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  • Rivian запустил в серию своего первенца: с конвейера сошёл пикап R1T

Rivian запустил в серию своего первенца: с конвейера сошёл пикап R1T

15.09.2021 349 0 1

Товарная версия модели американского стартапа была представлена ещё несколько лет назад, но до массового производства она добралась только сейчас. R1T пополнит нишу американских «электропикапов».

 

В различных странах мира за последнее время появилось немало производителей, занимающихся разработкой исключительно электромобилей. В их число входит в том числе американский стартап Rivian Automotive: эта компания смогла привлечь существенные инвестиции, так, 500 млн долларов поступило от Ford, 700 млн – от Amazon, 350 млн – от Cox Automotive. Для выпуска своих машин Rivian купил бывший завод Mitsubishi Motors, находящийся в городе Нормал (штат Иллинойс, США).

На мощностях этого предприятия предполагалось наладить выпуск двух соплатформенных моделей нового бренда – пикапа R1T и внедорожника R1S. Дебют автомобилей прошёл ещё в конце 2018 года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе, однако запуск их в серийное производство в течение долгого времени откладывался. Теперь дело сдвинулось с «мёртвой точки»: с конвейера сошёл первый пикап Rivian R1T.

Об этом на своей странице в соцсети Twitter рассказал основатель и генеральный директор компании Rivian Ар-Джей Скариндж. В своём сообщении он похвалил работу команды, а также отметил, что «не может дождаться, когда они [первые товарные пикапы – прим. ред.] попадут в руки клиентов!». Кроме того, глава стартапа опубликовал несколько снимков машин на конвейере, в том числе самого первого сошедшего с ленты грузовика R1T.

На фото: прототип Rivian R1T

Первые автомобили выпускаются в лимитированной серии Launch Editions, цена такого пикапа на домашнем рынке стартует с отметки 73 тыс. долларов, что эквивалентно примерно 5,33 млн рублей по текущему курсу. Этот R1T оснащается либо 20-, либо 22-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками, кожаной отделкой рулевого колеса, подогревом руля и кресел, а также вентиляцией сидений. В салоне располагается и большой (диагональ – 16 дюймов) тачскрин информационно-развлекательной системы.

Пикап марки Rivian оснащается четырёхмоторной электрической установкой (совокупная мощность системы по-прежнему не названа). Известно, что на разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) автомобилю нужно три секунды. Запаса хода ныне выпускаемым грузовикам хватит на 505 км без подзарядки. Позже появятся и другие версии, в их числе вариант с увеличенной дальностью хода – (более 644 км на одной зарядке), такой вариант ожидается в январе 2022 года.

Ранее стало известно о том, что вслед за пикапом и внедорожником Rivian планирует наладить выпуск компактных моделей, предназначенных для китайского и европейского рынков. Летом сообщалось о том, что компания зарегистрировала несколько новых названий – R3S, R4S, R5S, R3T, R4T и R5T. Не исключено, что это наименования будущих пикапов и соплатформенных моделей сегмента SUV.

Стоит отметить, что в стартапе думают о том, чтобы наладить производство машин марки и в других странах. Так, в прошлом месяце Kolesa.ru сообщал о том, что ведутся переговоры с британским правительством о строительстве нового завода Rivian в Англии. Предполагается, что предприятие может появиться недалеко от Бристоля.

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