора, в который производитель забыл положить округлые элементы. Глядя на него, искренне сложно поверить, что длина автомобиля – 5045 мм, ширина – 1976 мм, а высота – 1894 мм, то есть это не просто крупный кроссовер, а шкаф на колёсах, причём дизайнерский и с запаской на дверце. Квадратный и немного игрушечный облик чертовски удачно маскирует габариты – издалека он реально кажется не крупнее какого-нибудь Suzuki Jimny.

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Круглые фары, почти вертикальное ветровое стекло, плоские боковины, развитые расширители арок, массивные бамперы и запаска на багажной двери – все атрибуты жанра на месте. В очертаниях легко угадывается актуальный Land Rover Defender, но V27 собирает собственный образ из знакомых внедорожных цитат. Пластиковый обвес, фиксированные пороги и 21-дюймовые колёса поддерживают внедорожный антураж.

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Но 21-дюймовые шины с 45-процентным профилем – парадные туфли, а не болотные сапоги: судя по тестовым машинам, диски моментально царапаются. Массивные задние стойки и небольшие окошки изрядно ухудшают обзорность в задней полусфере – такова расплата за эффектный дизайн. Крыша с двумя продольными секциями из тонированного стекла – решение довольно спорное. Шторки у неё нет, а в тёмное время суток она нещадно бликует.

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Просторно и местами неудобно

Вместо рубленого пластика и ощущения армейского вездехода у V27 довольно уютный интерьер. Передняя панель и дверные карты обтянуты мягкими материалами, кожа сочетается с приятными на ощупь тканевыми вставками, под которыми прячутся динамики. Ткань добавляет интерьеру фактуры и делает его менее похожим на очередную китайскую попытку изобразить премиум при помощи нескольких квадратных метров чёрного глянцевого пластика.

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Посадка высокая, обзор вперёд отличный. Руль в кои-то веки обычной круглой формы и приятной толщины – спасибо, что дизайнеры не стали экспериментировать с новомодными штурвалами. Перед глазами маленький экран приборной панели диагональю 8,8 дюйма – яркий и контрастный, но менять его дизайн нельзя, а информации на дисплее минимум – например, почему-то нет отображения температуры за бортом.

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Передние кресла не понравились – у них короткая и плоская подушка, а у спинки откровенно впалый профиль. Регулировки поясничного упора нет, так что уже через час за рулём спина начинает ныть. Странно, что на такой полезной штуке решили сэкономить, хотя у сидений есть подогрев и вентиляция, а у водительского – ещё и память настроек. Пассажирское кресло при этом лишено даже настройки по высоте. Для марки, которая позиционируется как премиальная, это немного парадоксально.

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В общем, интерьер словно проектировали с прицелом на бизнес-класс, но на последнем совещании по эргономике внезапно закончился бюджет. А вот центральная консоль организована интересно и многоэтажно. Над площадками для смартфона ступенькой расположены клавиши управления климатической установкой – полноценный набор! Этажом ниже – объёмная ниша, а под правой рукой есть крупная шайба переключения режимов движения и удобный барабанчик регулировки громкости.

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Над перчаточным ящиком опять же в стиле Land Rover есть ещё один небольшой отсек. А вот на дверях из кнопок – только стеклоподъёмники, да и то почему-то без автоматического режима. Настраивать зеркала и руль приходится через меню мультимедийной системы. 15-дюймовый сенсорный экран, к слову, великолепный – изображение яркое и чёткое, на касания дисплей отзывается моментально.

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Однако меню порой напоминает квартиру после переезда: нужная вещь точно где-то есть, но в какой коробке – неизвестно. Настройки разбросаны по разделам, а задний стеклоочиститель и омыватель включаются только… через экран мультимедийки. Такое я вообще встречаю впервые. Видимо, отдельный переключатель китайцы признали слишком традиционным элементом для продвинутого автомобиля будущего.

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Кстати, во всех разделах меню машина по-прежнему называется iCaur. Из действительно полезных штук – винты с головкой под шестигранник на передней панели можно выкрутить и использовать стандартную ¼-дюймовую резьбу для крепления кронштейнов под камеру, регистратор, освещение или любой другой аксессуар. На втором ряду – простор: можно сидеть, закинув ногу на ногу. Подушка удачная, угол спинки комфортный, но регулировать её наклон нельзя.

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Собственной зоны климата тоже нет, из развлечений – только подогрев, пара разъёмов USB и два подстаканника. Багажник вмещает 715 литров, по бокам есть пара небольших кармашков, две ниши и узкая секция, в которую не влезет бутылка омывайки полностью, но по крайней мере она крепко удерживается там резинкой. Подвешенная снаружи запаска не отнимает место у поклажи, а багажная дверь снабжена доводчиком.

