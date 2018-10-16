Jeep Trackhawk HPE1200: ещё один самый быстрый SUV в мире

Jeep Trackhawk HPE1200: ещё один самый быстрый SUV в мире

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Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance продолжает выжимать соки из самого мощного в мире серийного внедорожника – Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Новый пакет доработок, поднимающий отдачу 6,2-литрового V8 до 1217 л.с., превращает Trackhawk ещё и в самый быстрый дорожный SUV на планете.

Постоянные посетители сайта Колёса.ру наверняка помнят, что недавно у нас уже была заметка про самый быстрый SUV в мире: в сентябре этот почетный ярлык присвоила себе британская фирма Lister, сумевшая раскочегарить кроссовер Jaguar F-Pace до 322 км/ч, то есть определение «быстрый» было привязано к максимальной скорости.

У Hennessey Performance другая система ценностей: американцы утверждают, что их Jeep Trackhawk HPE1200 – самый быстрый в разгоне с 0 до 60 миль/ч (96,56 км/ч): у прокачанного внедорожника на специальных дрэговых шинах Nitto 555R на это уходит 2,3 с. Но и по «максималке» Trackhawk HPE1200 как минимум не хуже Листера: Hennessey обещает более 200 миль/ч, то есть те же 322 км/ч. Что до абсолютного рекорда максимальной скорости в классе SUV, то он по-прежнему принадлежит кроссоверу Nissan Qashqai с форсированным до 2000 л.с. двигателем от Nissan GT-R – 382 км/ч, но это, в сущности, трековая, а не дорожная машина, разработанная британским тюнинг-ателье Severn Valley Motorsport.

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На Jeep Trackhawk HPE1200 можно вполне ездить каждый день на работу, если, конечно, не жалко денег на бензин и ограниченного ресурса двигателя: производитель дает гарантию в один год либо 12 000 миль пробега (19 312 км). В стоке бензиновый 6,2-литровый V8 HEMI выдает 717 л.с., а после «прокачки» – 1217 л.с. Крутящий момент увеличился с 875 до 1356 Нм. Столь огромный скачок в отдаче стал возможен благодаря новой высокопроизводительной «мясорубке» объемом 4,5 л, доработанным головкам блока цилиндров, кованым поршням и шатунам, новой топливной системе, новым системам впуска и выпуска, оригинальной программе управления.

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Всего в Hennessey Performance планируют выпустить 24 внедорожника Trackhawk HPE1200 стоимостью 179 000 долларов каждый. Для сравнения скажем, что стоковый Jeep Grand Cherokee Trackhawk стоит в США от 86 200 долларов. Заводской Trackhawk с июня этого года продаётся и в России: от 8 200 000 рублей. Актуальные предложения от дилеров смотрите в нашем каталоге новых автомобилей.

Теги: Новинки , Рекорды , Тюнинг , Hennessey , Hennessey Performance , американские внедорожники , внедорожник , внедорожники , джип , Grand Cherokee , Jeep
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