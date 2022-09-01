Новинки ×
  • Прощальный укус: спецсерия Dodge Charger Super Bee с атмосферным V8 и дрэг-шинами

Прощальный укус: спецсерия Dodge Charger Super Bee с атмосферным V8 и дрэг-шинами

01.09.2022 98 0 0

Марка Dodge, входящая в состав корпорации Stellantis, представила очередную лимитированную модель из прощальной серии Last Call, посвящённой скорому окончанию выпуска культовых бензиновых моделей Charger и Challenger (им на смену придут электрические). Последний Charger Super Bee будет самым мощным в истории, его выпустят тиражом 1000 экземпляров.

 

Название серии Last Call можно перевести на русский как «последняя возможность» или «последний звонок» (имеется в виду не праздник прощания со школой, а последний звонок в театре, после которого зрителей перестают пускать в зал), в ней будут семь прощальных спецверсий моделей Charger и Challenger. На прошлой неделе представлен Challenger Shakedown, а теперь встречаем Charger Super Bee. Ещё четыре лимитированные модели дебютируют до 21 сентября, а финальную (седьмую) покажут в начале ноября в рамках тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе. Точная дата окончания производства бензиновых Charger и Challenger не названа, но 2023 модельный год, вероятно, станет для них последним, то есть дальнейших обновлений не будет, хотя производство может продолжаться и в 2024 календарном году. Электрические преемники, анонсированные концептом Dodge Charger Daytona SRT, ожидаются на рынке в 2024 году.

2007 Dodge Charger SRT8 Super Bee — первый из пчелиных Чарджеров новой волны оснащался 6,1-литровым V8 HEMI мощностью 431 л.с.
1 / 3
2007 Dodge Charger SRT8 Super Bee — первый из пчелиных Чарджеров новой волны оснащался 6,1-литровым V8 HEMI мощностью 431 л.с.
2 / 3
2007 Dodge Charger SRT8 Super Bee — первый из пчелиных Чарджеров новой волны оснащался 6,1-литровым V8 HEMI мощностью 431 л.с.
3 / 3

Название Super Bee (переводится как «супер-пчела») впервые появилось в 1968 году на спортивной версии купе Dodge Coronet — минувшей весной такая машина побывала у нас на с тесте. В 1971 году имя Super Bee присвоили одной из модификаций купе Charger, затем пчелиное название сослали в Мексику для обозначения местных моделей, а в позапрошлом десятилетии «супер-пчела» вернулась в США и с тех пор ей обозначаются спецверсии актуального седана Charger, который, напомним, выпускается аж с 2005 года.

2023 Dodge Charger Super Bee

Для моделей Super Bee всегда применялись только атмосферные моторы, эта традиция сохранена и в прощальной «пчёлке» — её сделали на базе регулярной версии Scat Pack: будет выпущено 500 машин в стандартном узком кузове (им полагается синий цвет B5 Blue) и 500 машин на базе широкофюзеляжной версии Scat Pack Widebody в пурпурно-лиловом цвете Plum Crazy.

Отдача 6,4-литрового V8 HEMI на прощальном Dodge Charger Super Bee не раскрыта, но поскольку никаких доработок по части силового агрегата не заявлено, то, скорее всего, она будет такой же, как у Charger Scat Pack — 492 л.с. и 644 Нм. Коробка передач — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат», ведущие колёса — задние.

2023 Dodge Charger Super Bee

К отличиям Super Bee от Scat Pack помимо цветов, шильдиков и наклеек с пчёлками относятся адаптивные амортизаторы со специальным режимом для дрэг-рейсинга, шины для дрэг-рейсинга (шириной 275 мм на 20-дюймовый колёсах для стандартного кузова и шириной 315 мм на 18-дюймовых колёсах для Widebody), капот с дополнительными вентиляционными отверстиями, чёрные выхлопные патрубки SRT, красные тормозные 4-поршневые тормозные суппорты Brembo.

Цены на Dodge Charger Super Bee 2023 модельного года пока не объявлены, для ориентира скажем, что Charger Scat Pack в стандартном кузове стоит от 47 780 долларов, Charger Scat Pack Widebody — от 53 475 долларов.

седан США новинки Dodge Dodge Charger

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Индекс воздушного фильтра: дорогущий оригинал в дефиците и спрос на б/у – ждем шквала угонов? Мы продолжаем наблюдение за рынком запчастей, отслеживая их доступность и динамику цен. Летний сезон, как правило, не несет радикальных перемен на рынке. А что происходит на сей раз?  Сравни... 1357 7 21 30.08.2022
Статьи / Популярные вопросы Новые правила проведения техосмотра: что перестанут проверять с 1 сентября 2022 года В начале этого года ежегодный техосмотр отменили, оставив его обязательным только при переоформлении машины или ее доработке. А с 1 сентября вступает в силу новый документ, меняющий саму пр... 15337 1 24 29.08.2022
Статьи / Интересно Neta, Skywell, Weltmeister: самые редкие китайские электромобили, которые уже купили в России Электромобили в Китае – уже давно не редкость, в отличие от России, а от россыпи имен и новинок на любом китайском автосалоне разбегаются глаза. Впрочем, даже у нас есть не только те, кто не... 1595 1 1 26.08.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 17008 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 12298 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 8177 10 41 13.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings