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  • 1000-сильный кроссовер Pininfarina: амбиции растут, а деньги заканчиваются

1000-сильный кроссовер Pininfarina: амбиции растут, а деньги заканчиваются

24.04.2020 351 0 0

Стали известны некоторые подробности о первом серийном кроссовере марки Pininfarina, выпуск которого должен начаться в конце 2022 года. Его главным конкурентом будет Ferrari Purosangue.

 

Automobili Pininfarina — это автомобилестроительная компания, отпочковавшаяся от известной одноимённой дизайн-студии, которая с 2015 года принадлежит индийской компании Mahindra & Mahindra. В марте прошлого года итальянский бренд представил свою первую серийную модель — 1900-сильный электрический гиперкар Battista, спроектированный на платформе хорватской фирмы Rimac. Battista будет выпущен тиражом 150 экземпляров стоимостью 2 млн евро каждый.

Pininfarina Battista

Вслед за ультрадорогим флагманом на рынок должны выйти более доступные и массовые модели Pininfarina, в частности кроссовер. Под эти будущие новинки совместно с германскими производителями комплектующих Bosch и Benteler готовится новая модульная электромобильная скейтборд-платформа. Штаб-квартира Automobili Pininfarina находится в Мюнхене, однако завод по выпуску грядущих новинок, скорее всего, будет построен в Италии, на исторической родине Pininfarina — правительство Республики помогает в поисках подходящей площадки, но процесс затормозился из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Cisitalia 202

Корреспондент британского журнала Autocar побывал в дизайн-студии Pininfarina в Камбьяно, имел возможность взглянуть на прототип будущего кроссовера с названием Pura Vision и пообщался с шеф-дизайнером Лукой Боргоньо. Так вот, концептуально кроссовер Pininfarina — это нечто среднее между Lamborghini Urus и Porsche Panamera Sport Turismo, но при этом в его дизайне можно увидеть пропорции классического купе Cisitalia 202 и прозрачную крышу в стиле концепта Alfa Romeo 6C 3000 Superflow. Крыша, конечно, будет выполнена не по технологиям 60-х: у неё будет светоотражающая поверхность, защищающая салон от нагрева лучами солнца, и мощный алюминиевый каркас, отвечающий за пассивную безопасность.

Alfa Romeo 6C 3000 Superflow

Силовая установка кроссовера Pininfarina будет выдавать порядка 1000 л.с., до 100 км/ч электромобиль сможет разогнаться за 3 секунды, максимальная скорость — 300 км/ч, запас хода на одной зарядке — около 550 км. Цены будут начинаться с отметки в 300 тысяч евро, тираж модели составит несколько тысячи экземпляров. Основным конкурентом назначен будущий гибридный кроссовер Ferrari Purosangue, который будет стоить порядка 230 тысяч евро.

Звучит всё это здорово, вот только в конце марта Automobili Pininfarina внезапно покинул её гендиректор, опытнейший Михаэль Першке, прежде работавший в Audi. О причинах ухода Першке пресс-служба итальянской компании не сообщает. Зато в начале апреля стало известно о серьёзных финансовых проблемах из-за пандемии COVID-19 у компании Mahindra & Mahindra. Она фактически бросила на произвол судьбы принадлежащего ей южнокорейского производителя внедорожников и кроссоверов SsangYong Motor. Очевидно, что и на амбициозные проекты Pininfarina у индийцев денег сейчас нет. Накануне Першке прямо заявлял, что средств, получаемых из Индии, недостаточно, и что компании Automobili Pininfarina необходимы один или два крупных инвестора для продолжения нормальной работы. Понятно, что в условиях глобального карантина и финансового паралича мировой экономики найти таких инвесторов будет непросто.

Подвисла и публичная премьера кроссовера Pininfarina: её планировалось провести в августе на конкурс элегантности в Пеббл-Бич, но мероприятие отменили из-за коронавируса.

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