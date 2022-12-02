Серийный Tesla Semi: 1000 Вольт, 3 мотора и свыше 800 км на одной зарядке

Компания Tesla начала серийное производство электрических седельных тягачей Semi и передала ключи от первых экземпляров первому заказчику — компании PepsiCo. Между тем техническая часть презентации оказалась на удивление скудной, а сессии вопросов-ответов не было.

Прототипы Tesla Semi были представлены в ноябре 2017 года, тогда же начался приём предзаказов, производство планировалось начать в 2019 году, но из-за различных объективных и субъективных трудностей выход Semi на рынок несколько раз переносился. В итоге производство началось в октябре нынешнего года на Гигафабрике в Спарксе (США, штат Невада), а 1 декабря состоялась официальная презентация серийного тягача и передача ключей представителем компании PepsiCo, которая ещё в 2017 году заказала сотню грузовиков.

Гигафабрика в Неваде, запущенная в 2016 году, изначально строилась для выпуска аккумуляторов, электромоторов, зарядных устройств и прочих комплектующих, а не для производство машин, так что непонятно, в каком режиме и где там делают Tesla Semi — процесс сборки на презентации не показали. Скорее всего, сборка ведётся в ручном режиме, без конвейера, так что похвастать пока особо нечем.



Серийные Semi отличаются от прототипов расширенным остеклением кабины, традиционными лопухами зеркал вместо камер, изменённым дизайном переднего бампера, обычными грузовыми колёсами без аэродинамических колпаков и щитков, а также другими несущественными деталями.



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Кабина, по сути, одноместная, с креслом водителя по центру и прихожей за ним, в которую ведёт боковая дверь, открывающаяся против основного хода тягача. Слева и справа от руля размещены два больших сенсорных экрана, в которые зашито управление всеми основными функциями и настройками. Под правым экраном находится высокая горизонтальная консоль с полкой беспроводной зарядки для смартфонов и вещевым органайзером. За этой консолью находится резервное пассажирское место с откидной подушкой и полностью вертикальной спинкой — долго ехать на таком будет некомфортно.



Силовая установка состоит из трёх электромоторов (на стадии прототипа заявлялись четыре): один находится на третьей оси и работает постоянно, два мотора на второй оси вспомогательные и подключаются к полуосям муфтами во время ускорений и торможений для выработки рекуперативной энергии. Рабочее напряжение системы — 1000 В. Мощность электромоторов компания не раскрывает — известно лишь, что они довольно компактные, но при этом очень эффективные. Порожний тягач может разогнаться с места до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 5 с — это уровень недорогого спорткара. С полной массой в 37 тонн (тягач + прицеп) разгон до 60 миль/ч занимает 20 с.



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Ёмкость батареи Tesla Semi компания тоже не называет. На стадии прототипа были заявлены две версии — с запасом хода на одной зарядке в 300 и 500 миль (482 и 804 км). На презентации была показана видеозапись тестового маршрута по Калифорнии от Фримонта до Сан-Диего: Tesla Semi с полностью загруженной фурой проехал обещанные 500 миль по обычным дорогам, с учётом светофоров, пробок, подъёмов и спусков. Особо подчёркиваются рекуперативные возможности моторов — мол, после затяжных спусков тормоза у Tesla Semi остаются холодными.



Заявленный расход энергии — менее 2 кВт·ч на милю, то есть около 124 кВт·ч/100 км, то есть ёмкость батареи наиболее дальнобойной версии Tesla Semi составляет около 1000 кВт·ч. Для зарядки планируется использовать терминалы мощностью 1 МВт, на них батарею грузовика можно зарядить на 70% примерно за 30 минут. Илон Маск упомянул, что на этих же терминалах можно будет заряжать пикапы Tesla Cybertruck, производство которых начнётся в следующем году на Гигафабрике в Техасе.



Цены на Tesla Semi с сайта компании исчезли и заказы на него, как мы поняли, сейчас не принимаются, то есть какое-то время Tesla будет обрабатывать ранее полученные заказы. Прежде заявлялось, что версия с запасом хода в 500 миль стоит 180 тысяч долларов, версия с запасом хода в 300 миль — 150 тысяч долларов. Каков актуальный плановый объём выпуска Tesla Semi, компания не говорит. Писать уточняющие запросы бесполезно — напомним, что Илон Маск в 2020 году принципиально отказался от отдела со связям с общественностью и возрождать его не собирается.

