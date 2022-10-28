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  • Tesla готовится к выпуску Cybertruck: пикап-амфибия из нержавейки на крутых колёсах

Tesla готовится к выпуску Cybertruck: пикап-амфибия из нержавейки на крутых колёсах

28.10.2022 59 0 0

Долгожданный электрический пикап от компании Tesla будет запущен в производство в середине следующего года на Гигафабрике в Техасе, при этом его технический особенности до сих пор кажутся нереальными. Рассказываем, что известно от Tesla Cybertruck на данный момент.

 

Премьера Tesla Cybertruck состоялась в ноябре 2019 года, тогда компания обещала начать его выпуск в конце 2021 года, но не смогла это обещание выполнить, старт производства несколько раз откладывался, актуальный рубеж — середина 2023 года, но без точной даты. В свежем отчёте компании Tesla для инвесторов о результатах работы в третьем квартале текущего года указано, что на Гигафабрике в Остине (штат Техас) начался монтаж оборудования для выпуска Cybertruck, а итальянская компания Idra отчиталась на этой неделе о том, что подготовила к отгрузке в США самый большой в мире пресс массой 9000 тонн — именно он будет «печатать» кузов Cybertruck, выполненный, как было заявлено во время премьеры, из толстой высокопрочной нержавеющей стали.

Техасская Гигафабрика Tesla

Кузов — самая мистическая на данный момент особенность Cybertruck: по сути, это броневик, которому будут не страшны удары кувалдой и даже лёгкое стрелковое оружие, стёкла обещаны бронированные. В теории подобный кузов может быть вечным, но пока не очень понятно, как Tesla будет его сертифицировать и что будет с пассивной безопасностью, ведь ясно, что бронесталь и зоны деформации, гасящие энергию при ударе, вещи несовместимые.

Более того, в сентябре Илон Маск подтвердил, что Cybertruck будет амфибией и сможет пересекать по спокойной воде реки, озёра и даже морские проливы. Это значит, что кузов должен быть герметичным и при большой массе иметь запас плавучести. В роли движителей, скорее всего, будут выступать колёса, так что скорость движения по воде будет небольшой.

Предсерийый Cybertruck впервые показался в начале этого года, он отличается от прототипа 2019 года деталировкой, слегка изменёнными пропорциями и большим дворником на лобовом стекле, при этом на сайте компании до сих пор показан прототип, а вот официальные фотографии серийной версии, которые мы здесь приводим, на этой неделе всплыли в пресс-релизе тюнинг-ателье Unplugged Performance.

Unplugged Performance — это в некотором роде придворное тюнинг ателье Tesla, в том смысле, что его работа одобрена компанией Tesla, а главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен с женой напрямую сотрудничают с Unplugged Performance и предлагают индпошив интерьеров электромобилей Tesla. Так вот это ателье подготовило комплект кованых колёсных дисков для Cybertruck, он получил название Cybrhex, его дизайн разработал легендарный Саша Селипанов, уроженец Грузии, имеющий опыт работы в Bugatti, Genesis, Koenigsegg и Lamborghini, участник многочисленных коллабораций, в том числе со швейцарским стартапом WayRay, за которым стоят выходцы из России. Комплект колёс Cybrhex стоит от 5992 до 6795 долларов, но Unplugged Performance не будет их отгружать до начала выпуска Cybertruck, так как полная спецификация пикапа до сих пор засекречена и обкатать диски не на чем.

Количество предзаказов на Cybertruck исчисляется миллионами, а прайс-листа пока нет — цены, заявленные в 2019 году, сохранить не удастся из-за высокой инфляции. Технические характеристики пикапа с сайта Tesla убраны, в них, видимо, тоже будут внесены коррективы. В 2019 году сообщалось, что трёхмоторная топ-версия пикапа сможет разогнаться до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 2,9 с и проехать на одной зарядке более 800 км. Что будет на самом деле, пока можно только гадать, но в любом случае Cybertruck — одна из главных новинок 2023 года.

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