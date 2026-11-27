Японская марка Honda начала выпускать Integra ещё в 1985 году (также продавалась под названиями Acura Integra и Acura RSX), а завершилось производство этой модели в 2006-ом. Пресс-служба бренда Acura (принадлежит Хонде и нацелен главным образом на американский рынок) рассказала о возрождении имени в 2021 году. Премьера новинки прошла весной 2022-го, а топовая версия под названием Acura Integra Type S пополнила семейство весной 2023 года.

На фото: Acura Integra Type S

На ключевом для модели рынке, в США, продажи на сегодняшний день идут неплохо. За первые десять месяцев 2026-го местные дилеры реализовали 22 196 экземпляров, что на 34,4% больше, чем в январе-октябре прошлого года. В ближайшее время география этой модели расширится: спортивные лифтбеки отправятся на родину марки.

О том, что Honda намерена начать отправлять некоторые свои модели американского производства на японский рынок, стало известно в начале марта 2026-го. Причём сразу было известно о том, что лифтбек Acura поедет только в одной версии – топовой Integra Type S. Теперь в пресс-службе компании назвали дату старта продаж этой модели в Японии – до дилеров машины доберутся к 18 декабря.

Производство таких пятидверок под японской маркой налажено на предприятии компании, расположенном в Мэрисвилле (штат Огайо), а двигатели K20C для них выпускаются на моторном заводе, который находится в городе Анна (тоже в штате Огайо). Отметим, модернизировать машины не стали: на родной для марки рынок отправятся Integra Type S с левым расположением руля.

Под капотом у спортивногно лифтбека с приставкой Type S находится 2,0-литровая бензиновая турбочетвёрка, максимальная отдача которой составляет 324 л.с. при 6500 об/мин, а крутящий момент – 420 Нм при 2600-4000 об/мин. Этот двигатель работает в паре только с шестиступенчатой механической коробкой передач, а привод может быть исключительно передним, тягу помогает контролировать самоблокирующийся дифференциал.

Автомобилю достались 19-дюймовые колёсные диски, обутые в летние шины Michelin Pilot Sport 4S 265/30ZR19, а также красные тормозные суппорты Brembo (диаметр передних тормозных дисков равен 350 мм, задних – 305 мм). Подвеска у Acura Integra Type S пружинная с адаптивными амортизаторами, передняя – типа McPherson с отдельными поворотными кулаками, задняя – многорычажка.

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Как оказалось, модель планируется реализовать в Японии лимитированным тиражом, который будет насчитывать всего 250 экземпляров. Стоимость Acura Integra Type S уже известна: на домашнем для бренда рынке за спортивный лифтбек попросят не менее 8 998 000 иен, что эквивалентно примерно 4,63 млн рублей по текущему курсу.

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Отметим, на производственной «родине» Acura Integra Type S недавно обрела ретроспективную версию Heritage Edition, которая призвана отдать дань уважения культовой «четырёхглазой» Integra Type R поколения DC2. Тираж этой серии ограничен 700 экземплярами.