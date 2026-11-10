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  • Пополнение в семействе: у кроссовера Tenet Plus L6 появится полноприводная версия

Пополнение в семействе: у кроссовера Tenet Plus L6 появится полноприводная версия

10.11.2026 437 0 0
Пополнение в семействе: у кроссовера Tenet Plus L6 появится полноприводная версия

Дата старта продаж SUV на российском рынке, а также стоимость новой модификации станут известны позднее. Ей положен 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., работающий в паре с семиступенчатым роботом.

Марка Tenet Plus – это один из совместных проектов российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo, о её появлении на авторынке РФ стало известно в феврале 2026 года. Флагманом этого бренда является Tenet Plus L6, который вышел на российский рынок в начале текущей осени. Изначально модель появилась только с переднеприводными версиями, а теперь к скорому старту продаж готовится вариант с полным приводом.

На фото: Tenet Plus L6

Под капотом у новой версии Tenet Plus L6 располагается бензиновый 1,5-литровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива, максимальная мощность которого равна 150 л.с., а крутящий момент – 270 Нм. Этот двигатель работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. Тогда как у вариантов с передним приводом – 147-сильный вариант с распределённым впрыском объёмом 1,5 литра (225 Нм), идущий в комплекте с шестиступенчатым роботом.

Tenet Plus L6 со 150-сильным мотором положены цепной привод ГРМ и алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами. Он способен буксировать прицеп массой до 750 кг. L6 снабдили интеллектуальной системой полного привода, которая автоматически подключает заднюю ось, перераспределяя крутящий момент в зависимости от условий движения. При этом в обычных условиях, не требующих полного привода, тяга передаётся только на передние колёса.

Новому варианту кроссовера положена система с шестью режимами ездовой электроники: помимо трёх знакомых по переднеприводному L6 Эко, Стандарт и Спорт, «полноприводнику» достались ещё Песок, Снег и Грязь. Как рассказали в пресс-службе Tenet Plus, автомобилям ещё положена полная двусторонняя оцинковка кузова, обработка скрытых полостей восковыми составами и дополнительные слои антикоррозийных материалов.

Отличий в экстерьере у полноприводной версии от варианта с передним приводом нет. Габаритная длина такого варианта, очевидно, составляет те же 4554 мм, ширина – 1852 мм, высота – 1681 мм, а расстояние между осями – 2700 мм. Дорожный просвет у Tenet Plus L6 равен 187 мм, объём багажника равен 506 литрам, со сложенными спинками второго ряда грузовое пространство можно увеличить до 1326 литров.

Серийное производство Tenet Plus L6 по технологии полного цикла (со сваркой, окраской и сборкой кузовов) налажено на заводе в Калуге, принадлежащем холдингу «АГР». Стоимость полноприводных версий кроссовера будет обнародована позже. Рекомендованная розничная цена стартового исполнения актуального Tenet Plus L6 с передним приводом равна 2 890 000 рублей, а за топ-вариант просят 3 040 000 рублей.

На фото: салон Tenet Plus L6

Как Колёса.ру рассказывали ранее, «младший брат» – Tenet Plus L4 – тоже уже вышел на российский рынок, его продажи стартовали в первой декаде сентября 2026-го. А в конце прошлого месяца наш корреспондент Александр Пономарёв провёл тест-драйв этого паркетника.

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Обновлено 11.11.2026
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