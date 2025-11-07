Илон Маск пообещал представить новый «безумный» Tesla Roadster в День дурака

На вчерашней ежегодной встрече с акционерами глава компании Tesla объявил об очередном переносе даты премьеры спорткара Tesla Roadster второго поколения, новая дата — 1 апреля 2026 года. Серийная машина будет сильно отличаться от прототипа образца 2017 года, сможет некоторым образом летать и получит ряд других, «безумных» технологий.

В этом мире можно бесконечно смотреть на три вещи: как льётся вода, как горит огонь и как Tesla переносит премьеру нового Roadster. Прототип спорткара второго поколения был впервые представлен публике в ноябре 2017 года, тогда предполагалось, что серийным он станет в 2020 году, но впоследствии запуск несколько раз откладывался, так как у компании всегда находились более приоритетные задачи.

Последний раз мы возвращались к теме Tesla Roadster в феврале 2024 года, уже тогда было понятно, что серийный спорткар будет иметь мало общего с прототипом, при этом на сайте Tesla по-прежнему представлен именно прототип образца 2017 года, потому что ничем иным проиллюстрировать грядущую сенсационную новинку компания пока может. И любой желающий может по-прежнему забронировать свой будущий Roadster, перечислив компании Tesla депозит в размере 50 000 долларов. Какой будет полная цена спорткара, пока неизвестно.

Прототип Tesla Roadster образца 2017 года

В феврале 2024 года ожидалось, что новый Roadster будет представлен в серийном виде в конце того же года и в 2025 году выйдет на рынок. Теперь ясно, что не выйдет. Вчера Илон Маск на вопрос о статусе проекта Roadster 2 заявил буквально следующее:

«Презентация Roadster 2, который будет сильно отличаться от того, что мы показывали ранее, состоится 1 апреля следующего года. В этот день у меня по крайней мере будет возможность, в случае чего, сказать, что это была просто шутка. Но на самом деле мы выбрали 1 апреля потому, что это будет самая захватывающая презентация нового продукта из тех, что мы делали. Затем нам понадобиться 12-18 месяцев для запуска машины в производство».

Прототип Tesla Roadster образца 2017 года

Таким образом, если всё пойдёт по плану, в чём, если честно, есть большие сомнения, то новый Tesla Roadster выйдет на рынок в 2027 году. Что это будет за машина, пока можно только гадать. Ещё в 2021 году Илон Маск пообещал снабдить новый Tesla Roadster ракетными технологиями, чтобы он мог «немного летать», они же обеспечат разгон с места до 60 миль/ч (96,56 км/ч) менее чем за секунду. Далее последовали намёки на то, что в новом спорткаре будут и другие спецэффекты в духе автомобилей Джеймса Бонда, и что это, возможно, «вообще будет не автомобиль».

Прототип Tesla Roadster образца 2017 года

Короче говоря, дело ясное, что дело тёмное — в День дурака 2026 мы имеем хорошие шансы хорошо посмеяться. Особенно весело будет тем смелым клиентам Tesla, которые согласились забронировать несуществующую машину в топовом исполнении Founders Series и перечислили компании по 250 000 долларов.

Обновлённый Tesla Semi

Также на вчерашней презентации для акционеров компания Tesla засветила рестайлинговый седельный тягач Semi, мелкосерийное производство которого ведётся с 2022 года. Тягач получил более лаконичный дизайн кабины и ряд улучшений на основе отзывов клиентов, но подробности пока не раскрыты. Напомним, что практически сразу после премьеры серийного Tesla Semi дальнобойщики раскритиковали его за плохую эргономику.