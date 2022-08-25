Dodge прощается с маслкаром Challenger: дебютировала спецверсия Shakedown

Бренд Dodge входит в состав автогиганта Stellantis. Компания выпускает модель Challenger с 1970 года (производство шло с перерывами). Актуальное поколение появилось в 2008-ом, обновление этот автомобиль пережил в 2015 году. Согласно статистике Carsalesbase, в прошлом году дилеры в США реализовали 54 314 единиц Dodge Challenger, этот результат на 2,6% больше, чем в 2020-ом. В текущем году у маслкара отрицательная динамика: за первый квартал американцы купили 11 124 шт., что на 26,3% меньше, чем в январе-марте предыдущего года.



На фото: Dodge Challenger Shakedown

Как Kolesa.ru сообщал ранее, 2023 модельный год станет последним для актуальных соплатформенных седана Charger и купе Challenger с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Им на смену придут модели с электрическими силовыми установками. При этом в компании решили торжественно проводить бензиновые автомобили: Dodge пообещал выпустить семь прощальных спецверсий Charger и Challenger.



На фото: концепт Dodge Shakedown Challenger, представленный в 2016 году

Каждая из анонсированных спецверсий посвящена «историческим предкам» и получит таблички с надписью Last Call (с английского в контексте можно перевести как «последняя возможность). Теперь Dodge рассказал подробнее о первой из семёрки: речь идёт о купе Dodge Challenger Shakedown. Эта лимитированная серия стала отсылкой к концепту Shakedown Challenger, который был представлен в рамках тюнинг-шоу SEMA в 2016 году.



У половины автомобилей этой спецверсии стандартная ширина и серый цвет кузова, оставшаяся часть получила расширенные колёсные арки и чёрный кузов. Все Challenger Shakedown снабдили капотом с воздухозаборником Mopar, кроме того, по его капоту проходит извилистая чёрно-красная линия, а на кузове есть различные шильдики, демонстрирующие принадлежность к спецверсии.



Ещё «прощальная» версия купе получила чёрные колёсные диски размером 20 дюймов (у машин с расширенными колёсными арками катки созданы из углеволокна), а также тормоза Brembo с красными суппортами.

В салоне тоже есть несколько отличий, они включают в себя комбинированную отделку сидений из чёрной кожи и алькантары с контрастной красной прострочкой. Декор яркого цвета виден также в оформлении передней панели, рулевого колеса, дверей, центральной консоли и т.д. Помимо этого, у автомобиля красные ремни безопасности.



На фото: салон Dodge Challenger Shakedown

Техника у Dodge Challenger Shakedown осталась без изменений – речь идёт 485-сильном двигателе V8 объёмом 6,4 литра. Тираж этой лимитированной серии составляет 1000 экземпляров (из них у 500 машин расширенные колёсные арки). Цены производитель пока не рассекретил, их обнародуют в октябре, когда стартует приём заказов.

Отметим, Dodge намерен рассекретить ещё пять спецверсий Charger/Challenger до 21 сентября. При этом дебют последней прощальной серии пройдёт в ноябре текущего года в рамках выставки SEMA в Лас-Вегасе.

