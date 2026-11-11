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К выходу на российский рынок готовится кроссовер Votour V6

11.11.2026 21 0 0
К выходу на российский рынок готовится кроссовер Votour V6

Продажи нового паркетника на авторынке РФ начнутся до конца 2026 года. Подробности о технике и составе комплектаций будут обнародованы позже.

О том, что на российский рынок выходит новый бренд – Votour – стало известно в конце октября 2026-го. Марка представляет собой очередной совместный проект российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Напомним, выпускаемые под ней машины поделены по трём линейкам – серии T, серии R и серии V; последняя из перечисленных включает в себя автомобили для повседневного использования.

На фото: Votour V6

Как Колёса.ру сообщали ранее, первенцем серии V стал паркетник Votour V5, его продажи на авторынке РФ стартовали в начале текущей недели (рекомендованная розничная стоимость в зависимости от версии составляет 2 649 900 / 2 869 900 рублей). Теперь пресс-служба марки анонсировала ещё одну новинку, которая войдёт в ту же линейку: речь идёт о кроссовере Votour V6.

Новый кроссовер местной марки имеет традиционный пятидверный кузов со слегка покатой крышей, капот с выштамповками, надпись с названием бренда под его кромкой, светодиодную головную оптику «L-образной» формы со сложным световым рисунком, довольно крупную радиаторную решётку с противотуманками по бокам, а в нижней части переднего бампера находится воздухозаборник.

Votour V6 имеет обвес из чёрного пластика по периметру кузова, рейлинги на крыше, хромированную рамку бокового остекления, стандартные наружные зеркала с повторителями поворотников и дверные ручки под привычный хват. Профиль украшают 19-дюймовые колёсные диски, а корму – «монофонарь» и спойлер, установленный в верхней части багажной двери.

Судя по единственному изображению салона, который опубликован на официальном сайте бренда, Votour V6 получит панорамную крышу с люком, двухцветную отделку салона, двухэтажный центральный тоннель с парой подстаканников и нишей под подлокотником между передними креслами. На передней панели установлены горизонтально вытянутый дисплей, исполняющий роль виртуальной приборки, а также тачскрин информационно-развлекательной системы.

На фото: салон Votour V6

Подробности о технике Votour V6, о составе его комплектаций, а также прайс-лист новинки компания обнародует позже. Точной даты старта продаж пока нет, однако известно, что этот паркетник выйдет на российский рынок до конца текущего года.

Ранее мы уже отмечали, что в гамму бренда Votour в дальнейшем войдут ещё две линейки – серии T и серии R. В первой будут числиться кроссоверы повышенной проходимости, которые, судя по всему, адресуют поклонникам автомобильных приключений. Вторая линейка предназначена для премиальных внедорожников. Официальная информация о других грядущих новинках марки появится позже.

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