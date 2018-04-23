Nissan Qashqai-R с 2000-сильным мотором разогнали до невероятной скорости

И вышло, надо сказать, дико. Стоковый мотор GT-R с индексом VR38DETT известен своей прочностью и живучестью, и специалисты Severn Valley Motorsport его как следует «прокачали», повысив мощность с 600 до 2 000 лошадиных сил.
Список доработок не разглашается, но по опубликованным фотографиям видно, что воздух в мотор нагнетают две большие «улитки» компании Extreme Turbo Systems, также используется интеркулер этой фирмы, а на впуске стоят два «нулевика» K&N. Чудовищную мощность на колёса передаёт коробка передач компании Albins, о чём тюнеры написали на своей страничке в Facebook.
После установки в салон кроссовера каркаса безопасности и демонтажа всего лишнего, что может помешать как следует разогнать автомобиль, компания провела рекордный заезд, разогнав его до 382,7 километров в час. Правда, официально оформлять результат тюнеры пока не стали, да и показать нам видеозапись с рекордного заезда ателье пока не спешит. Возможно, что на данный момент идёт его монтаж, но тогда зачем было раньше времени раскрывать все карты?
Тем не менее, по данным Severn Valley Motorsport, такой результат позволяет их автомобилю опережать на дистанции в две мили не только 2 000-сильный Toyota Land Cruiser, который до этого считался самым быстрым внедорожником в мире, но и такие гиперкары, как Koenigsegg Agera RS и One:1, а также Lamborghini Huracan и McLaren 720S.
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