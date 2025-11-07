Новинки ×
  • Илон Маск пообещал представить новый «безумный» Tesla Roadster в День дурака

07.11.2025 77 0 0

На вчерашней ежегодной встрече с акционерами глава компании Tesla объявил об очередном переносе даты премьеры спорткара Tesla Roadster второго поколения, новая дата — 1 апреля 2026 года. Серийная машина будет сильно отличаться от прототипа образца 2017 года, сможет некоторым образом летать и получит ряд других, «безумных» технологий.

В этом мире можно бесконечно смотреть на три вещи: как льётся вода, как горит огонь и как Tesla переносит премьеру нового Roadster. Прототип спорткара второго поколения был впервые представлен публике в ноябре 2017 года, тогда предполагалось, что серийным он станет в 2020 году, но впоследствии запуск несколько раз откладывался, так как у компании всегда находились более приоритетные задачи.

Последний раз мы возвращались к теме Tesla Roadster в феврале 2024 года, уже тогда было понятно, что серийный спорткар будет иметь мало общего с прототипом, при этом на сайте Tesla по-прежнему представлен именно прототип образца 2017 года, потому что ничем иным проиллюстрировать грядущую сенсационную новинку компания пока может. И любой желающий может по-прежнему забронировать свой будущий Roadster, перечислив компании Tesla депозит в размере 50 000 долларов. Какой будет полная цена спорткара, пока неизвестно.

В феврале 2024 года ожидалось, что новый Roadster будет представлен в серийном виде в конце того же года и в 2025 году выйдет на рынок. Теперь ясно, что не выйдет. Вчера Илон Маск на вопрос о статусе проекта Roadster 2 заявил буквально следующее:

«Презентация Roadster 2, который будет сильно отличаться от того, что мы показывали ранее, состоится 1 апреля следующего года. В этот день у меня по крайней мере будет возможность, в случае чего, сказать, что это была просто шутка. Но на самом деле мы выбрали 1 апреля потому, что это будет самая захватывающая презентация нового продукта из тех, что мы делали. Затем нам понадобиться 12-18 месяцев для запуска машины в производство».

Таким образом, если всё пойдёт по плану, в чём, если честно, есть большие сомнения, то новый Tesla Roadster выйдет на рынок в 2027 году. Что это будет за машина, пока можно только гадать. Ещё в 2021 году Илон Маск пообещал снабдить новый Tesla Roadster ракетными технологиями, чтобы он мог «немного летать», они же обеспечат разгон с места до 60 миль/ч (96,56 км/ч) менее чем за секунду. Далее последовали намёки на то, что в новом спорткаре будут и другие спецэффекты в духе автомобилей Джеймса Бонда, и что это, возможно, «вообще будет не автомобиль».

Короче говоря, дело ясное, что дело тёмное — в День дурака 2026 мы имеем хорошие шансы хорошо посмеяться. Особенно весело будет тем смелым клиентам Tesla, которые согласились забронировать несуществующую машину в топовом исполнении Founders Series и перечислили компании по 250 000 долларов.

Обновлённый Tesla Semi

Также на вчерашней презентации для акционеров компания Tesla засветила рестайлинговый седельный тягач Semi, мелкосерийное производство которого ведётся с 2022 года. Тягач получил более лаконичный дизайн кабины и ряд улучшений на основе отзывов клиентов, но подробности пока не раскрыты. Напомним, что практически сразу после премьеры серийного Tesla Semi дальнобойщики раскритиковали его за плохую эргономику.

спортивные авто электромобиль новинки Tesla Tesla Roadster Tesla Semi

 

Новые комментарии
