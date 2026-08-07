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  • «Пчёлка» вернулась и готова всех покусать: представлен новый Dodge Charger Super Bee

«Пчёлка» вернулась и готова всех покусать: представлен новый Dodge Charger Super Bee

07.08.2026 2916 4 0
«Пчёлка» вернулась и готова всех покусать: представлен новый Dodge Charger Super Bee

В США состоялась премьера бензиновой топ-версии Super Bee масл-кара Dodge Charger актуального поколения LB. Версия Super Bee ориентирована на трек, но на ней можно ездить и по дорогам общего пользования. Под капотом — 3,0-литровая рядная бензиновая «битурбошестёрка» Hurricane, форсированная до 608 л.с.

Возрождённое в прошлом году спортивное подразделение SRT Performance корпорации Stellantis продолжает на радость петролхедам в ударном темпе выпускать новинки. В семейство Dodge Charger вернулась «злая» версия Super Bee — в ближайшее время она будет самой мощной среди бензиновых Чарджеров.

Впервые название Super Bee (переводится как «супер-пчела») появилось в 1968 году на спортивной версии купе Dodge Coronet. В 1971 году имя Super Bee присвоили одной из модификаций купе Charger, затем пчелиное название сослали в Мексику для обозначения местных моделей. В 2000-х «супер-пчела» вернулась в США и с тех пор ей обозначаются спецверсии модели Charger. У седана Charger прошлого поколения версия Super Bee появилась в 2023 модельном году и была одной из прощальных.

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В актуальном поколении Чарджера версия Super Bee будет предложена как в трёх-, так и в пятидверном кузове. За основу новой «пчёлки» взята версия Scat Pack с 3,0-литровой рядной «битурбошестёркой» Hurricane (558 л.с., 720 Нм), 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» и полным приводом. На версии Super Bee 6-цилиндровый двигатель Hurricane получил более производительные турбокомпрессоры Garrett, обеспечивающие 2,1 бар избыточного давления, улучшенную систему охлаждения, модернизированную систему впуска и новую спортивную систему выхлопа с ярким звучанием. В результате пиковая мощность двигателя выросла до 608 л.с. при неизменном максимальном крутящем моменте в 720 Нм. До 60 миль/ч Charger Super Bee разгоняется за 3,6 с, четверть мили (402 м) проезжает за 11,8 с.

Снаружи версию Super Bee легко идентифицировать по характерной пчелиной графике, новому переднему бамперу с увеличенными воздухозаборниками и сильно выпяченной губе переднего сплиттера. Спойлер на багажной двери тоже крупнее, чем у версии Scat Pack. В салоне появились новые передние кресла с развитой боковой поддержкой, особая контрастная отделка, руль с меткой центрального положения и увеличенные подрулевые лепестки ручного переключения передач.

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В подвеске Dodge Charger Super Bee установлены адаптивные двухклапанные амортизаторы. Увеличена жёсткость пружин, заднего стабилизатора поперечной устойчивости и сайлент-блоков рычагов подвески. Усилены задние полуоси. В результате, как сообщают разработчики, управляемость стала точнее и чётче.

Тормоза — более мощные, чем у версии Scat Pack: «по кругу» установлены вентилируемые 406-миллиметровые диски с фиксированными суппортами Brembo (6-поршневые на передней оси, 4-поршневые на задней). 20-дюймовые кованые колёса обуты в спортивные шины Goodyear Eagle F1 Supercar 3 размерности 305/35 ZR 20.

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Среди ездовых режимов появились Drag, Track и RWD (принудительное отключение подачи мощности на переднюю ось). Функция Race Prep позволяет усилить охлаждение двигателя перед новым заездом по треку, функция Line Lock — эффектно буксовать перед резким стартом, а функция Torque Reserve обеспечивает максимально мощное и стабильное ускорение с места. Для записи заездов есть видеорегистратор со скоростью записи 60 кадров в секунду.

Цена нового Dodge Charger Super Bee пока не объявлена. Тираж будет ограниченным, но точное число запланированных к выпуску экземпляров тоже не объявлено.

купе США спортивные авто новинки лифтбек Dodge Dodge Charger
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4 комментария
08.08.2026 09:10
Alex

Франкенштейн какой-то. Дизайнеров Фиата заставили рисовать американский маскл-кар?

08.08.2026 15:00
Ярослав

Когда пчела жалит, она себя убивает.

09.08.2026 08:56
Станислав

У маскл-кара (от слово мускулы) ни одной мускулы на теле не видно. Грустное зрелище. "Какой-то прилизанный весь, напомаженный. Одним словом, румын" (с)

09.08.2026 11:01
altersin

Как же вср@то оно выглядит((
Вспоминая Челленджер - этот Чарджер даже на половину до него не дотягивает. Просто ужас.

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