Бешеный слон: Dodge Super Charger готов поделиться 1000-сильным двигателем со всеми желающими

Бешеный слон: Dodge Super Charger готов поделиться 1000-сильным двигателем со всеми желающими

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Марка Dodge представила на выставке SEMA рестомод Super Charger с 7,0-литровым компрессорным V8. Автомобиль построен в единственном экземпляре, но его двигатель Hellephant скоро появится в каталоге Mopar.

Dodge Charger первого поколения настолько популярен у любителей тюнинга, что найти стоковую комплектную машину на вторичном рынке почти нереально. Даже сам производитель охотно участвует в кастомизации американского классика: в этом году на тюнинг-шоу SEMA Dodge выкатил рестомод на базе Чарджера 1968 года выпуска и использовал его как витрину для демонстрации двигателя Hellephant, название которого можно перевести на русский как «бешеный слон».

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Hellephant – очередная эволюция хорошо знакомого любителям американских маслкаров двигателя 6.2 HEMI. На купе Dodge Demon он выдавал 852 л.с., а под капотом концепт-кара Dodge Super Charger – 1014 л.с.! Крутящий момент вырос с 1044 до 1288 Нм. Существенный рост отдачи стал возможен благодаря увеличению рабочего объема до 7,0 л, установке более высокопроизводительного винтового компрессора и новой программе управления. В паре с этим мотором на концепте установлена 6-ступенчатая «механика» T-6060 от Dodge Challenger SRT Hellcat.

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Кузов, как и положено рестомоду, представляет собой гармоничный сплав классического стиля и современных комплектующих. Детали интерьера, колёса и светотехника позаимствованы у Challenger SRT Hellcat, но вместо задних фонарей – четыре выхлопных патрубка от кроссовера Alfa Romeo Stelvio. С кузова, обшитого оригинальными фиберглассовыми панелями, убраны дверные ручки, зеркала заднего вида – от купе Plymouth Duster 1971 года (не путать с одноимённым современным кроссовером Renault!). Довершают образ светящиеся эмблемы со слоном на руле и крышке заправочной горловины.

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Dodge Super Charger отработает положенное на выставке, после чего отправится в запасники FCA, где, вероятно, будет пылиться до скончания века, а вот двигатель Hellephant уже в первом квартале следующего года появится в каталоге запчастей Mopar, то есть всего в несколько кликов его в комплекте со всем навесным оборудованием сможет заказать любой желающий и установить в своём гараже на подходящий автомобиль. FCA сообщает, правада, что Hellephant подходит только для легковых автомобилей и внедорожников, выпущенных до 1976 года, но можете не сомневаться, найдутся десятки умельцев, которые запихнут «слона» в современные купе Challenger, седан Charger и внедорожник Jeep Grand Cherokee. Последний, к слову, умельцы из Hennessey Performance недавно уже снабдили раскочегаренным до 1217 л.с. мотором 6.2 HEMI, причём обошлись они без увеличения рабочего объёма.

Теги: Новинки , Тюнинг , Mopar , SEMA , двигатель , маслкар , маслкары , Dodge
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