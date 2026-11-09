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Провалившийся на рынке Tesla Cybertruck снимут с производства в 2027 году

09.11.2026 546 0 0
Провалившийся на рынке Tesla Cybertruck снимут с производства в 2027 году

Илон Маск объявил, что компания Tesla прекратит производство электрического пикапа Cybertruck примерно через восемь-девять месяцев, то есть летом 2027 года. Маск не считает Cybertruck провалом, но, по его мнению, пикап должен уступить место ещё более перспективной модели — беспилотному купе Cybercab.

В виде прототипа Tesla Cybertruck был представлен в 2019 году — угловатый пикап из нержавейки тогда произвёл настоящий фурор. Серийный Cybertruck компания Tesla показала лишь в конце 2023 года, к тому моменту на него было собрано порядка двух миллионов предварительных заказов, и казалось, что заводу в Техасе понадобится примерно восемь лет, чтобы удовлетворить спрос, так как Tesla рассчитывала выпускать «всего» по 250 000 пикапов в год.

Tesla Cybertruck

На деле оказалось, что лишь малая часть заявок на Cybertruck конвертировалась в реальные продажи. Ажиотаж вокруг чудо-пикапа быстро спал, и уже через год после старта продаж Tesla вынуждена была сокращать его производство из-за слабого спроса. К настоящему моменту Tesla продала в США всего порядка 70 000 экземпляров Cybertruck. За первые три квартала 2026 года продажи Tesla Cybertruck в США, по данным ресурса BestSellingCarsBlog, составили 13 800 шт., что на 31,8% меньше, чем в январе-сентябре 2025 года.

Tesla Cybertruck

Что пошло не так? Во-первых, Cybertruck оказался сильно дороже, чем Tesla обещала на момент презентации прототипа в 2019 году. Во-вторых, эксцентричный дизайн Cybertruck быстро приелся. В-третьих, выход Cybertruck на рынок совпал с началом глобального замедления спроса на электромобили — оно обрушило рынок электропикапов в США. Компания Ford сняла с производства свой электрический F-150 Lightning ещё в 2025 году, а корпорация Stellantis вообще отказалась выводить на рынок электрическую версию пикапа Ram.

Tesla Cybertruck

Tesla предпринимала различные ценовые манёвры с целью увеличить продажи Cybertruck. В феврале этого года в продаже появилась «бюджетная» полноприводная версия Dual Motor All-Wheel Drive, но и она, что называется, не выстрелила. Сейчас эта версия уже недоступна для заказа, а самый дешёвый Tesla Cybertruck Premium All-Wheel Drive стоит в США от 92 490 долларов.

Tesla Cybertruck

Решение снять Cybertruck с производства кажется вполне логичным при нынешних объёмах продаж, но Илон Маск на голубом глазу уверяет, что «количество заказов на Cybertruck значительно превышает наши производственные мощности». По словам Маска, Cybertruck уходит лишь потому, что должен уступить эти самые производственные мощности гораздо более важной для компании модели Cybercab.

Tesla Cybercab

Tesla Cybercab — это беспилотное двухместное купе без руля и педалей, но с абсурдно большим багажником, из-за которого оно немного напоминает по форме пикап Cybertruck. Прототип Cybercab был с большой помпой представлен в 2024 году, и до конца 2026 года Tesla собирается начать его розничные продажи. Пилотный выпуск Cybercab на заводе Tesla в Техасе начался ещё в феврале 2026 года. Первые экземпляры уже работают в такси под присмотром удалённых операторов, а для легальной эксплуатации частных Cybercab нужны обновлённые федеральные стандарты безопасности от NHTSA (Национальное управление безопасностью дорожного движения, структура Минтранса США), регламентирующие допуск на дороги общего пользования беспилотных автомобилей — ожидается, что необходимые поправки будут утверждены в 2027 году.

Tesla Cybercab

Между тем Tesla уже сертифицировала Cybercab самостоятельно, дав гарантию, что новинка полностью соответствует федеральным стандартам безопасности. NHTSA не поверила компании Tesla и инициировало против неё аудит. В общем, пока что коммерческое будущее Cybercab юридически не обеспечено, но Илона Маска, кажется, это не сильно беспокоит.

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