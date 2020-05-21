Не Теслой единой: GM анонсировала батарею-миллионник и полноценный автопилот

На прошлой неделе мы рассказывали об инновационной безкобальтовой батарее Tesla, ресурс которой составит миллион миль (1,6 млн км) при себестоимости одного кВт·ч на уровне 60-80 долларов США. С помощью китайской компании CATL (Contemporary Amperex Technology Company Limited) Tesla намерена запустить чудо-батарею в производство уже в конце этого либо начале следующего года. Это заявление вызвало очередной всплеск стоимости акций Tesla, из-за чего капитализация управляемой Илоном Маском компании теперь стабильно превышает 150 млрд долларов.

Капитализация General Motors на данный момент составляет «всего» 36,5 млрд долларов, и вообще эта корпорация уже давно выступает в роли догоняющей Теслу. В марте GM анонсировала модульную электромобильную платформу для своих ключевых новинок ближайшего будущего и батарею Ultium ёмкостью до 200 кВт·ч, разработанную совместно с корейской LG Chem. Предполагается, что при выходе батарейного завода Ultium Cells LLC в Лордстауне, штат Огайо, стоимость одного кВт·ч составит 100 долларов.

Завод Ultium Cells LLC в Лордстауне

Но это, как вы понимаете, уже вчерашний день, хотя дебют «электричек» GM с батареями Ultium (в том числе возрождённого Hummer) отложен из-за пандемии COVID-19. Для инвесторов важно, что будет дальше. А дальше, по словам Дуга Паркса, которого цитирует Reuters и другие западные СМИ, появится более совершенная батарея, с безкобальтовыми электродами, твёрдым электролитом, сверхбыстрой зарядкой и ресурсом в миллион миль. Топ-менеджер утверждает, что батарея уже почти готова, и скоро её покажут — не иначе как синхронно с чудо-батареей Tesla… Не исключено, кстати, что батареи Tesla и GM — это вообще одно и то же, так как вышеупомянутая CATL является поставщиком аккумуляторов для китайского совместного предприятия SAIC и GM. В общем, дождёмся, посмотрим и сравним.



Теперь к автопилоту: здесь GM тоже из всех сил пытается догнать Теслу. Электромобили Tesla, напомним, формально оснащаются автопилотом второго уровня по классификации SAE, который де-факто работает как автопилот третьего уровня. То есть этот автопилот может управлять автомобилем без участия водителя, но по закону водитель обязан всё время следить за дорогой. Из-за того, что некоторые водители Tesla не хотят следить за дорогой, а автопилот при этом продолжает работать, регулярно происходят аварии, в том числе со смертельным исходом, что является самым чёрным пятном в истории успеха компании Tesla.

GM обращается с беспилотными технологиями честнее: её система Super Cruise по части «железа» даже лучше, чем автопилот Теслы (во всяком случае у неё есть лидар, который Tesla на свои машины решительно ставить не хочет). Но уровень — только второй по SAE, и работает Super Cruise только на специально подготовленных трассах. Руль отпускать можно, но водитель обязан следить за дорогой и быть готовым в любой момент взять управление на себя. Без выполнения этого условия Super Cruise работать не будет.

Между тем полноценный автопилот, не требующий постоянного контроля со стороны человека, по словам Паркса, тоже скоро будет (увы, когда именно, он не уточнил). Такой автопилот получил название Ultra Cruise и работать он будет не только на трассах, но и в городком трафике, при этом человек за рулём сможет во время движения заниматься своими делами.

Похожей системой изначально оснащался седан Audi A8 четвёртого поколения, но использовать её до сих пор нельзя из-за отсутствующей нормативно-правовой базы, которая регламентировала бы перенос ответственности за безопасность движения с водителя на машину. Каким образом GM собирается решать эту проблему, непонятно, Паркс на сей счёт ничего не сообщил.

Беспилотный шатл Cruise Origin

Добавим, что в январе этого года GM представила серийный беспилотный шатл Cruise Origin, но эксплуатировать его в качестве такси, как планировалось изначально, не может из-за отсутствия всё той же нормативно-правовой базы. Максимум, что пока светит джи-эмовскому шатлу, — это перевозка грузов под чутким присмотром сидящего удалённо оператора (в таком режиме уже функционируют беспилотные тележки американского стартапа Nuro).

