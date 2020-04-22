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  • Tesla Cybertruck на пути к производству уменьшился в размерах и научился плавать

Tesla Cybertruck на пути к производству уменьшился в размерах и научился плавать

22.04.2020 1052 0 0

Спустя пять месяцев после дебюта электрический пикап Tesla претерпел некоторые технические и эстетические изменения, о которых в ответах на вопросы клиентов поведал лично Илон Маск.

 

﻿Cybertruck﻿ стал самой яркой, если не сказать шокирующей автомобильной премьерой прошлого года: начерченный по линейке грузовик с кузовом из пуленепробиваемой нержавеющий стали по цене 39 900 долларов — беспрецедентное предложение на рынке. Неудивительно, что число предварительных заказов на эту чудо-машину уже перевалило за полмиллиона и продолжает расти.

Глава компании Tesla Илон Маск пообещал наладить выпуск пикапа к концу 2021 года и сейчас находится в процессе выбора подходящей для строительства нового завода площадки, изучает предложения от властей разных штатов и выбивает субсидии. Прототипы пикапа между тем проходят испытания, разработчики вносят в конструкцию машины некоторые изменения, о которых в социальной сети Twitter переодически рассказывает сам Илон Маск.

Так в 16 апреля в ответ на вопрос одного из пользователей о том, как продвигаются дела с Кибертраком, Маск сообщил, что команда разработчиков занимается расширением динамического диапазона адаптивной пневмоподвески пикапа, чтобы тот смог прыгать по дюнам и буеракам, словно ралли-рейдовый болид.

17 апреля другой пользовать спросил у Маска, каково самое значительное изменение серийного Кибертрака по сравнению с презентационным прототипом. Глава Tesla ответил, что серийная модель будет примерно на 3% меньше прототипа, и что подоконная линия будет ближе к горизонтали. Студент-дизайнер Alwin из норвежского Лиллехаммера оперативно изобразил на компьютере Cybertruck с указанным изменениями.

20 апреля в ответ на вопрос очередного энтузиаста по поводу глубины преодолеваемого Кибертраком брода и приспособленности его к охоте/рыбалке Маск заявил, что Cybertruck будет иметь способность плавать в течение некоторого времени. Многие СМИ тут же выпустили сенсационные заметки о том, что Cybertruck — амфибия, но, скорее всего, это слишком громко сказано, и речь идёт лишь о факультативной способности машины преодолевать небольшие водоёмы благодаря герметичном кузову. Роль движителя при этом будут выполнять колёса. То есть плавательные способности будут примерно на уровне советского ВАЗ-2122 «Река», хорошо известного любителям отечественной автоистории.

Ещё был вопрос по поводу краски. На него Маск ответил, что желающие могут обернуть свой Cybertruck в плёнку любого цвета с любим рисунком. То есть с завода машина пойдёт неокрашенной, как какой-нибудь DeLorean. А раз нет краски, то нет и проблем, связанных с её нанесением, какие были выявлены у новеньких кроссоверов Tesla Model Y.

Вопрос о пассивной безопасности кузова из бронелистов остаётся открытым. Если бы Tesla Cybertruck как и электрические внедорожники Bollinger был адресован исключительно охотникам, рыболовам и любителям оффроуда, то к способности кузова к деформации при ударе не было бы никаких вопросов — техника, не предназначенная для эксплуатации на дорогах общего пользования, может быть какой угодно. Но Cybertruck явно разрабатывался как универсальная машина, которая за доплату в 7000 долларов будет оснащена полным автопилотом. Ясно, что автопилот нужен именно на дорогах, а не в полях. В общем, пока непонятно, как Tesla собирается свой Cybertruck сертифицировать и проходить соответствующие краш-тесты.

Напомним, что топ-версия Кибертрака стоит 69 900 долларов, оснащена тремя электромоторами (один спереди, два сзади), набирает 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 2,9 с и может проехать на одной зарядке 804 км. Но ждать топ-версию придётся до 2022 года.

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