Соскучились по автомобилям-миллионникам? Tesla представит ближе к концу года

Было время, когда автомобили делались «на века», то есть, скажем, лучшие образцы Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota и Volvo могли без капремонта двигателя проехать миллион километров. Теперь же из-за абсурдных ограничений по выбросам СО 2 и даунсайзинговых технологий расчётный ресурс бензиновых и дизельных моторов упал до 200-250 тысяч километров, что категорически не устраивает многих потребителей.

Между тем Tesla, по данным Reuters, полученным из информированных источников, уже к концу года явит миру батарею, способную отработать миллион миль без существенного ухудшения потребительских свойств. Здесь будет уместно упомянуть гулявшую по Сети минувшей зимой новость о жителе Германии по имени Хансйорг Гемминген, который умудрился на своей Tesla Model S (2013 года выпуска) проехать миллион километров, но для этого ему понадобилось трижды заменить силовую установку и дважды батарею. То есть пока с ресурсом у электромобилей дело обстоит не сильно лучше, чем у машин с ДВС. Но если у Илона Маска и Tesla всё получится, то скоро всё изменится.

Исследовательские работы по созданию инновационных батарей ведёт научная лаборатория при канадском Университете Дэлхаузи, которую возглавляет Джефф Дан, один из пионеров в области литий-ионных аккумуляторов, и с которой Tesla тесно сотрудничает с 2012 года. Китайская CATL выступит в роли технологического партнёра, который позволит на порядок (до 30 раз) увеличить скорость выпуска батарей по сравнению с нынешним техпроцессом на Гигафабрике Tesla в Неваде, главным поставщиком которой является фирма Panasonic (в Китае Tesla делает батареи совместно с LG Chem). Автоматизация процесса при радикальном увеличении скорости выпуска позволит существенно снизить цену аккумуляторов.

Осень прошлого года Tesla и канадская лаборатория запатентовали монокристаллические электроды, способные выдерживать свыше 4000 циклов заряда/разряда, что и даёт желанные миллион миль ресурса. Есть несколько вариантов этих электродов по химсоставу, а при их производстве будет использоваться минимальное количество дорогостоящего кобальта либо кобальта не будет вообще. С кобальтом стоимость одного кВт·ч будет в районе 100 долларов (к слову, на такую же стоимость рассчитывает GM при выпуске своих недавно анонсированных батарей), без кобальта — 80 долларов на уровне готовой батареи и 60 долларов на уровне одной ячейки. Считается, что при падении стоимости одного кВт·ч до 100 долларов электромобили должны стоить столько же, сколько автомобили с ДВС, но на достичь такой цены на практике пока никому не удалось.

Первым инновационный аккумулятор-миллионник получит седан Tesla Model 3 китайской сборки, затем технология распространится на другие модели и регионы. Вообще китайский рынок, судя по всему, становится для Tesla главным — здесь всё работает проще и быстрее, даже в условиях пандемии COVID-19, из-за которой в США у Tesla возник карантинный конфликт с властями. Больше подробностей о своём батарейном бизнесе уже в конце мая может сообщить сам Илон Маск — ждём.

Добавим, что специально для Китая в начале года была анонсирована компактная электрическая модель Tesla (на эскизе изображено нечто среднее между хэтчбеком и кроссовером), которая будет разработана силами местных специалистов. Она же, очевидно, сразу получит инновационную долгоиграющую батарею, благодаря которой станет по-настоящему привлекательной, доступной и массовой.



Ну а чтобы немножечко остудить энтузиазм по поводу инновационных батарей Tesla, скажем что в прошлом году потерпел крах электромобильный проект компании Dyson, которая также делала ставку на передовые аккумуляторы, но так и не смогла довести их до серийного производства.

