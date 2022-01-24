Предсерийный Tesla Cybertruck на фото и видео: без крутых колпаков и лазеров

Компания Tesla продолжает подготовку к производству своей самой революционной модели — пикапа Cybertruck. С Гигафабрики в Остине (США, штат Техас) «утекли» кадры с предсерийными экземплярами Cybertruck, которые слегка отличаются о показанного в ноябре 2019 года прототипа.

В 2019 году во время премьеры прототипа Cybertruck компания Tesla объявила, что его производство должно стартовать в конце 2021-го, но впоследствии дату постановки на конвейер несколько раз переносили: начало 2022-го, в течение 2022-го, теперь чудо-пикап, на который собрано свыше миллиона заказов, ожидается не раньше 2023 года.

Ключевыми особенностями Cybertruck, напомним, стали угловатый «антидизайн» и кузов-экзоскелет из нержавеющих бронелистов, по которым можно бить кувалдой — повреждений не будет. До сих пор неясно, как Tesla собирается сертифицировать машину с таким кузовом, как будет проходить краш-тесты.

Прототип Tesla Cybertruck образца 2019 года

В ожидании серийной версии вокруг Cybertruck ходило много слухов, большинство из которых распускал сам Илон Маск, глава Tesla: то, видите ли, серийный пикап будет чуть меньше прототипа и станет амфибией, то у него будет вообще другой дизайн, а из последних вбросов следует, что Tesla может выпустить Cybertruck в двух видах — как полноразмерный и как среднеразмерный пикап (среднеразмерный примерно на 20% меньше полноразмерного).



В декабре в Сети появился видеоролик, снятый на Гигафабрике в Остине, по территории которой катался один из предсерийных прототипов Cybertruck, а сегодня всплыли свежие видео, на которых машину показывают вблизи. Выводы в обоих случаях идентичные: предсерийный Cybertruck имеет примерно такие же размеры, что у прототипа, но пропорции слегка изменены, передний бампер стал крупнее, накладки на колёсные арки шире, а сами колёса проще, без выпуклых декоративный колпаков прототипа.



Предсерийный Tesla Cybertruck

На передних дверях появились традиционные складные зеркала заднего вида, дверных ручек нет вообще (на прототипе были выдвижные), то есть придётся рассчитывать только на автоматику. Ветровое стекло не плоское, как у прототипа, а слегка изогнутое, светодиодной «люстры» в его верхней части нет, а слева в вертикальном положении покоится одинокий длинный дворник.



Прототип Tesla Cybertruck образца 2019 года

Ранее Tesla подала патентные заявки на скользящий дворник с электромагнитным приводом, который очень подошёл бы пикапу, и даже лазерные стеклоочистители, способные буквально истреблять прилипший к стеклу мусор, но на предсерийном Cybertruck мы видим самый обычный дворник с шарнирным креплением у основания.



Разглядеть интерьер Cybertruck через сильно тонированные стёкла сложно, поэтому будем ждать официальной премьеры или новых «утечек». 26 января Tesla и Илон Маск проведут конференцию, где расскажут об итогах работы в 2021 году и планах по запуску новых моделей — скорее всего, по пикапу тоже будут новые вводные.

Прототип Tesla Cybertruck образца 2019 года

Между тем конкуренты не дремлют, электрические пикапы Rivian R1T, Ford F-150 Lightning и GMC Hummer EV уже запущены в производство и пользуются ажиотажным спросом, но дизайн у них, конечно, не такой революционный, как у Tesla Cybertruck.

