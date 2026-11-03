Улыбчивая оптика, электронные зеркала и зарядка в придачу: эксклюзивный тест-драйв Avatr 07

Бренд Avatr задумывался как сугубо электрический, но довольно быстро стало понятно, что выехать на одной электротяге у него не получится. И не только в глобальном, но и в локальном китайском масштабе. Поэтому в 2024 году на автосалоне в Чэнду был представлен первый гибрид марки и третья модель в линейке после Avatr 11 и Avatr 12 – Avatr 07. В Россию он официально приехал только сейчас, осенью 2026 года, и нам в числе первых удалось в эксклюзивном формате испытать эту машину на российских дорогах.​

Развлечения для водителя и пассажиров

Как и два предыдущих автомобиля бренда, «ноль-седьмой» был нарисован главным дизайнером производителя Надером Фагихзаде. Поэтому парящая стилистика, плавные обводы кузовных панелей в характерной манере марки и расплывшаяся в милой улыбке головная оптика тут присутствуют во всей красе. Сохранились и скрытые дверные ручки, и безрамочные двери, и, естественно, панорамная крыша.

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Но Avatr 07 чуть короче собратьев. Хотя при габаритах 4825×1980×1610 мм он обладает внушительной колесной базой в 2940 мм, которая делает его довольно просторным внутри – даже если водитель максимально отодвинет свое кресло назад, у пассажиров второго ряда останется достаточно места, чтобы не испытывать боли в коленях и расположиться вольготно. Также к их услугам – вмонтированный в центральный подлокотник пульт управления с расширенным функционалом. С его помощью можно не только включать подогрев, но и регулировать наклон спинки, сдвигать стоящее впереди пассажирское кресло, а также открывать шторку панорамной крыши. В общем, в дороге они не заскучают. Но если им все-таки взгрустнется, разгонять тоску они могут отправиться в багажное отделение: оно ничем из салона не прикрыто, а соответствующая полка или хотя бы матерчатая занавесь отсутствуют как вид в принципе.

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Пассажиру спереди доступны свои развлечения. Главное из них, безусловно, массаж – предусмотрены несколько режимов и три степени интенсивности. Водитель тоже имеет возможность насладиться телесными процедурами, но его основная забава – это, пожалуй, электронные наружные зеркала заднего вида, которые доступны в двух верхних комплектациях. Как уверяет производитель, на объективы нанесено инновационное антибликовое покрытие, они снабжены подогревом и специальным противотуманным режимом. Есть функции приближения-отдаления изображения и регулировки яркости.

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На любителя

Эксперименты в направлении электронных зеркал, причем не только в сегменте легкового, но и грузового транспорта, проводятся уже давно. Однако удачных среди них, по большому счету, пока не было. Как ситуация будет развиваться у Avatr 07 – загадывать сложно. Но тест показал, что они мало отличаются от своих собратьев: точно рассчитать расстояние до находящейся сзади машины в виду «плоскости» экрана, на который осуществляется трансляция, по-прежнему сложно. Лишенный глубины и объема монитор скрадывает и, если так можно выразиться, сглаживает метры – приходится искать дополнительные признаки для установления истинного местоположения автомобиля сзади. И хотя мне в конечном итоге удалось приноровиться к передовой новации, вопрос о том, хватит ли на это терпения и усердия остальным российским автомобилистам, остается открытым.

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Впрочем, стоит признать, что на пути к автономному вождению переход на электронные зеркала заднего вида – шаг логичный и закономерный. По большому счету, таким транспортным средствам зеркала вообще не нужны. Лишь только на случай, когда владелец вдруг пустит скупую слезу ностальгии и захочет по старинке взять управление на себя. Вот тогда-то и выползут на свет божий из кузова прежде спрятанные в нем для улучшения аэродинамики электронные зеркала. А обычные стеклянные для этого не очень годятся – они слишком большие.

Еще из интересных особенностей кроссовера следует выделить использование для штатной комплектации шин Continental, выполненных по технологии Contisilent mute. Это так называемая «бесшумная» технология, позволяющая за счет дополнительной внутренней прослойки из звукопоглощающих материалов снижать уровень шума до 9 дБ и делать поездку более комфортной. Кроме того, вместе с посторонними звуками, как уверяет производитель, снижается и энергопотребление. То есть это еще и экономичные шины. Для машины снаряженной массой под 2,5 тонны это немаловажное обстоятельство.

Хотя прожорливым Avatr 07 не назовешь. Декларируемый производителем общий запас хода гибрида (оглашается только запас хода – потребление хранится в секрете), оснащенного литий-железо-фосфатным аккумулятором производства CATL емкостью 39,05 кВт*ч и 45-литровым топливным баком, составляет 932 километра у заднеприводной машины и 900 километров – у полноприводной. Из них сугубо на электричестве она может проехать 207 км и 197 км соответственно.

