Прощальный укус: спецсерия Dodge Charger Super Bee с атмосферным V8 и дрэг-шинами

Марка Dodge, входящая в состав корпорации Stellantis, представила очередную лимитированную модель из прощальной серии Last Call, посвящённой скорому окончанию выпуска культовых бензиновых моделей Charger и Challenger (им на смену придут электрические). Последний Charger Super Bee будет самым мощным в истории, его выпустят тиражом 1000 экземпляров.

Название серии Last Call можно перевести на русский как «последняя возможность» или «последний звонок» (имеется в виду не праздник прощания со школой, а последний звонок в театре, после которого зрителей перестают пускать в зал), в ней будут семь прощальных спецверсий моделей Charger и Challenger. На прошлой неделе представлен Challenger Shakedown, а теперь встречаем Charger Super Bee. Ещё четыре лимитированные модели дебютируют до 21 сентября, а финальную (седьмую) покажут в начале ноября в рамках тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе. Точная дата окончания производства бензиновых Charger и Challenger не названа, но 2023 модельный год, вероятно, станет для них последним, то есть дальнейших обновлений не будет, хотя производство может продолжаться и в 2024 календарном году. Электрические преемники, анонсированные концептом Dodge Charger Daytona SRT, ожидаются на рынке в 2024 году.

2007 Dodge Charger SRT8 Super Bee — первый из пчелиных Чарджеров новой волны оснащался 6,1-литровым V8 HEMI мощностью 431 л.с. 1 / 3 2007 Dodge Charger SRT8 Super Bee — первый из пчелиных Чарджеров новой волны оснащался 6,1-литровым V8 HEMI мощностью 431 л.с. 2 / 3 2007 Dodge Charger SRT8 Super Bee — первый из пчелиных Чарджеров новой волны оснащался 6,1-литровым V8 HEMI мощностью 431 л.с. 3 / 3

Название Super Bee (переводится как «супер-пчела») впервые появилось в 1968 году на спортивной версии купе Dodge Coronet — минувшей весной такая машина побывала у нас на с тесте. В 1971 году имя Super Bee присвоили одной из модификаций купе Charger, затем пчелиное название сослали в Мексику для обозначения местных моделей, а в позапрошлом десятилетии «супер-пчела» вернулась в США и с тех пор ей обозначаются спецверсии актуального седана Charger, который, напомним, выпускается аж с 2005 года.



2023 Dodge Charger Super Bee

Для моделей Super Bee всегда применялись только атмосферные моторы, эта традиция сохранена и в прощальной «пчёлке» — её сделали на базе регулярной версии Scat Pack: будет выпущено 500 машин в стандартном узком кузове (им полагается синий цвет B5 Blue) и 500 машин на базе широкофюзеляжной версии Scat Pack Widebody в пурпурно-лиловом цвете Plum Crazy.



Отдача 6,4-литрового V8 HEMI на прощальном Dodge Charger Super Bee не раскрыта, но поскольку никаких доработок по части силового агрегата не заявлено, то, скорее всего, она будет такой же, как у Charger Scat Pack — 492 л.с. и 644 Нм. Коробка передач — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат», ведущие колёса — задние.

2023 Dodge Charger Super Bee

К отличиям Super Bee от Scat Pack помимо цветов, шильдиков и наклеек с пчёлками относятся адаптивные амортизаторы со специальным режимом для дрэг-рейсинга, шины для дрэг-рейсинга (шириной 275 мм на 20-дюймовый колёсах для стандартного кузова и шириной 315 мм на 18-дюймовых колёсах для Widebody), капот с дополнительными вентиляционными отверстиями, чёрные выхлопные патрубки SRT, красные тормозные 4-поршневые тормозные суппорты Brembo.



Цены на Dodge Charger Super Bee 2023 модельного года пока не объявлены, для ориентира скажем, что Charger Scat Pack в стандартном кузове стоит от 47 780 долларов, Charger Scat Pack Widebody — от 53 475 долларов.

