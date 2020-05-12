COVID-19 ×
  • Один за всех! Илон Маск готовится к аресту за нарушение карантина

Один за всех! Илон Маск готовится к аресту за нарушение карантина

12.05.2020 109 0 0

Компания Tesla возобновила работу своего завода в американском городе Фримонт, штат Калифорния, несмотря на запрет местных властей, которые решили продлить карантин до конца месяца.

 

Глава компании Tesla Илон Маск изначально очень скептически относился к карантину в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, но починился решению властей, и 23 марта остановил завод во Фримонте. Теперь же в Калифорнии сложилась ситуация, отчасти схожая с московской, где мэр Собянин решил продолжить фактический карантин, несмотря на то, что президент Путин официально объявил об окончании так называемого режима нерабочих дней. В Калифорнии об окончании карантина объявил губернатор Гэвин Ньюсом, но власти некоторых округов посчитали снятие ограничений преждевременным и постановили продлить карантин до конца месяца. В группу таких округов-перестраховщиков вошёл и Аламида, где расположен Фримонт.

Решение властей округа Аламида о продлении карантина привело Илона Маска в бешенство, ведь он планировал начать работу завода во Фримонте уже 8 мая, чтобы, наконец, начать наращивать выпуск кроссоверов Tesla Model Y. Юристы Tesla даже обратились в суд с иском к окружному управлению здравоохранением, нарушающему, по их мнению, распоряжение губернатора штата. Илон Маск в свою очередь в Твиттере заявил, что это было последней каплей, и что он переносит штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в другой штат — Неваду или Техас. Позже Маск удалил эту запись, сделанную, видио, сгоряча, но власти штатов Невады, Техаса, а также Джорджии, Оклахомы и Юты успели на неё отреагировать и с радостью предложили приютить Теслу у себя.

Но, понятно, что взять и перенести завод — это огромная потеря времени и денег, которую Tesla сейчас не может себе позволить. Вместо этого Илон Маск объявил, что возобновляет работу завода во Фримонте вопреки требованиям окружных властей, а если те пришлют полицию, Маск предложил себя в качестве единственного арестанта — мол, прятаться не буду, только не трогайте рабочих.

Вчера полиция на завод не нагрянула, власти Аламиды оказались явно не готовы к такому демонстративному саботажу их распоряжения. Возможно, что сегодня ситуация изменится, и Маск действительно попадёт за решётку. Журнал Autoblog сообщает, что за нарушение карантина предусмотрен штраф до 1000 долларов в день или до 90 суток административного ареста. Но, скорее всего, до жёсткого противостояния не дойдёт, так как губернатор Калифорнии покровительствует компании Tesla, он выразил надежду на то, что стороны смогут договориться. Глава Минфина США Стивен Мнучин тоже поддержал завод Tesla и заявил, что местные власти должны сделать всё возможное, чтобы он заработал как можно скорее. Даже Дональд Трамп, с которым Маск давно в контрах по мигрантскому вопросу, выразил в Твиттере поддержку заводу Tesla.

Ранее Маск не раз очень резко высказывался относительно ограничений прав и свобод граждан в связи с пандемией COVID-19, назвал карантин «фашистским» и требовал «немедленно освободить Америку». Вместе с тем Илон Маск лично закупил и передал властям Калифорнии 1000 аппаратов ИВЛ для лечения больных коронавирусом. Рабочих завода во Фримонте Маск на время карантина отправил в оплачиваемый отпуск, но теперь они обязаны вернуться на производство либо взять неоплачиваемый отпуск, если сильно боятся заразиться. В качестве меры успокоения Tesla выпустила для сотрудников целую методичку о том, как собирается тщательнейшим образом следить за их здоровьем, обеспечивать средствами индивидуальной защиты, контролировать социальную дистанцию, делать частые уборки и так далее.

Карантин стал одной из причин задержек выхода на рынок грядущих новинок Tesla, в частности седельного тягача Semi и спорткара Roadster второго поколения.

США законы Илон Маск бизнес коронавирус COVID-19 Tesla

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Subaru Forester III Покупка Форестера – поступок более эмоциональный, чем рациональный. Тут на роль первого плана выходят чувства, эмоции, собственное мировоззрение и всё такое остальное, мало связанное с деяте... 105 0 0 12.05.2020
Статьи / Авто недели Отказаться от мощности: стоит ли покупать Peugeot 207 за 300 тысяч рублей Пару месяцев назад мы рассуждали о покупке компактного недорогого хэтчбека на примере Opel Corsa D и выяснили, что они все же бывают не только с роботом, но и с автоматом. Однако 10-15 лет... 88 0 0 12.05.2020
Статьи / АВТОВАЗ Планы АвтоВАЗа: модель за 1,5 миллиона, Datsun SUV, Lada Duster и другие «Аутлендеры» С недавних пор АвтоВАЗ стал одним из самых засекреченных автомобильных концернов: планы на будущее компания не раскрывает, зато с завидной регулярностью отменяет выпуск запланированных модел... 485 0 2 12.05.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Покаяние, жадность и потенциальный культ: первый тест-драйв Peugeot Traveller 4x4 Российское представительство Peugeot-Citroen могло бы продавать свои калужские фургончики дешевле как минимум на полмиллиона рублей, если бы запустило грузопассажирскую версию. Тут вам и заг... 44107 13 0 10.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 40836 8 0 17.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Бес в ребро: опыт владения Cadillac Fleetwood 1994 года В те годы, когда весь мир уже привык к компактным, легким и экономичным машинам с ведущей передней осью, Кадиллак внезапно выпустил совершенно нехарактерный для трендов автопрома 90-х годов... 29718 18 0 03.01.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
81 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
Больше