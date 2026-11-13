Acura Integra Type S обрела ретроспективную версию в честь предка Type R поколения DC2

В 2027 модельном году спортивный лифтбек Acura Integra Type S будет предлагаться в лимитированном исполнении Heritage Edition, посвящённом культовой «четырёхглазой» Acura Integra Type R поколения DC2. Завод Honda в Мэрисвилле (США, штат Огайо) изготовит только 700 экземпляров Acura Integra Type S Heritage Edition.

Актуальный пятидверный лифтбек Acura Integra Type S выпускается с 2023 года, он является техническим клоном Honda Civic Type R, но имеет более агрессивный дизайн и более дорогую отделку. Спецверсия Heritage Edition отдаёт дань уважения трёхдверной Acura Integra Type R поколения DC2, которая официально предлагалась в США в 1997, 1998, 2000 и 2001 модельных годах.

На других рынках Integra Type R поколения DC2 продавалась под маркой Honda, в том числе с более традиционным дизайном передка, то есть с прямоугольными фарами вместо четырёх круглых, но именно Acura Integra Type R была только «четырёхглазой». Сегодня Integra Type R высоко ценится коллекционерами как образцовый спорткар своей эпохи — облегчённый кузов, тщательно настроенная подвеска и высокооборотный 1,8-литровый бензиновый «атмосферник» ручной сборки (в США он выдавал 198 л.с.).

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Acura Integra Type S Heritage Edition роднит с историческим предком ярко жёлтый цвет кузова Blazing Phoenix Yellow (на Acura Integra Type R похожий цвет предлагался только в 2001 модельном году) и титановый набалдашник рычага переключения коробки передач. Другие внешние особенности версии Heritage Edition — чёрные эмблемы и 19-дюймовые легкосплавные колёса медного цвета, другие особенности интерьера — чёрная отделка салона с контрастной жёлтой прострочкой.

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Техническая начинка у версии Heritage Edition стандартная: 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» K20C1 выдаёт максимальные 324 л.с. при 6500 об/мин и 420 Нм при 2600-4000 об/мин. Коробка передач — только 6-ступенчатая «механика», привод — только передний, контролировать тягу помогает самоблокирующийся дифференциал.

Все версии Acura Integra Type S в 2027 модельном году получили улучшенную отделку салона с более тщательным вниманием к деталям, функцию запоминания настроек водительского кресла и функцию запоминания последнего состояния системы автоматического удержания автомобиля на месте (называется Auto Brake Hold и позволяет не держать ногу на педали тормоза в пробках и на светофорах).

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Acura Integra Type S Heritage Edition 2027 модельного года стоит в США от 58 295 долларов, тогда как регулярная Integra Type S 2027 модельного года — от 55 995 долларов.