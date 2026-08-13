Двое из ларца, одинаковых не с лица: первый обзор кроссоверов Tenet Plus L4 и L6

Кроссоверы L4 и L6 – первые модели нового российского бренда Tenet Plus, созданного холдингом АГР совместно с китайской компанией Defetoo. На домашнем рынке эти модели известны под маркой Lepas, но теперь у них новые имена, локальная сборка и большие амбиции. Разбираемся, что это за автомобили и почему история с Tenet Plus выглядит интереснее, чем появление на рынке очередной пары кроссоверов из Поднебесной.

Что ж, российский автомобильный рынок уже превратился в место, где без блокнота и семейного древа сложно разобраться, кто кому кем приходится. Вчера у нас были Tenet, Jeland и Esteo, сегодня к ним добавился Tenet Plus, а завтра, подозреваю, появится ещё какая-нибудь автомобильная марка, которую назовут именем любимой кошки председателя совета директоров. Первенцами «Тенета с плюсом» стали среднеразмерный кроссовер L6 и более компактный L4.

При этом оба автомобиля – отнюдь не результат внезапного приступа вдохновения российских дизайнеров: их китайские братья продаются на домашнем рынке под брендом Lepas – он входит в портфель концерна Chery. То есть, перед нами довольно любопытная конструкция. Китайцы сделали машину, россияне придумали ей имя, а завод АГР должен превратить всё это в отечественный автомобиль. Получается почти как с паспортом: человек тот же, фотография та же, только место рождения теперь написано несколько иначе.

Две модели, одна идея

Tenet Plus L4 и L6 построены на модульной платформе PMA (Plus Modular Architecture) и внешне сделаны в одной дизайнерской стилистике. L4 чуть компактнее: его длина составляет 4505 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1635 мм, колёсная база – 2700 мм. Длина L6 – 4554 мм, ширина – 1852 мм, высота – 1681 мм. База при этом осталась такой же – 2700 мм, а дорожный просвет составляет 187 мм. Клиренс L4 не сообщается, но что-то мне подсказывает, что он аналогичен старшей модели.

Иными словами, разница между двумя машинами не такая уж огромная. L6 скорее выглядит как старший брат, который после университета вернулся домой, набрал пару килограммов и теперь периодически напоминает младшему, что вообще-то отвечает за семью. Но есть важный нюанс: L6 выходит на рынок с передним приводом, а позже появится и полноприводная версия – которой у L4 не будет.

Китайский леопард, русский паспорт

Внешность у Tenet Plus довольно любопытная. Особенно если знать, что оригинальный Lepas строит дизайн вокруг так называемой леопардовой эстетики. Но если в облике L4 и есть что-то от хищника, то лишь от такого, который никогда не бегал по саванне, зато отлично знает дорогу до торгового центра. У обеих машин – «двухэтажная» головная оптика, где верхние секции представляют собой ходовые огни с характерным световым рисунком кошачьего глаза.

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Между ними расположена крупная решётка радиатора с хромированной окантовкой и ромбовидным орнаментом, который сходится к центру – где расположен логотип, написанный удивительно похожим на Porsche шрифтом. Нижняя часть кузова отделана упругим чёрным пластиком, сверху – рейлинги и панорамная крыша, сзади – лаконичные фонари. Задняя стойка кузова – глухая.

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L6 смотрится серьёзнее. Решётка у него крупнее, светотехника тоже «двухэтажная», но в фарах головного света уже по два прожектора, а сзади появляется светящийся «монофонарь» и двойной стоп-сигнал в спойлере багажной двери. По бокам – хромированная окантовка стёкол, с которой модель выглядит на фоне младшей заметно взрослее. Дверные ручки у обоих автомобилей, кстати, обычные – под естественный хват.

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Это уже не просто городской кроссовер, а машина, которая явно хочет, чтобы её принимали за что-то более дорогое. Так или иначе, внешность получилась довольно элегантной и даже, я бы сказал, лаконичной. Названия оттенков кузова напоминают косметику: «Оранжевый рассвет», «Красный гранат», «Белый снег», «Северное серебро», «Чёрный бархат» и «Серый гранит». Наверняка где-то есть человек, который получает за это зарплату.

