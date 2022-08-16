Новинки ×
  • Сюрпризы от Dodge: кабриолет Challenger и возвращение монструозного Durango SRT Hellcat

Сюрпризы от Dodge: кабриолет Challenger и возвращение монструозного Durango SRT Hellcat

16.08.2022 134 0 0

В рамках мероприятия Dodge Speed Week в Понтиаке (США, штат Мичиган) марка Dodge, входящая в состав корпорации Stellantis, анонсировала прощальные версии моделей Charger и Challenger, представила кабриолет Challenger Convertible, который впервые можно заказать непосредственно у дилеров Dodge, и сообщила, что «по заявкам трудящихся» продлила жизнь самому мощному серийному SUV в мире.

 

2023 модельный год станет последним для соплатформенных седана Charger и купе Challenger, разработанных ещё в эпоху корпорации DaimlerChrysler (Charger выпускается с 2005 года, Challenger — с 2008-го), но при этом Stellantis пока не называет дату окончания их производства (напомним, кто календарный и модельный годы в США почти никогда не совпадают).

Dodge Charger и Dodge Challenger

На смену этим заслуженным бензиновым моделям придут электрические, а бензиновые проводят с почестями. Dodge выпустит сразу семь спецверсий Charger и Challenger, посвящённых исторически предкам и снабжённых табличками с надписью Last Call, что переводится на русский как «последний звонок». Подробности об этих семи моделях будут опубликованы позже.

Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody Convertible
1 / 4
Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody Convertible
2 / 4
Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody Convertible
3 / 4
Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody Convertible
4 / 4

Между тем сегодня американские дилеры Dodge впервые начали принимать заказы на кабриолет на базе Challenger — это не заводская модель, а конверсия от заслуженного ателье Drop Top Custom, которое уже 46 лет режет крыши Доджам и делает это мастерски. Мягкий верх снабжён гидравлическим приводом, отсек для его хранения в сложенном виде довольно компактный — 80% исходного объёма багажника по-прежнему доступны для вещей. Стоит конверсия довольно дорого — 25 999 долларов плюс машина-донор, а именно купе Dodge Challenger в версиях R/T, R/T Scat Pack и SRT. Заказ у дилера Dodge предполагает, что под нож пойдёт новая машина, но в самом ателье Drop Top Custom готовы сделать конверсию и из подержанных экземпляров Challenger, переделка займёт 8-10 недель.

Dodge Durango SRT Hellcat

С сентября дилеры Dodge возобновят приём заказов на самую мощную версию кроссовера Durango — SRT Hellcat. Премьера Durango SRT Hellcat состоялась летом 2020 года как автомобиля 2021 модельного года, на 2022-й выпуск продлевать не стали, но после многочисленных просьб клиентов, жаждущих заполучить суперкроссовер в свою коллекцию, руководство Stellantis решило вернуть Durango SRT Hellcat в оборот на 2023 модельный год. Технически и визуально модель никак не изменилась, под капотом — легендарный компрессорным 6,2-литровый V8 HEMI, выдающий максимальные 720 л.с. С такой отдачей Durango SRT Hellcat заслуженно считается самым мощным стоковым SUV в мире, даже представленный в феврале люксовый Aston Martin DBX707 слабее — «всего» 707 л.с. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Durango SRT Hellcat разгоняется за 3,5 с, максимальная скорость — 290 км/ч.

Наконец, Dodge расширил ассортимент каталога запчастей Direct Connection, предназначенных для улучшения динамических характеристик серийных моделей и превращения их в гоночные (в основном для дрэг-рейсинга): например, теперь в нём есть углепластиковые детали от тюнинг-ателье SpeedKore и даже целый углепластиковый кузов для Dodge Charger 1970 года от Finale Speed.

купе кабриолет седан кроссовер спортивные авто тюнинг новинки Dodge Dodge Challenger Dodge Charger Dodge Durango

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Где и как можно ездить на мопедах, скутерах и электросамокатах, а что им запрещено Мощные электросамокаты, которых становится все больше, возродили в умах пешеходов и водителей вопрос: за что их можно ненавидеть официально, а за что только лично? Иными словами, где они мог... 297 1 3 15.08.2022
Статьи / Близко и дешевле: какие новинки, не попавшие в Россию, можно купить за рубежом Было бы не совсем правильно утверждать, что текущий год должен был стать очень богатым на премьеры, но кое-что новое появиться должно было обязательно. И некоторые производители уже начали п... 1774 5 23 15.08.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Renault Arkana В 2010-х в Renault решились на расширение модельного ряда кроссоверов новой неординарной моделью. Концепция доступного автомобиля в модном формате кросс-купе на проверенной платформе казалас... 7125 20 1 14.08.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 15984 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 11450 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Несущий кузов, 8,5 с до сотни и 28 л на 100 км: опыт владения Dodge Coronet Super Bee 1969 Американские масл-кары в нашей стране знают в основном по паре-тройке массовых, раскрученных в кино моделей. Однако это лишь небольшая часть огромного сегмента машин 60-70-х, большинство из... 8357 2 23 24.03.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings