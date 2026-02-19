Нет пути назад: Tesla собрала первый беспилотный Cybercab на заводе в Техасе

Компания Tesla продолжает реализовывать свою новую стратегию развития, центральное место в которой занимают человекоподобные роботы и беспилотные электромобили. На этой неделе на Гигафибрике в Техасе собран первый экземпляр беспилотного купе Cybercab, прототип которого был представлен в октябре 2024 года.

Илон Маск давно одержим идеей полного автопилота, но всё же до недавнего времени главным бизнесом компании Tesla были электромобили. Теперь это не так: осенью прошлого года Tesla взяла курс на «устойчивое изобилие», которое обеспечит искусственный интеллект, внедрённый в бесплотные электромобили и человекоподобных роботов. В прошлом месяце Tesla объявила о том, что скоро снимет с производства флагманские электромобили Model S и Model X, вместо них завод во Фримонте (США, штат Калифорния) до конца года начнёт выпуск человекоподобных роботов Tesla Optimus.

Тем временем на Гигафабрике в Остине (США, штат Техас) уже началось пуско-наладочное производство беспилотных купе Cybercab. Напомним, что Cybercab — это первый электромобиль Tesla, изначально спроектированный как беспилотник: у прототипа не было даже руля и педалей. В 2024 году на презентации прототипа Tesla обещала запустить Cybercab в серийное производство до конца 2027 года, но нужно понимать, что дистанция между пилотным производством и массовым может быть очень большой.

В привязке к Cybercab компания Tesla намерена реализовать новый способ экономичного модульного производства, анонсированный в 2023 году (к слову, похожий способ производства намерена внедрить компания Ford), но переход от традиционного конвейера в новой модульной системе, по словам Илона Маска, будет происходить «мучительно долго». Тем не менее это вполне решаемая задача.

Задача превратить Tesla Cybercab в коммерчески успешный продукт — куда более сложная. Летом прошлого года Tesla запустила в Остине сервис Robotaxi — это несколько десятков самоуправляемых кроссоверов Model Y, которые развозят пассажиров за деньги, но в салоне каждого такого таксомотора есть человек-надзиратель, нанятый компанией Tesla для подстраховки.

Между тем роботакси компании Waymo («дочка» Google) уже ездят без надзирателей в салоне — люди за ними присматривают дистанционно, в таком же формате до конца года должно заработать возрождённое беспилотное такси Uber. Почему Tesla так не может? Потому что Tesla не хочется тратиться на дорогую аппаратную часть, а именно на радары и лидары, она считает, что видеокамер и искусственного интеллекта достаточно для безопасной езды, но на практике этого пока не выходит — экипажи Tesla Robotaxi регулярно попадают в ДТП. По той же причине предлагаемый нынче по подписке на серийных электромобилях Tesla автопилот FSD (Full Self-Driving) сертифицирован только на втором уровне по классификации SAE и требует постоянного контроля со стороны сидящего за рулём человека.

Если в этом году Tesla Cybercab и поступит в продажу по обещанной цене в 30 000 долларов за базовую версию, то, скорее всего, в его двухместном салоне мы увидим физический руль и педали, иначе ему просто никто не даст доступ на дороги общего пользования. Возможно, из-за этого многие потенциальные покупатели Cybercab почувствуют себя обманутыми, но Илон Маск может преподнести руль и педали как необходимый временный компромисс на пути к обещанному «устойчивому изобилию».

Также в этом году Tesla должна представить долгожданный флагманский спорткар Roadster второго поколения, напичканный прежде невиданными в автопроме технологиями.