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  • На российский рынок скоро выйдет Votour V5: известны технические подробности

На российский рынок скоро выйдет Votour V5: известны технические подробности

03.11.2026 275 0 0
На российский рынок скоро выйдет Votour V5: известны технические подробности

Кроссовер местной марки будет представлен на авторынке РФ с одним вариантом начинки – бензиновым 1,5-литровым турбомотором, работающим в паре с шестиступенчатым роботом. Привод – только передний.

О появлении на российском рынке нового бренда – Votour – стало известно в конце прошлого месяца. Он является очередным совместным проектом российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Продукция, выпускаемая под маркой Votour будет поделена на три линейки – серии T, серии R и серии V, при этом к последней из перечисленных относятся автомобили для повседневного использования. Первенцем станет городской кроссовер Votour V5.

На фото: Votour V5

Сегодня пресс-служба марки обнародовала технические характеристики грядущего паркетника. Под капотом у Votour V5 располагается бензиновый 1,5-литровый турбомотор, его максимальная мощность равна 147 л.с., а крутящий момент – 210 Нм. Двигатель работает в паре с шестиступенчатым роботом, привод – только передний. На разгон с места до «сотни» этому кроссоверу требуется 11,7 секунды, его максимальная скорость – 180 км/ч. Объём топливного бака у SUV равен 57 литрам, расход в смешанном цикле – 8 литров на 100 км.

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Габаритная длина Votour V5 равна 4590 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1685 мм, а расстояние между осями составляет 2720 мм. Максимальный дорожный просвет – 190 мм, объём багажника – 486 литров, со сложенными спинками заднего дивана его можно увеличить до 977 литров. Салон у паркетника двухрядный и рассчитан на пятерых седоков. Спереди у V5 независимая подвеска типа МакФерсон, сзади – многорычажка.

Votour V5 изначально предложат на авторынке РФ в двух комплектациях – Комфорт и Престиж. В списке оснащения базовой версии числятся: 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски с шинами 235/55 R19, задние датчики парковки, бесключевой доступ со стороны водителя, круиз-контроль, салонный фильтр стандарта CN95.

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Ещё Votour V5 в исполнении Комфорт получил передние кресла с электрорегулировками и функцией вентиляции, передний подлокотник с охлаждаемой нишей, 8-дюймовый дисплей, исполняющий роль виртуальной приборки, информационно-развлекательную систему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, тачскрином диагональю 12,8 дюйма, функцией голосового управления, а также камеру заднего вида, устройство для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 50 Вт) и функцию напоминания о забытом телефоне.

На фото: салон Votour V5
На фото: салон Votour V5
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На фото: салон Votour V5
На фото: салон Votour V5
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У кроссовера в комплектации Престиж есть в том числе: электропривод багажной двери, передние парктроники, датчик дождя, система кругового обзора 360° с функцией обзора пространства под автомобилем, подлокотник для пассажиров второго ряда, атмосферная подсветка салона, акустика Sony c восемью динамиками. Ещё предусмотрены боковые подушки безопасности, мониторинг слепых зон, функции предупреждения при открывании дверей и предупреждения о столкновении сбоку при движении задним ходом.

В список «тёплых опций» у Votour V5 входят обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, наружных зеркал, заднего стекла, а также подогрев рулевого колеса и передних кресел (в комплектации Престиж предлагается и подогрев второго ряда сидений).

Производство Votour V5 по технологии полного цикла уже стартовало на принадлежащем холдингу «АГР» заводе в Сестрорецке (Санкт-Петербург). Цены этого кроссовера будут обнародованы позже, продажи начнутся позже в текущем месяце.

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