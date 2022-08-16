Сюрпризы от Dodge: кабриолет Challenger и возвращение монструозного Durango SRT Hellcat

В рамках мероприятия Dodge Speed Week в Понтиаке (США, штат Мичиган) марка Dodge, входящая в состав корпорации Stellantis, анонсировала прощальные версии моделей Charger и Challenger, представила кабриолет Challenger Convertible, который впервые можно заказать непосредственно у дилеров Dodge, и сообщила, что «по заявкам трудящихся» продлила жизнь самому мощному серийному SUV в мире.

2023 модельный год станет последним для соплатформенных седана Charger и купе Challenger, разработанных ещё в эпоху корпорации DaimlerChrysler (Charger выпускается с 2005 года, Challenger — с 2008-го), но при этом Stellantis пока не называет дату окончания их производства (напомним, кто календарный и модельный годы в США почти никогда не совпадают).

Dodge Charger и Dodge Challenger

На смену этим заслуженным бензиновым моделям придут электрические, а бензиновые проводят с почестями. Dodge выпустит сразу семь спецверсий Charger и Challenger, посвящённых исторически предкам и снабжённых табличками с надписью Last Call, что переводится на русский как «последний звонок». Подробности об этих семи моделях будут опубликованы позже.



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Между тем сегодня американские дилеры Dodge впервые начали принимать заказы на кабриолет на базе Challenger — это не заводская модель, а конверсия от заслуженного ателье Drop Top Custom, которое уже 46 лет режет крыши Доджам и делает это мастерски. Мягкий верх снабжён гидравлическим приводом, отсек для его хранения в сложенном виде довольно компактный — 80% исходного объёма багажника по-прежнему доступны для вещей. Стоит конверсия довольно дорого — 25 999 долларов плюс машина-донор, а именно купе Dodge Challenger в версиях R/T, R/T Scat Pack и SRT. Заказ у дилера Dodge предполагает, что под нож пойдёт новая машина, но в самом ателье Drop Top Custom готовы сделать конверсию и из подержанных экземпляров Challenger, переделка займёт 8-10 недель.



Dodge Durango SRT Hellcat

С сентября дилеры Dodge возобновят приём заказов на самую мощную версию кроссовера Durango — SRT Hellcat. Премьера Durango SRT Hellcat состоялась летом 2020 года как автомобиля 2021 модельного года, на 2022-й выпуск продлевать не стали, но после многочисленных просьб клиентов, жаждущих заполучить суперкроссовер в свою коллекцию, руководство Stellantis решило вернуть Durango SRT Hellcat в оборот на 2023 модельный год. Технически и визуально модель никак не изменилась, под капотом — легендарный компрессорным 6,2-литровый V8 HEMI, выдающий максимальные 720 л.с. С такой отдачей Durango SRT Hellcat заслуженно считается самым мощным стоковым SUV в мире, даже представленный в феврале люксовый Aston Martin DBX707 слабее — «всего» 707 л.с. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Durango SRT Hellcat разгоняется за 3,5 с, максимальная скорость — 290 км/ч.



Наконец, Dodge расширил ассортимент каталога запчастей Direct Connection, предназначенных для улучшения динамических характеристик серийных моделей и превращения их в гоночные (в основном для дрэг-рейсинга): например, теперь в нём есть углепластиковые детали от тюнинг-ателье SpeedKore и даже целый углепластиковый кузов для Dodge Charger 1970 года от Finale Speed.

