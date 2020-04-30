Tesla Semi опаздывает на два года. Илон Маск в бешенстве от карантина

Компания Tesla опубликовала финансовый отчёт за первый квартал этого года. Цифры в нём, несмотря на вызванные пандемией COVID-19 трудности, вызывают оптимизм у акционеров и поклонников Tesla. Но есть и плохие новости: выход на рынок электрического седельного тягача Semi отложен на 2021 год.

Электрический тягач Semi был официально представлен в ноябре 2017 года и практически сразу Tesla начала принимать на него заказы. Желающим нужно внести задаток в 20 тысяч долларов. Полная цена самой простой версии, способной проехать на одной зарядке 300 миль (482 км), составит 150 тысяч долларов, версии на 500 миль (804 км) — 180 тысяч долларов. Особняком идёт некое эксклюзивное стартовое исполнение Founders Series, за которе нужно сразу выложить 200 тысяч долларов и ждать…

Tesla Semi

Ждать предполагалось до конца 2019 года, когда должен был начаться серийный выпуск Semi, но уже в апреле 2019-го Tesla заявила, что выпуск переносится на 2020-й. Год спустя история повторилась: в квартальном отчёте есть строчка со словами «отгрузка Semi переносится на 2021 год». Причины задержки не изложены, на запросы по теме со стороны американских СМИ компания Tesla пока никак не отреагировала.



Tesla Semi

Между тем прототипы Semi не раз попадались на дорогах общего пользования, что говорит о достаточно высокой степени технической готовности машины. При этом значительная часть технических характеристик пока засекречена. На данный момент известно, что Semi будет иметь четыре электромотора и с полной нагрузкой (36 т) сможет взбираться на 5-процентный уклон со скоростью 60 миль/ч (96,56 км/ч). Разгон до 60 миль/ч с полной нагрузкой будет занимать 20 с, без неё — 5 с.



Nikola One

Не исключено, что Tesla будет вынуждена изменить дизайн кабины Semi, поскольку вокруг этого дизайна ведётся судебная тяжба с корпорацией Nikola, которая показала свой водородный грузовик One на год раньше и успела оформить на него кучу патентов. Nikola One и Tesla Semi имеют очевидные внешние сходства, и юристам Tesla пока не удаётся оспорить патенты Nikola, что, возможно, стало одной из причин задержки выхода на рынок Semi.



Tesla Semi

Задержка может быть обусловлена также пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, которая заморозила многие бизнес-процессы и вызвала целую волну переноса дебютов и даже отмены автоновинок.



Основной завод Tesla в городе Фримонт, штат Калифорния, простаивает с 24 марта и будет, согласно распоряжению властей, бездействовать как минимум до конца мая. Решение о продлении карантина привело Илона Маска, главу компании Tesla и известного коронаскептика, в неистовство. Он разродился серией гневных тирад, требует «немедленно освободить Америку» и называет карантинный режим «фашистским». Добавим, что у этой позиции Маска в США много сторонников, в ряде штатов прошли митинги против самоизоляции и ограничения свобод.

Bloomberg полагает, что столь дерзкие заявления Маска могут омрачить блестящие показатели Tesla за первый квартал этого года и вогнать инвесторов в пессимизм. Но пока что биржевые индикаторы на стороне Маска: стоимость акций за последние сутки выросла на 4% и превысила 800-долларовую отметку. Рыночная капитализация достигла фантастических 147 млрд долларов (у GM капитализация сейчас составляет 34 млрд долларов, у Ford — 20 млрд). Чистая прибыль Tesla в первом квартале составила 1,23 млрд долларов, объём выручки — 5,98 млрд.



Маск рассчитывает, что и второй, очевидно самый тяжёлый в этом году квартал Tesla также закончит в плюсе. Уверенность в этом даёт постепенная нормализация ситуации на посткарантинном китайском рынке и постепенное наращивание выпуска электромобилей на заводе в Шанхае: уже летом он должен выйти на плановую мощность, которая составляет 250 тысяч машин в год.

Среди факторов риска для Tesla отменим серьёзные проблемы с качеством кроссоверов Model Y и непонятные брожения вокруг дизайна пикапа Cybertruck, который пока явно не готов к сертификации.