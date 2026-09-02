Новый кроссовер Tenet Plus L6 в России: объявлены цены

Первенец бренда Tenet Plus готовится к старту продаж на российском рынке. Поначалу кроссовер будет доступен в двух комплектациях, обе – с передним приводом. Под конец года у модели появятся полноприводные версии.

Лишь вчера новая российская марка Tenet Plus объявила о старте производства своего первенца – кроссовера L6. Паркетник выпускают по полному циклу на заводе АГР в Калуге. Так вот теперь раскрыты цены. Ну и напомним, что бренд Tenet Plus был создан в рамках долгосрочного стратегического партнерства холдинга АГР и компании Defetoo, и что родственником кроссовера L6 является одноименная модель экспортной марки Lepas, которая принадлежит компании Chery.

Паркетник Tenet Plus L6 построен на платформе PMA (Plus Modular Architecture). Длина новинки – 4554 мм, ширина – 1852 мм, высота – 1681 мм, колесная база – 2700 мм. Паспортный просвет нашего SUV составляет 187 мм. Объем багажника варьируется от 506 до 1326 литров.

Кроссовер дебютирует в переднеприводном исполнении с бензиновой турбочетверкой 1.5 с распределенным впрыском. Мотор выдает 147 л.с. и 225 Нм, он работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В четвертом квартале текущего года российским клиентам предложат Tenet Plus L6 с полным приводом – под капотом этой модификации будет турбомотор 1.5 (150 л.с., 270 Нм) с непосредственным впрыском, полноприводному кроссоверу положен семиступенчатый робот.

Переднеприводный Tenet Plus L6 представлен в двух комплектациях – Элегант и Ультра. В списке оборудования базовой версии значатся: 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и всех кресел, функция дистанционного запуска двигателя, двухзонный климат-контроль, виртуальная приборка на 8,8 дюйма, мультимедийная система с вертикальным экраном диагональю 13,2 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, камера, круиз-контроль. Рекомендованная цена Tenet Plus L6 Элегант – 2 890 000 рублей.

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В комплектации Ультра за 3 040 000 рублей появляются 19-дюймовые диски, электропривод багажной двери, панорамный люк, вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора с функцией «прозрачное шасси», адаптивный «круиз», ассистент движения в пробках, системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон.

В продажу Tenet Plus L6 поступит в ближайшее время. А второй моделью марки станет более компактный кроссовер L4. К слову, ранее Kolesa.ru побывал на российской презентации паркетников нового бренда. Подробности – в нашем материале.