Первые владельцы Tesla Cybercab не смогут выезжать на нём за пределы ограниченных зон в штатах Техас и Флорида, при этом компания Tesla будет иметь полный контроль над машиной и записывать все данные. Тюнинг запрещён. Сдача в аренду запрещена. Стоит Tesla Cybercab от 29 990 долларов, при этом каждый месяц нужно будет платить 299 долларов за право ездить на своей же машине.

Беспилотные автомобили — идея фикс Илона Маска, с которой он носится уже более десяти лет и от которой не намерен отказываться. Купе Cybercab — первая модель Tesla, не имеющая руля и педалей, то есть ручной режим для неё не предусмотрен в принципе. Прототип Tesla Cybercab был представлен в октябре 2024 года. В феврале 2026 года на заводе Tesla в Техасе началось опытное производство Cybercab, а массовый выпуск начнётся в течение 2027 года — ради этого компания Tesla даже решила свернуть выпуск плохо продающегося пикапа Cybertruck.

Cybercab — это двухместное купе с багажником объёмом 569 л. Заднего стекла нет, боковых зеркал тоже нет. В салоне на передней панели закреплён 21-дюймовый сенсорный экран, через который владелец будет общаться с машиной. В пространстве Cybercab ориентируется с помощью камер и спутниковой навигаций — лидаров и дальнобойных радаров в оснащении нет. Технические характеристики Tesla Cybercab (ёмкость батареи, дальность хода на одной зарядке, мощность силовой установки и проч.) не объявлены.

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Cybercab доступен для заказа не всем, а только избранным клиентам Tesla, которые получили от компании ссылку-приглашение посетить конфигуратор. Сама машина в нём стоит 29 990 долларов, а для оформления заявки нужно перечислить невозвратный депозит в размере 1000 долларов. Поставки заказанных машин клиентам должны начаться в декабре этого года, причём получить машину можно только в городе Остин (США, штат Техас), где сейчас находится штаб-квартира компании Tesla. Для эксплуатации Tesla Cybercab необходимо будет оформить подписку на автономное вождение в размере 299 долларов в месяц. Поскольку неавтономное вождение для Cybercab не предусмотрено, то без подписки этот электромобиль превращается в недвижимость — Tesla его просто удалённо заблокирует.

На Tesla Cybercab можно будет ездить в тех же зонах, где ездят экипажи Tesla Robotaxi, сделанные на базе кроссовера Tesla Model Y: сегодня это пять городов в штате Техас (Остин, Даллас, Хьюстон, Форт-Уэрт, Сан-Антонио) и три в штате Флорида (Майами, Орландо, Тампа). В каждом из перечисленных городов есть лишь отдельные локации, где, по мнению компании Tesla, можно безопасно ездить на Cybercab. В безопасные зоны, например, не попадают железнодорожные переезды, из-за чего Cybercab будет вынужден делать большие крюки, чтобы их объехать.

С сертификацией Cybercab есть некоторые сложности. Tesla дала гарантию под присягой, что Cybercab полностью соответствует федеральным стандартам безопасности, но NHTSA (Национальное управление безопасностью дорожного движения, структура Минтранса США) не поверило компании Tesla и инициировало против неё аудит — мол, сомневаемся, что машина без руля и педалей соответствует всем действующим требованиям.

Сейчас NHTSA пересматривает федеральные стандарты безопасности с учётом появления беспилотных автомобилей, в том числе машин без традиционных органов управления, однако пока неясно, какие именно требования будут предъявляться к таким автомобилям и когда они вступят в силу. Tesla бежит впереди паровоза и уже в этом году собирается начать отгрузку Cybercab покупателям — неудивительно, что чиновники напряглись.

Американские СМИ встретили новость о старте приёма заказов на Cybercab в основном скептически. Главный редактор журнала Electrek Фред Ламберт и вовсе назвал Cybercab «машиной для лохов».

Действительно, потребительская польза от Cybercab вызывает большие сомнения с учётом ограниченной зоны действия и необходимости каждый месяц платить за допуск к своей же машине, причём цена подписки может быть изменена компанией Tesla в любой момент. На премьере прототипа Cybercab компания Tesla обещала, что владельцы смогут отправлять свои машины на заработки в такси и получать от них пассивный доход, но у первых реальных владельцев Cybercab такой привлекательной опции не будет. Tesla также прямо запрещает владельцам любые модификации Cybercab, такие как дополнительная тонировка стёкол или установка новых колёс. Tesla будет постоянно следить за каждым Cybercab, записывать и хранить все собранные им данные по всем поездкам. В случае каких-либо подозрений в неправильном использовании Cybercab компания может в любой момент ограничить к нему доступ и перевести машину в «безопасный режим».

