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Старт продаж кроссовера Votour V5 в РФ: полный прайс-лист

09.11.2026 286 0 0
Старт продаж кроссовера Votour V5 в РФ: полный прайс-лист

Рекомендованная розничная цена начальной версии паркетника на российском рынке составляет 2 649 900 рублей.

Бренд Votour – это ещё один совместный проект российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo, о его появлении стало известно в конце прошлого месяца. Как Kolesa.ru сообщал ранее, автомобили, выпускаемые под маркой Votour, будут поделены по трём линейкам – серии T, серии R и серии V. Первенцем последней из перечисленных стал кроссовер Votour V5, продажи которого стартовали сегодня, 9 ноября 2026 года.

На фото: Votour V5

Теперь компания обнародовала цены новинки, которая предлагается в РФ в двух исполнениях – Комфорт и Престиж. Рекомендованная розничная стоимость стартовой версии Votour V5 равна 2 649 900 рублей, а за топовую комплектацию просят 2 869 900 рублей (цены указаны без учёта действующих скидок).

Техника едина для обеих версий. Votour V5 имеет только передний привод, оснащается бензиновым 1,5-литровым турбомотором, его мощность составляет 147 л.с., а максимальный крутящий момент – 210 Нм. Этот двигатель работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. На разгон с места до «сотни» городскому кроссоверу требуется 11,7 секунды, максимальная скорость – 180 км/ч. Объём топливного бака у SUV равен 57 литрам, расход в смешанном цикле – 8 литров на 100 км.

Спереди у Votour V5 независимая подвеска типа МакФерсон, сзади – многорычажка. Габаритная длина пятиместного паркетника составляет 4590 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1685 мм, а расстояние между осями – 2720 мм. Максимальный дорожный просвет равен 190 мм, объём багажника – 486 литров, со сложенными спинками заднего дивана его можно увеличить до 977 литров.

Votour V5 в исполнении Комфорт получил: 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски с шинами 235/55 R19, задние парктроники, бесключевой доступ со стороны водителя, круиз-контроль, функцию вентиляции передних кресел, подлокотник с охлаждаемой нишей, 8-дюймовую цифровую приборку, информационно-развлекательную систему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, тачскрином диагональю 12,8 дюйма, функцией голосового управления, камеру заднего вида, устройство для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 50 Вт), функцию напоминания о забытом телефоне.

На фото: салон Votour V5
На фото: салон Votour V5
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На фото: салон Votour V5
На фото: салон Votour V5
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В комплектации Престиж кроссоверу ещё положены: передние парктроники, датчик дождя, система кругового обзора 360° с функцией обзора пространства под автомобилем, электропривод багажной двери, подлокотник для пассажиров второго ряда, атмосферная подсветка салона, акустика Sony c восемью динамиками. Ещё предусмотрены боковые подушки безопасности, функции предупреждения при открывании дверей и предупреждения о столкновении сбоку при движении задним ходом, мониторинг слепых зон.

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У паркетника Votour V5 в списке «тёплых опций» числятся обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, наружных зеркал, заднего стекла, а также подогрев рулевого колеса и передних кресел, а в комплектации Престиж – ещё и подогрев второго ряда сидений. Напомним, производство Votour V5 по технологии полного цикла стартовало на заводе в Сестрорецке (Санкт-Петербург) в начале текущего месяца.

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