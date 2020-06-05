Битва за доставку: GM экстренно разрабатывает электрический фургон

Помимо пикапов, которые обновляются в ежегодном режиме, General Motors производит сегодня коммерческие фургоны Chevrolet Express/GMC Savana, чья конструкция принципиально не менялась аж с 1995 года! Спрос на морально устаревшую модель достаточно высок: в прошлом году в США реализовано 77 457 экземпляров Chevrolet Express, на 15,7% больше, чем в 2018-м, но первое место в сегменте всё же уверенно занимает более современный Ford Transit — в 2019 году продано 153 867 шт. (+11,7%). Минувшей весной Express получил новый атмосферный V8, но о смене поколений или преемнике до этой недели никакой информации не было.

Новость пришла по каналам информагентства Reuters, которое ссылается сразу на пять анонимных источников внутри GM. Оказывается, корпорация приступила к разработке полностью нового среднеразмерного электрического фургона с кодовым обозначением BV1, и уже к концу 2021 года он поступит в продажу. В основу этой новинки частично или полностью ляжет новая модульная платформа и батарея Ultium, которую GM разрабатывает совместно с LG Chem.

Ранее GM не упоминала в своих планах об электрическом фургоне: среди 20 новых «электричек», которые корпорация намерена выпустить к 2023 году, значились пикапы (в том числе GMC Hummer), кроссоверы и седаны, но не коммерческие фургоны. И вот теперь выясняется, что фургон — один из приоритетных проектов.

Спешка GM понятна: в следующем году ожидается премьера электрического Ford Transit, тогда же американский стартап Rivian начнёт отгружать службе доставки Amazon свои первые электрические фургоны — заключённый осенью прошлого года между Rivian и Amazon контракт предусматривает выпуск 100 тысяч таких фургонов, стоимость этого контракта оценивается в 4 млрд долларов.

Электрический фургон Rivian, разработанный для компании Amazon.

Любопытно, что Ford является одним из инвесторов Rivian, а это означает, что фургон Rivian и электрический Ford Transit могут иметь много общего или даже станут моделями-близнецами. В апреле Ford и Rivian объявили об отмене проекта флагманского электрического кроссовера Lncoln на платформе Rivian — по официальным данным, из-за пандемии COVID-19, но неофициальным — из-за того, что проект коммерческого фургона намного более приоритетный и важный, и сейчас все силы нужно бросить именно на него. Пандемия вообще заметно сменила приоритеты в автопроме, сервисы доставок резко выросли в цене и объёмах, за ними, что называется, будущее.

Между тем IT-гигант Amazon уже закупил для своей службы доставки 10 тысяч электрических фургонов британского стартапа Arrival, за спиной которого теперь стоит корейская компания Hyundai. Она же в феврале этого года начала сотрудничать с калифорнийским стартапом Canoo, созданным выходцами из BMW, и он поделится с корейцами своей электрической платформой для лёгких коммерческих автомобилей.

Электрические фургоны Arrival

В общем, грядёт передел американского рынка коммерческих фургонов, на котором динозаврам вроде Chevrolet Express и GMC Savana просто не останется места, во всяком случае если мы говори о секторе высокотехнологичной доставки, где будут востребованы исключительно электромобили и желательно с системой полностью автономного управления, над которой GM тоже работает.

А что же компания Tesla? Она, как ни странно, официально не заявляла о намерении заняться выпуском среднеразмерных электрических фургонов — в её планах из коммерческих новинок до сих пор занчились только пикап Cybertruck, седельный тягач Semi и некий пассажирский вэн-шатл. Судя по задержке графика выхода Semi и спорткара Roadster второго поколения, компании Tesla сейчас не до фургонов, то есть этот сегмент Ford, GM и Hyundai имеют шанс окучить первыми, назаключать контрактов и обеспечить себе таким образом светлое будущее.