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Электричка с бензиновым удлинителем

V27 – классический последовательный гибрид. Колёса вращают два электромотора – по одному на каждой оси, а 1,5-литровый бензиновый турбомотор SQRE4T15C работает генератором и напрямую с колёсами не связан. Совокупная отдача электромоторов – 456 л.с. и 505 Н·м. Подвеска – обычная, без пневматики: спереди Макферсон, сзади многорычажка, пружины и пассивные амортизаторы.

Клиренс неплох – 220 мм, углы въезда и съезда – по 25 градусов, угол рампы – 18 градусов, заявленная глубина брода – 600 мм. Есть разные внедорожные режимы, тонкие настройки, внедорожный круиз-контроль, отдельный режим брода – комплект вполне внушительный.

Диван на пружинах и характер на проводах

За рулём V27 сразу отмечаешь не 456 сил, а подвеску. Она на удивление деликатна: мелкие неровности почти исчезают, крупные ямы хорошо сглаживаются, а «лежачих полицейских» кроссовер проходит упруго, без пробоев и раскачки. И всё это на обычных пружинах! Комфорт бывает без компрессора и перспективы однажды проснуться на парковке с кузовом, который прилёг на колёса.

На ходу V27 ощущается типичным электромобилем: ровная тяга приходит сразу, разгон плавный и почти бесшумный. С заряженной батареей этот квадрат способен удивить водителя легковушки, который приготовился обогнать неповоротливый пятиметровый шкаф. Если заряд на исходе, о шести секундах до сотни можно забыть – кроссовер становится флегматичным, как удав после сытного ужина.

На трассе автомобиль стоит уверенно, крены умеренные, шумоизоляция неплохая – лишь на трёхзначных значениях скорости в салон пробиваются аэродинамические шумы. Рулевому управлению не хватает обратной связи – фоновое усилие есть, но понимания о положении передних колёс маловато. Впрочем, V27 и не спорткар. Его стихия – длинный маршрут, на котором не приходится пересчитывать позвоночником каждую выбоину.

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С асфальта съезжать совершенно не страшно: клиренс приличный, а дозировать тягу можно довольно точно. На песке и рельефе умеренной сложности помогают специальные режимы, а в режиме брода бензиновый мотор отключается, оставляя машину с электротягой. Правда, порой в глубокой грязи электроника может растеряться и придушить тягу, чтобы избежать пробуксовки.

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В целом стоит помнить, что межколёсных блокировок здесь нет, защита снизу – отнюдь не бронепластины, а низкопрофильные дорожные шины не располагают к подвигам. Прохватить по разбитой дороге – пожалуйста, но проползти по колее за трактором ради эффектной фотографии – нет. Даже не пытайтесь.

А что по расходу? У силовой установки есть несколько режимов. В «Гибриде» бензиновый двигатель, согласно документации, начинает включаться при падении заряда ниже 78% – до тех пор V27 ездит на электричестве. На скорости выше 120 км/ч ДВС включается принудительно – для поддержания заряда батареи. Режим «Приоритет топлива» работает почти так же – разве что бензиновый двигатель запускается чаще.

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В режиме «Приоритет электро», в который автомобиль переходит каждый раз после запуска, генератор включается только при падении заряда батареи ниже 13%. В настройках можно найти «принудительный» электрический режим – в нём ДВС запустится только при заряде батареи ниже 6%. На батарее у меня получилось проехать 117 км – в принципе, не намного меньше заявленного. Согласно статистике, за 2500 км средний расход тока составил ровно 8,0 кВт·ч, бензина – 7,0 л/100 км, что более чем гуманно.

Большой квадрат с городскими манерами

У Esteo V27 одна комплектация – «Премиум». В неё входят панорамная крыша, 21-дюймовые колёса, электропривод передних кресел, подогревы обоих рядов, вентиляция передних сидений, подогрев руля и ветрового стекла, двухзонный климат, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора, басовитая аудиосистема Pioneer, система питания внешних приборов мощностью до 6 кВт и другие привычные штуки. Всё это обойдётся в 5 920 000 рублей. Субсидий на покупку гибридов, как мы помним, больше нет, но бренд обещает взамен прямую скидку в 800 000 рублей.

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За эти деньги V27 предлагает необычную внешность, просторный салон, мягкую подвеску и мощную гибридную установку. Это не рамный спецназовец, а комфортабельный путешественник в камуфляже, но именно этим автомобиль и интересен. Снаружи – суровый парень, который спит в палатке. Внутри – тихий и мягкий семьянин, которому больше по душе хорошая трасса, уютный отель и аккуратная грунтовка до красивой локации.

И я его за это не осуждаю: уехать куда-нибудь далеко и доехать до пункта назначения не уставшим зачастую гораздо полезнее, чем героически застрять в первом же болоте.