Scout Motors начала пусконаладочное производство внедорожника Traveler и пикапа Terra

Американская компания Scout Motors, принадлежащая концерну Volkswagen, объявила о том, что её построенный с нуля завод в городе Блайтвуд (штат Южная Каролина) приступил к пусконаладочному производству рамных внедорожника Traveler и пикапа Terra. Полноценное серийное производство должно начаться до конца 2027 года, поставки клиентам — в 2028 году.

Scout Motors — один из самых амбициозных и рискованных проектов концерна Volkswagen за последние годы. Он был затеян с целью покорения Америки, когда она ещё крепко сидела на экоповестке и, казалось, электромобили здесь скоро будут доминировать на рынке, а традиционные бензиновые модели будут уделом ретроградов и маргиналов.

Напомним, что с 1960 по 1980 год в США имя Scout носило семейство внедорожников и пикапов компании International Harvester, которая в 1986 году в результате затяжного финансового кризиса была преобразована в Navistar International. В 2020 году началось поглощение Navistar International концерном Volkswagen (сделка была закрыта в 2021 году), в результате которого она вошла в состав грузовой группы Traton (в эту же группу входят MAN и Scania).

Scout Traveler и Scout Terra

О желании возродить марку Scout концерн Volkswagen заявил в 2022 году — тогда предполагалось, что она будет выпускать только электромобили, но начавшееся в 2023 году глобальное замедление спроса на электромобили побудило Volkswagen изменить планы. Премьера прототипов Scout Traveler и Scout Terra состоялась в октябре 2024 года — к этому моменту они уже были заявлены не только как электромобили, но и как plug-in гибриды последовательного типа.

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Строительство собственного завода Scout Motors в штате Южная Каролина началось в феврале 2024 года. Плановая мощность завода — 200 000 машин в год, штат сотрудников — порядка 4000 человек, общий объём инвестиций в эту площадку превысил 2 млрд долларов. Завода Scout Motors рассчитан на производство полного цикла, со сваркой и окраской, но штамповочного цеха здесь нет, кузовные детали будут приходить сюда от поставщиков. Сейчас завод как раз отлаживает процессы сварки и окраски, собирает опытные образцы Traveler и Terra. Подготовительный этап должен завершиться в 2027 году, но точные сроки пока не названы. В 2028 году должны начаться полноценные продажи Traveler и Terra и их поставки клиентам.

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Scout Traveler (габаритная длина — 5281 мм, колёсная база — 3058 мм) и Scout Terra (габаритная длина — 5822 мм, колёсная база — 3774 мм) базируются на собственной рамной платформе с 800-вольтовой электрической архитектурой, эту платформу концерну Volkswagen помогла разработать австрийская компания Magna Steyr. Передняя подвеска — независимая, с размыкаемым стабилизатором поперечной устойчивости, сзади установлен неразрезной мост. Колёса вращают только электромоторы. Небольшой бензиновый двигатель у plug-in гибридных версий расположен в заднем свесе, он механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею.

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Характеристики электромоторов и бензинового двигателя пока не раскрыты, но обещан разгон до 60 миль/ч за 3,5 с. Ёмкость тяговой батареи у электрических версий составит 120-130 кВт·ч, у гибридных — 60-70 кВт·ч. Расчётный максимальный запас хода на одной зарядке у электрических версий — 563 км. Гибридные версии смогут проехать до 805 км на одной зарядке/заправке, из них 241 км без включения ДВС.

Сейчас Scout Motors принимает предварительные заказы на Traveler и Terra, для оформления заявки желающим нужно перечислить депозит в размере 100 долларов. Расчётная розничная цена на обе модели — менее 60 000 долларов за базовую версию. На данный момент на Traveler и Terra собрано уже более 200 000 предварительных заказов, но, как мы знаем по опыту Tesla Cybertruck, нет никаких гарантий, что все эти заказы в итоге конвертируются в реальные продажи.

Scout Terra и Scout Traveler

Что может пойти не так? Электропикапы в США сейчас пользуются очень ограниченным спросом, а гибридная версия с маленьким ДВС в корме — слишком экзотическая для американского рынка, где покупатели пикапов, как правило, очень консервативные. С мощным V8 Scout Traveler и Scout Terra имели бы действительно высокие шансы на успех, но их платформа, к сожалению, разрабатывалась под совсем другие силовые установки.