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Забавно, что после заливки полного бака на приборной панели в графе запас хода на бензине появляется цифра в районе 700 км по NEDC (повторимся – при 45-литровом баке), и потом по мере движения она очень быстро сокращается, заставляя водителя пугаться аппетитам машины. Но пугаться не стоит. Даже учитывая неимоверно хитро сконструированную (вероятно) горловину и все возможные потайные емкости (если они есть), способные прибавить ну максимум литров семь, для выхода на заветные 700 км Аватру надо совершать чудеса гибридной экономии, на которые не способен ни один из его соплеменников.

Чудеса и вопросы

Впрочем, все чудо заключается в методике измерения. Чтобы получить более адекватные цифры, надо переключиться из NEDC в RTDR, и арифметика сразу складывается вполне корректная. Но учтите, что это переключение надо делать не в меню «Единицы измерения», что казалось бы совершенно логично, а в меню «Энергия». Вход в него осуществляется с основного экрана – на нижней плашке есть иконка в виде стилизованной молнии. Это как раз оно.

В наиболее экономичных режимах на скоростях в диапазоне 90-110 км/ч по трассе, как выяснилось во время теста, Avatr 07 с четырьмя людьми на борту и небольшим багажом потребляет порядка 7,5-8,5 литров на 100 км пути. А расход электричества лежит в границах 23-25 кВт*ч.

Тут, пожалуй, надо уточнить, что Avatr 07 – это последовательный подзаряжаемый гибрид (REEV). В качестве генератора в нем трудится 4-цилиндровый 1,5-литровый бензиновый двигатель JL469ZQ1. Он выдает на пике 143 л.с. мощности и характеризуется эффективностью преобразования топлива в электроэнергию на уровне 3,63 кВт*ч/л.

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А собственно в движение кроссовер приводят электромоторы. Сзади – синхронный с постоянным магнитом, спереди – асинхронный переменного тока. Последний активируется тогда, когда машине надо развить высокую скорость или выбраться из засады пересеченной местности. Оба мотора, по словам представителей марки, адаптированы для работы в зимних условиях и суммарно выдают 502 л.с. мощности и 595 Нм крутящего момента. Но 30-минутная «налоговая» мощность составляет лишь 129 «лошадок».

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Примечательно, что каждый покупатель кроссовера получает от бренда в подарок зарядную станцию на 11 кВт с портом европейского стандарта CCS Combo 2. При этом автомобиль способен принимать до 120 кВт зарядки в режиме постоянного тока и до 6,6 кВт – переменного. «Почему же тогда 11 кВт?» – спросите вы. «Впрок», – скорее всего, ответят вам аватровцы.

А вот чего владелец Avatr 07 не получит от производителя ни за какие деньги – это заднего стеклоочистителя. Его и в помине нет на этом кроссовере ни в одной комплектации. Видимо, интернациональная команда разработчиков решила, что этот атавизм лишь испортит элегантный дизайн машины. Но этот дизайн сам воду с заднего окна не сгоняет, поэтому в дождь обзорность на корме сильно страдает – особенно в зыбкий, моросящий мелкими каплями.

Определенное недоумение вызывает и ограничение скорости круиз-контроля на значении 150 км/ч. Оно, конечно, полностью покрывает потенциал российских дорог общего пользования, но тем не менее для такого мощного транспортного средства выглядит немного странно. Хотя другие настройки движения вполне адекватны.

Не настроишь – не поедешь

У Avatr 07 три предустановленных режима движения: спортивный, экономичный и комфортный. Плюс меню индивидуальных настроек, которое позволяет выбирать режимы ускорения, рекуперации энергии, рулевого колеса. Для всех них предусмотрены по три варианта от более мягкого-легкого до более спортивного-интенсивного. Кроме того, можно настроить высоту и комфорт подвески, а также помощь при торможении – стандартную или спортивную. Последняя довольно-таки жесткая, но без чрезмерных клевков даже на очень высокой скорости. Так что со всего размаха въехать лбом в ветровое стекло или спинку впереди стоящего кресла вряд ли получится даже при известном желании это сделать.

А вот с комфортом подвески вышло странно. Его удалось протестировать в каждом из трех предполагаемых режимов, но особо заметной разницы на ровном асфальтовом полотне между ними не обнаружилось. Более того, если б заранее не обозначили наличие адаптивной пневматической подвески, догадаться о том, что она есть – сложно. Машина идет ровно, на 21-х «катках» с шириной колеи 1680 мм и 1690 мм спереди и сзади да с почти 5-метровой базой она и на простой подвеске весьма сносно отрабатывает неровности, но от «стиральной доски» пневматика спасает не сильно. К тому же и на «лежачих полицейских», если чуть зазеваться, машина заметно «ухает» всем своим весом. Так что полностью расслабляться не рекомендуется – за дорогой надо следить внимательно и своевременно сбрасывать скорость до комфортной.

