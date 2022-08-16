Сюрпризы от Dodge: кабриолет Challenger и возвращение монструозного Durango SRT Hellcat

2023 модельный год станет последним для соплатформенных седана Charger и купе Challenger, разработанных ещё в эпоху корпорации DaimlerChrysler (Charger выпускается с 2005 года, Challenger — с 2008-го), но при этом Stellantis пока не называет дату окончания их производства (напомним, кто календарный и модельный годы в США почти никогда не совпадают).
На смену этим заслуженным бензиновым моделям придут электрические, а бензиновые проводят с почестями. Dodge выпустит сразу семь спецверсий Charger и Challenger, посвящённых исторически предкам и снабжённых табличками с надписью Last Call, что переводится на русский как «последний звонок». Подробности об этих семи моделях будут опубликованы позже.
Между тем сегодня американские дилеры Dodge впервые начали принимать заказы на кабриолет на базе Challenger — это не заводская модель, а конверсия от заслуженного ателье Drop Top Custom, которое уже 46 лет режет крыши Доджам и делает это мастерски. Мягкий верх снабжён гидравлическим приводом, отсек для его хранения в сложенном виде довольно компактный — 80% исходного объёма багажника по-прежнему доступны для вещей. Стоит конверсия довольно дорого — 25 999 долларов плюс машина-донор, а именно купе Dodge Challenger в версиях R/T, R/T Scat Pack и SRT. Заказ у дилера Dodge предполагает, что под нож пойдёт новая машина, но в самом ателье Drop Top Custom готовы сделать конверсию и из подержанных экземпляров Challenger, переделка займёт 8-10 недель.
С сентября дилеры Dodge возобновят приём заказов на самую мощную версию кроссовера Durango — SRT Hellcat. Премьера Durango SRT Hellcat состоялась летом 2020 года как автомобиля 2021 модельного года, на 2022-й выпуск продлевать не стали, но после многочисленных просьб клиентов, жаждущих заполучить суперкроссовер в свою коллекцию, руководство Stellantis решило вернуть Durango SRT Hellcat в оборот на 2023 модельный год. Технически и визуально модель никак не изменилась, под капотом — легендарный компрессорным 6,2-литровый V8 HEMI, выдающий максимальные 720 л.с. С такой отдачей Durango SRT Hellcat заслуженно считается самым мощным стоковым SUV в мире, даже представленный в феврале люксовый Aston Martin DBX707 слабее — «всего» 707 л.с. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Durango SRT Hellcat разгоняется за 3,5 с, максимальная скорость — 290 км/ч.
Наконец, Dodge расширил ассортимент каталога запчастей Direct Connection, предназначенных для улучшения динамических характеристик серийных моделей и превращения их в гоночные (в основном для дрэг-рейсинга): например, теперь в нём есть углепластиковые детали от тюнинг-ателье SpeedKore и даже целый углепластиковый кузов для Dodge Charger 1970 года от Finale Speed.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться