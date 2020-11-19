Rivian: вслед за пикапом и внедорожником будут компактные модели для Китая и Европы

На прошлой неделе калифорнийский электромобильный стартап Rivian начал приём заказов на соплатформенные пикап R1T и внедорожник R1S, их поставки клиентам начнутся летом следующего года. Теперь же стало известно о дальнейших планах Rivian по расширению модельного ряда и выходу на глобальный рынок.

Rivian — один из первых стартапов, заявивших о своих амбициях в сегменте электрических пикапов. Свои грузовичок R1T и внедорожник R1S на его базе стартап показал ещё осенью 2018 года. Выпускать их будут на выкупленном у Mitsubishi Motors заводе в городе Нормал, штат Иллинойс. Здесь же соберут 100 тысяч электрических фургонов, специально разработанных для службы доставки компании Amazon.

Все три модели выйдут на американские дороги только в следующем году, но Ар-Джей Скериндж, основатель и гендиректор Rivian, уже строит планы на Китай и Европу, о чём он сообщил в интервью Reuters. Для эти рынков стартап разработает более компактные модели, в которых, разумеется, по возможности будут применены компоненты R1T и R1S. Что это будут за модели, Скериндж пока не раскрывает, но говорит, что их производство будет локализовано по месту потребления, то есть Rivian пойдёт по стопам Tesla и будет масштабировать свой бизнес в глобальном масштабе.



Rivian R1S 1 / 7 Rivian R1S 2 / 7 Rivian R1S 3 / 7 Rivian R1S 4 / 7 Rivian R1S 5 / 7 Rivian R1S 6 / 7 Rivian R1S 7 / 7

Между тем первой моделью, с которой Rivian выйдет на рынки Китая и Европы будет внедорожник R1S американской сборки. Когда именно модель пойдёт на экспорт, пока неизвестно, сейчас для молодой компании важно без перебоев запустить первые машины в серию и организовать для них сервисное обслуживание. Rivian, как и Tesla, планирует напрямую работать с клиентами без дилеров-посредников, так что организация нужного количества постов СТО и обучение сотрудников (в том числе выездных бригад экспресс-сервиса) потребует много времени и денег.

Rivian R1T 1 / 7 Rivian R1T 2 / 7 Rivian R1T 3 / 7 Rivian R1T 4 / 7 Rivian R1T 5 / 7 Rivian R1T 6 / 7 Rivian R1T 7 / 7

Пикап Rivian R1T в базовой на данный момент комплектации Explorer стоит 67 500 долларов, внедорожник R1S в аналогичной комплектации — 70 000 долларов. Обе машины снабжены четырёхмоторной силовой установкой (их совокупная мощность не называется, но прежде сообщалось, что один мотор выдаёт 200 л.с.) и способны разогнаться до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 3 с. Полного заряда вмонтированной в раму литий-ионной батареи хватает на 480 км пробега. Ёмкость батареи тоже не называется, но два года назад сообщалось, при означенном запасе хода она составляет 135 кВт·ч, а будут также версии на 105 и 180 кВт·ч с запасом хода на уровне 370 и 640 км соответственно.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

К интересным техническим особенностям Rivian R1T и R1S относится багажник в передний части кузова (311 л), а пикап вдобавок имеет сквозную нишу между кабиной и задней осью (337 л), которую тоже можно использовать для багажа либо установить туда опциональный кухонный модуль. Подвеска — полностью независимая, пневматическая, с регулируемым дорожным просветом (максимум — 365 мм). Глубина преодолеваемого брода — 1 м. Габаритная длина пикапа — 5537 мм, внедорожника — 5131 мм, колёсная база — 3429 и 3073 мм соответственно (по сравнению с прототипами серийные машины стали крупнее).



Добавим, что компания Ford, являющаяся одним из инвесторов Rivian, планировала использовать платформу R1T/R1S для выпуска флагманского электрического внедорожника Lincoln, но впоследствии передумала и теперь будет «озеленять» премиум-бренд своими силами.