Два экрана, немного кнопок

Внутри L4 всё гораздо современнее, чем можно ожидать от автомобиля с довольно прозаичной технической начинкой. Перед глазами водителя – экран приборной панели диагональю 8,8 дюйма, а центральную консоль заменили вертикальным 13,2-дюймовым планшетом мультимедийной системы. Есть приятный момент – управление основными функциями климата организовано физическими клавишами, и это прекрасно. Особенно на фоне минимализма, который так любят китайские производители.

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В салоне хватает твёрдого пластика, зато посадка вполне удачная, а пространства на втором ряду достаточно для нормальной семейной жизни. L6 внутри интереснее – здесь есть двухзонный климат, «парящие» динамики аудиосистемы с контурной подсветкой, две площадки для смартфонов (беспроводная зарядка по-прежнему одна), иная панель приборов той же диагонали и другой руль с псевдосенсорными кнопками. Внутренние ручки по нынешней моде встроены в подлокотники – чтобы открыть дверь, нужно тянуть их вверх. В целом здесь ощутимо больше мягкого пластика, да и на ощупь все материалы чуть приятнее.

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Два мотора, два робота

С техникой Tenet Plus пошёл по довольно консервативному пути. Для L4 и переднеприводной версии L6 предлагается 1,5-литровый турбомотор с распределённым впрыском и цепным приводом ГРМ. Двигатель развивает мощность 147 лошадиных сил (крутящий момент 225 Н·м) и работает в тандеме с 6-ступенчатым роботом.

Полноприводная версия L6 получит другой турбомотор – с изменяемой геометрией лопаток турбины и непосредственным впрыском топлива. Его объём такой же – 1,5 литра, но мощность выросла на три «лошадки» – до 150 сил. Прибавка крутящего момента более значительна – 270 Н·м. К этому двигателю прилагается 7-ступенчатый робот и муфта подключения задней оси, но такую модификацию придется подождать до четвёртого квартала нынешнего года.

Стайл, Элегант и Ультра

С оснащением Tenet Plus решил не скромничать. L4 будет представлен в двух исполнениях – «Стайл» и «Элегант». Базовой версии полагаются 17-дюймовые двухцветные колёсные диски, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема с шестью динамиками, беспроводная зарядка, круиз-контроль, бесключевой доступ, шесть подушек безопасности и набор водительских ассистентов. Зимний пакет включает дистанционный запуск и прогрев салона, подогрев передних кресел, руля, ветрового стекла и форсунок омывателя. В исполнении «Элегант» добавляется панорамная крыша, система кругового обзора и расширенный перечень вспомогательной электроники.

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L6 также получит два исполнения – «Элегант» и «Ультра». В списке стандартного оснащения модели – двухзонный климат, семь подушек безопасности, система кругового обзора, круиз-контроль, беспроводная зарядка и пакет водительских ассистентов. Версия «Ультра» вдобавок предлагает 19-дюймовые колёса, панорамную крышу, электропривод багажной двери, вентиляцию передних кресел, электрорегулировку поясничной опоры водительского кресла, аудиосистему Sony с восемью динамиками, адаптивный круиз-контроль с расширенным списком электронных помощников, а также функцию интеллектуального управления дальним светом.

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А теперь о главном

Производство L4 и L6 будет организовано в России на одном из заводов, принадлежащих холдингу АГР. Кроме того, уже анонсировано расширение модельного ряда новоиспечённого бренда – в 2027 году линейка Tenet Plus пополнится неким последовательным гибридом.

Остался только один вопрос: сколько денег попросят за эти модели. Потому что пока L4 и L6 выглядят как вполне разумные автомобили, но в нынешних реалиях покупатели все чаще задаются вопросом «почему за эти деньги я должен покупать неизвестную марку?». Цены обещали озвучить до конца текущего месяца.

Если стоимость будет адекватной, Tenet Plus может оказаться одним из тех новых брендов, появление которых мы сначала воспринимаем с иронией, а через год видим эти машины на каждой парковке. Если же прайс-лист окажется слишком амбициозным, вся эта история рискует закончиться классическим китайским фокусом: дизайн симпатичный, оснащение богатое, а покупатель ушёл к конкурентам.