Новинки ×
  • Amazon и Rivian показали фургон будущего, но ключевая характеристика разочаровывает

Amazon и Rivian показали фургон будущего, но ключевая характеристика разочаровывает

09.10.2020 474 0 0

Электромобильный стартап Rivian выпустит для IT-гиганта 100 тысяч фургонов для службы доставки. Первые серийные экземпляры выйдут на американские дороги в следующем году, а на этой неделе разработчики представили действующий прототип.

 

О крупном контракте на разработку и производство электрических фургонов между Amazon и Rivian стало известно в сентябре прошлого года. Руководство Amazon решило взять на себя амбициозные экологические обязательства и к 2040 году сделать компанию углерод-нейтральной, то есть перестать выделять СО2. Ради этой миссии автопарк Amazon будет полностью электрифицирован, и контракт с Rivian — наиболее заметный шаг на пути выполнения поставленной задачи: к 2030 году стартап произведёт на своём заводе в Нормале (штат Иллинойс) 100 тысяч специально разработанных для Amazon электрических фургонов. 10 тысяч из них будут отгружены заказчику до конца 2022 года, а первые экземпляры начнут бороздить просторы Америки уже в следующем году.

Любопытно, что Rivian не захотел хвастаться премьерой фургона — новость пришла от пресс-службы Amazon, и свежеиспечённый фургон несёт её логотипы. Сообщается, что новинка разработана с учётом насущных требований экспедиторов. Организован удобный вход выход через сдвижные боковые двери, в салоне — плоский пол, кормовая дверь грузового отсека выполнена в виде рулонной шторки, то есть открыть её можно в самых стеснённых условиях. Высота кузова достаточная, чтобы передвигаться внутри машины стоя. Толстые двойные передние стойки кузова смущать не должны — фургон снабжён камерами кругового обзора.

Место водителя оформлено в минималистичном ключе — руль да два больших экрана, физических клавиш почти нет. В мультимедийную систему, разумеется, интегрирован фирменный искусственный интеллект и помощник Amazon Alexa. Воздуховоды находятся по бокам от экрана, выполняющего роль щитка приборов. Двухспицевый, сплюснутый снизу руль расположен почти вертикально, как у легковых автомобилей. Кресла — с интегрированным подголовниками.

Технические характеристики фургона компания Amazon раскрывать не стала и вряд ли раскроет, так как это не коммерческий продукт, но издание Automotive News сообщает, что запас хода на одной зарядке составляет 150 миль (241 км). То есть из одного штата в другой электрический фургон Amazon без подзарядки, скорее всего, не доедет и будет ориентирован преимущественно на городскую и пригородную эксплуатацию с короткими ежесуточными пробегами.

В августе Amazon заказал концерну Daimler 1800 электрических фургонов Mercedes-Benz eSprinter для службы доставки в Европе — у них пробег на одной зарядке ещё меньше: 120 км. Для сравнения дадим цифры запаса хода у других европейских аналогов: Fiat E-Ducato/Peugeot Boxer Electric/Citroen Relay Electric — около 200 км, Renault Master Z.E. — 120 км, VW e-Crafter/MAN eTGE — 173 км, Iveco Daily Electric — 200 км.

То есть фургон Amazon по ключевой электромобильной характеристике не сильно выделяется на фоне «европейцев», но вряд ли в этом есть вина Rivian, ведь стартап просто выполнял техзадание. Собственные модели Rivian, пикап R1T и внедорожник R1S (их производство ещё не началось) смогут похвастать куда большей дальнобойностью — до 400 миль на одной зарядке (643 км).

Добавим, что сегмент электрических фургонов считается очень перспективным: своих новинки в нём анонсировали Ford, General Motors, а также стартапы Arrival, Bollinger и Karma.

фургон коммерческий транспорт электромобиль новинки Rivian

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Почему аккумуляторный гайковерт не может открутить колесо? Аккумуляторный ударный гайковерт – модная игрушка, которая все чаще встречается в арсенале автовладельцев, многие из которых приобретают её в расчете на удобство при самостоятельной сезонной... 1247 0 3 09.10.2020
Статьи / Авто с пробегом Honda Civic IX с пробегом: отсутствие антикора и пока еще беспроблемная электрика Тем, кто хочет «настоящего императорского японского качества» в формате седана или хэтча С-класса, теперь выбирать не из чего: осталась одна Toyota Corolla. А ведь каких-то 6 лет назад желаю... 3211 0 10 07.10.2020
Статьи / Авто недели Из виртуальных гонок в реальные: стоит ли покупать Subaru Impreza II за 500 тысяч Impreza второго поколения успела порядочно наследить как в мировом автоспорте, так и в медиапространстве, став в двухтысячных одной из самых желанных машин многих мальчишек. Вдобавок рестайл... 5851 0 9 06.10.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 105367 6 77 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 76709 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Руки на капот! Опыт владения Ford LTD Crown Victoria 1986 года «Перехватчики» для полицейских ведомств США обычно достаточно сильно отличаются от серийных автомобилей, не только в плане оснащения, но и по «железу». Владелец этой Crown Vic не скрывает то... 38345 6 29 31.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings