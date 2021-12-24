Новый каталог тюнинга Mopar для Dodge Challenger: до 897 л.с. с заводской гарантией

Руководство Stellantis приговорило мощные версии Dodge Challenger к отставке в 2023 году , им на смену придёт некий электрический спорткар, но у петролхедов ещё есть время насладиться живой американской легендой и как следует её прокачать. Mopar (подразделение запчастей и аксессуаров корпорации Stellantis) выпустил большой каталог деталей для тюнинга маслкара, из которых при желании можно даже собрать машину целиком.

Новое в данном случае — это хорошо забытое старое: в 1974 году тогдашняя корпорация Chrysler и Mopar «по просьбе трудящихся» выпустили каталог запчастей Direct Connection для улучшения динамических характеристик серийных моделей и превращения их в гоночные (в основном для дрэг-рейсинга), а в 1987 году программа заводского тюнинга была переименована в Mopar Performance и была рассчитана в основном на простых автолюбителей, а не гонщиков. Теперь же решено вернуться к истокам и перезапустить программу Direct Connection: опубликован многостраничный каталог для различных модификаций актуального Dodge Challenger, как дорожных, так и гоночных.

Дрэговый Challenger можно целиком собрать из деталей этого каталога: есть «голый» кузов с интегрированным в него каркасом безопасности, несколько вариантов двигателей (в том числе легендарный 7,0-литровый Hellephant мощностью свыше 1000 л.с.), гоночная 4-ступенчатая АКП, гоночная подвеска, тормоза, шины, панель приборов, сиденья и проч. — бери, собирай и гоняйся, были бы время и деньги.



Нам же интересней предложения по доработке дорожных машин из линейки Hellcat с компрессорным 6,2-литровым V8 и 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Например, для «автомата» можно заказать усиленный гидротраснформатор, который позволяет передавать больший крутящий момент и при этом обеспечивает более быстрый старт с места.



Для топ-версии Hellcat Redeye, которая в стоке имеет 808 л.с., предлагается два варианта форсировки двигателя — до 852 л.с. на Stage I и до 897 л.с. на Stage II, причём такой прирост достигается без существенный изменений в конструкции, в основном за счёт сниженного сопротивления на впуске и новой программы управления.

К прокачанному двигателю и коробке имеет смысл прикупить усиленные коленвал и полуоси из того же каталога, дифференциал с более «короткой» главной передачей для более резвого ускорения, распорки для кузова и, пожалуй, крутые фары со сквозными отверстиями для облегчения «дыхания» двигателя.



Кроме того, в каталоге есть отдельные детали для модернизации двигателя (поршни, шатуны, распредвалы и т.д.), комплекты для апгрейда кузова (widebody-обвес, «дырявые» капоты, наклейки и проч.), дополнительные приборы, детали для улучшения характеристик подвески. Полный каталог доступен по ссылке.

Для установки деталей из каталога Direct Connection в следующем году в США заработает специализированная дилерская сеть Dodge Power Brokers: на установленные у таких дилеров детали даётся гарантия два года без ограничения пробега. Но можно, конечно, заниматься инсталляцией самому — энтузиастам обещана горячая линия поддержки и подробные инструкции.



Добавим, что по итогам первых трёх кварталов этого года Dodge Challenger стал самым продаваемым спорткаром в США: реализовано 44 142 экземпляра, на 15% больше, чем с января по сентябрь 2020-го. Основные конкуренты отстают: Ford Mustang разошёлся тиражом 41 065 шт. (-14%), Chevrolet Camaro — 15 084 шт. (-32%).