Так как Avatr 07 – машина очень навороченная, для того, чтобы вождение приносило удовольствие, надо подстроить под себя множество функций и привыкнуть ко всему электронному богатству модели.

Так, у кроссовера два круиз-контроля: адаптивный и интеллектуальный. С первым все ясно. Это уже фактически классическая история: водитель задает скорость и дистанцию, и машина движется за впереди идущим транспортом, либо едет в одиночку в наиболее безопасном режиме.

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Интеллектуальный круиз – штука более крутая, и, как явствует из названия, интеллектуальная. Тут анализируется гораздо больше параметров и добавляется центровка по полосе движения. Поэтому в процессе движения кроссовер сам постоянно подруливает, и препятствовать этому нельзя – система отключается. Но и руки с рулевого колеса убирать, чтобы не мешать электронным экзерсисам, тоже нежелательно – Avatr 07 быстро распознает их отсутствие и начинает ругаться.

Так что водитель попадает в довольно двусмысленную ситуацию: с одной стороны, ему и рулевое колесо надо крепко держать в целях безопасности, а с другой, его хват не должен препятствовать подруливанию. Получается, что человеку надо держать руль, как бы не держа его, чтобы система имела пространство для маневра.

У Avatr 07 есть и такая любопытная функция, как автоматическое перестроение на соседнюю полосу. Достаточно включить поворотник, и машина сама, изучив обстановку и удостоверившись в том, что никого рядом нет, начинает выполнение маневра. Но если вдруг сзади появится какой-нибудь торопыга, моргающий фарами и гудящий во все клаксоны, она спокойно и не доставляя водителю и пассажирам никаких неудобств, вернется обратно. Или завершит маневр – в зависимости от того, что из этих двух вариантов посчитает безопасным. Работает гениально. В дальней дороге очень здорово упрощает управление и снижает усталость, оберегая от излишней нервотрепки при совершении обгонов (в фактическом, а не законодательном смысле слова). А проехать нам в ходе теста, организованного при поддержке АНО «Национальные приоритеты» и партнера в регионе – туристического офиса «Русь Новгородская», пришлось много – от Москвы до Великого Новгорода и обратно – больше тысячи километров.

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С задним и полным приводом

Для Avatr 07, кузов которого может быть окрашен в один из четырех цветов (в Китае доступно шесть цветов), а салон решен в одной из трех цветовых стилистик (черный и фиолетовый, белый и коричневый или просто коричневый), предусмотрены три уровня комплектации. Самая простая, технократично именуемая 07_1, стартует от 6,6 миллиона рублей. Это будет заднеприводный кроссовер на 20-дюймовых колесах с обычной подвеской и классическими стеклянными зеркалами. Кресла и рулевое колесо отделаны искусственной кожей, а спектр регулировок и возможности аудиосистемы немного сокращены. Хотя весь электронный функционал ассистентов вождения присутствует в полном объеме. И многофункциональный настраиваемый 35,4-дюймовый дисплей приборной панели, растянувшийся практически от двери до двери, есть и в стартовой комплектации, и два десятка радаров тоже присутствуют. Нет только лидара на крыше. Но его нет ни на одной официально поставляемой в нашу страну машине – се ля ви, как говорят французы.

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Остальные две комплектации предлагают полноприводные «ноль-седьмые» на «двадцать первых» колесах с кожаной отделкой салона и на пневматической подвеске с функцией управления демпфированием. В их состав входят электрорегулируемые амортизаторы CDC от ZF с изменяемой жесткостью и временем отклика менее 30 мс (выполняют до 100 регулировок в секунду). У подвески четыре режима работы: адаптивный, минимальный дорожный просвет – 125 мм, стандартный – 155 мм и высокий – 185 мм. Но минимальный для принудительного включения пользователем недоступен. Он активируется автоматически и только в некоторых условиях. Например, при скорости свыше 120 км/ч или в режиме «Удобной загрузки». А нижнее положение, которое может задать водитель, составляет 135 мм.

В состав этих комплектаций входит акустическая система с 25 динамиками и самый широкий пакет электрорегулировок кресел. Средняя комплектация, получившая еще более странное обозначение 07_3.1, стоит 6,9 миллиона рублей, топовая 07_3.2 — 7 миллионов. Единственное различие между ними – это те самые электронные наружные зеркала заднего вида, к которым еще нужно привыкнуть. В принципе, эта задачка не из числа непосильных: купив автомобиль вместе с зарядной станцией, которую можно установить где-нибудь на даче, у новоиспеченного аватровода будет достаточно времени для того, чтобы овладеть этой нетривиальной премудростью.