Списали на коронавирус: Lincoln отказался делать SUV на платформе стартапа Rivian

Премиальный бренд компании Ford уведомил дилеров о том, что анонсированный недавно совместный проект Lincoln и Rivian отменён, хотя сотрудничество продолжается и в будущем может вылиться в некие новинки.

Rivian Automotive — один из самых амбициозных американских электромобильных стартапов, которому удалось привлечь значительные инвестиции (500 млн долларов от Ford, 700 млн от Amazon, 350 млн от Cox Automotive) и купить бывший завод Mitsubishi Motors в городе Нормал, штат Иллинойс. На этом заводе планируется выпускать две соплатформенные модели — пикап R1T и внедорожник R1S, премьера которых состоялась в конце 2018 года. Изначально их выход на рынок был запланирован на конец нынешнего года, но недавно американские СМИ сообщили, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и торможения всевозможных бизнес-процессов поставки начнутся лишь в 2021 году.

Пикап Rivian R1T и внедорожник Rivian R1S.

В сентябре прошлого года IT-гигант Amazon объявил о расширении сотрудничества с Rivian и заказал ему аж 100 тысяч электрических фургонов для собственной службы доставки.



В ноябре появились слухи о том, что Ford также заинтересован в более глубокой интеграции с Rivian и хочет выпустить на его платформе флагманский электрический SUV марки Lincoln. В январе о совместной работе Lincoln и Rivian над новой моделью было объявлено официально, хотя ни формат модели, ни сроки её выхода разработчики не уточнили. По данным Reuters, полученным от инсайдеров, работы велись именно над внедорожником, а вывести его на рынок планировалось в 2022 году.

Платформа Rivian: четыре электромотора совокупной мощностью до 764 л.с., пневмоподвеска и батарея ёмкостью до 180 кВт·ч.

Теперь же Automotive News со ссылкой на внутреннюю переписку между головным офисом Lincoln и дилерами сообщает, что совместные работы Lincoln и Rivian над новой моделью свёрнуты. Тем не менее сотрудничество по неким «общим вопросам» продолжается (Ford в частности обещал помочь Rivian с организацией производства в Нормале) и в будущем Lincoln всё же может выпустить совместную модель с Rivian, но точно не в ближайшем.



Внедорожник Rivian R1S и пикап Rivian R1T.

Официальная причина такой корректировки планов — пандемия COVID-19. Как именно она повлияла на совместную работу Lincoln и Rivian, не объясняется, но что-то подсказывает, что коронавирус тут не при чём. До 2022 года ещё полно времени, и несколько месяцев карантина вряд ли могли привести к сворачиванию столь крупного проекта.



Рискнём предположить, что Rivian сейчас просто зашивается из-за крупного контракта с Amazon, который, очевидно, является для стартапа самым прибыльным и приоритетным, при том что фургон нужно фактически разработать с нуля. Собственные модели R1T и R1S тоже нужно выводить на рынок — клиенты заждались. В общем, скорее всего, на работу с Lincoln у Rivian сейчас просто нет ни сил, ни времени.

Внедорожник Rivian R1S и пикап Rivian R1T.

Косвенно эту версию подтверждает недавняя публикация Autocar о планах компании Pininfarina. В ней говорилось, что итальянская марка, мечтающая стать производителем элитных электромобилей, вела переговоры с Rivian о покупке их платформы, но они ни к чему не привели из-за позиции Amazon, который настаивал на работе в первую очередь над их проектом. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку.



Не исключено, электрически фургон Amazon, о котором пока мало что известно, разрабатывается в тесной кооперации с Ford, у которого в сегменте коммерческих автомобилей накоплен большой опыт. В этом случае руководство «синего овала» могло безболезненно согласиться с тем, что большой электрический Lincoln — это неприоритетная задача, и её можно отложить в долгий ящик.

Тем не менее первый электрический SUV марки Lincoln в ближайшее время всё же появится, но сделан он будет не на платформе Rivian, на базе более компактного Ford Mustang Mach-E. У него, конечно, технические характеристики куда менее впечатляющие, чем у Rivian, но для начала сгодится. Дебют этой пока ещё не имеющей названия модели Lincoln ожидается в следующем году.

