Один за всех! Илон Маск готовится к аресту за нарушение карантина

Глава компании Tesla Илон Маск изначально очень скептически относился к карантину в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, но починился решению властей, и 23 марта остановил завод во Фримонте. Теперь же в Калифорнии сложилась ситуация, отчасти схожая с московской, где мэр Собянин решил продолжить фактический карантин, несмотря на то, что президент Путин официально объявил об окончании так называемого режима нерабочих дней. В Калифорнии об окончании карантина объявил губернатор Гэвин Ньюсом, но власти некоторых округов посчитали снятие ограничений преждевременным и постановили продлить карантин до конца месяца. В группу таких округов-перестраховщиков вошёл и Аламида, где расположен Фримонт.

Решение властей округа Аламида о продлении карантина привело Илона Маска в бешенство, ведь он планировал начать работу завода во Фримонте уже 8 мая, чтобы, наконец, начать наращивать выпуск кроссоверов Tesla Model Y. Юристы Tesla даже обратились в суд с иском к окружному управлению здравоохранением, нарушающему, по их мнению, распоряжение губернатора штата. Илон Маск в свою очередь в Твиттере заявил, что это было последней каплей, и что он переносит штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в другой штат — Неваду или Техас. Позже Маск удалил эту запись, сделанную, видио, сгоряча, но власти штатов Невады, Техаса, а также Джорджии, Оклахомы и Юты успели на неё отреагировать и с радостью предложили приютить Теслу у себя.

Но, понятно, что взять и перенести завод — это огромная потеря времени и денег, которую Tesla сейчас не может себе позволить. Вместо этого Илон Маск объявил, что возобновляет работу завода во Фримонте вопреки требованиям окружных властей, а если те пришлют полицию, Маск предложил себя в качестве единственного арестанта — мол, прятаться не буду, только не трогайте рабочих.

Вчера полиция на завод не нагрянула, власти Аламиды оказались явно не готовы к такому демонстративному саботажу их распоряжения. Возможно, что сегодня ситуация изменится, и Маск действительно попадёт за решётку. Журнал Autoblog сообщает, что за нарушение карантина предусмотрен штраф до 1000 долларов в день или до 90 суток административного ареста. Но, скорее всего, до жёсткого противостояния не дойдёт, так как губернатор Калифорнии покровительствует компании Tesla, он выразил надежду на то, что стороны смогут договориться. Глава Минфина США Стивен Мнучин тоже поддержал завод Tesla и заявил, что местные власти должны сделать всё возможное, чтобы он заработал как можно скорее. Даже Дональд Трамп, с которым Маск давно в контрах по мигрантскому вопросу, выразил в Твиттере поддержку заводу Tesla.



Ранее Маск не раз очень резко высказывался относительно ограничений прав и свобод граждан в связи с пандемией COVID-19, назвал карантин «фашистским» и требовал «немедленно освободить Америку». Вместе с тем Илон Маск лично закупил и передал властям Калифорнии 1000 аппаратов ИВЛ для лечения больных коронавирусом. Рабочих завода во Фримонте Маск на время карантина отправил в оплачиваемый отпуск, но теперь они обязаны вернуться на производство либо взять неоплачиваемый отпуск, если сильно боятся заразиться. В качестве меры успокоения Tesla выпустила для сотрудников целую методичку о том, как собирается тщательнейшим образом следить за их здоровьем, обеспечивать средствами индивидуальной защиты, контролировать социальную дистанцию, делать частые уборки и так далее.



Карантин стал одной из причин задержек выхода на рынок грядущих новинок Tesla, в частности седельного тягача Semi и спорткара Roadster второго поколения.